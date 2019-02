U n projet n'est pas un. Il est multifacettes.

Chacun le regarde avec les yeux de sa profession, chacun le regarde avec les yeux de son ambition.

Accompagner le changement c'est prendre en compte l'aspect multiforme du projet. Autrement dit, il s'agit d'anticiper les résistances et de prévenir les inévitables conflits.

Projet, changement et conflit

Conduire le changement c'est parvenir à convaincre que le passage d'un état connu à un état inconnu présente bien des avantages. C'est jamais gagné d'avance !

Changement d'habitude, changement d'attitude

Tout projet un peu conséquent ne se déroule pas sans un minimum de heurts et de grincements. Lorsque le changement d'habitude n'est pas choisi, on constate rapidement un changement d'attitude. C'est naturel.Il est donc important, dès les premières ébauches du projet d'entreprendre la conduite du changement

Attitudes et comportements

Classiquement, on a tendance à ranger les personnes concernées directement ou indirectement en catégories plus ou moins perméables.

Les 5 catégories classiquement retenues

Les «je suis pour » : Regroupe tous ceux qui sont pour la finalité et les moyens choisis

: Regroupe tous ceux qui sont la finalité les moyens choisis Les «je suis pour mais... » : Regroupe ceux qui sont pour la finalité mais pas pour les moyens choisis

: Regroupe ceux qui sont la finalité mais les moyens choisis Les « je suis contre » : ceux qui sont contre la finalité

: ceux qui sont la finalité Les « je ne sais encore » : ceux qui sont encore indécis

: ceux qui sont encore Les « je m'en fous » : ceux qui ne se sentent pas concernés.

Rapidement selon les approches on retrouve :

Eviter le manichéisme

Cette classification assez pratique, en tout cas pour l'esprit, a l'inconvénient de stimuler les comportements manichéens. En substance elle se résume à ce raccourci qu'affectionne les politiques notamment :

Vous refusez la finalité ou les moyens prévus parce que vous n'avez pas compris !" Et pour cela il faut vous expliquer encore et encore afin de bien vous convaincre des bienfaits de la solution que l'on a choisi. De toutes façons, il n'y a pas d'alternative comme disait l'autre...

L'objectif n'est autre que de parvenir par tous les moyens disponibles à atteindre le seuil fatidique où la majorité des convaincus enlèvent le morceau.

Si c'était aussi simple que cela, un projet ne serait pas si difficile à intégrer. Un peu de temps pour expliquer, un ton convaincant, des propos chocs, un soupçon de manipulation intellectuelle et l'affaire serait dans le sac ! Le conditionnel s'impose.

Mais ce n'est pas suffisant, loin s'en faut !

Chacun bâtit sa propre stratégie...

Lors d'un projet complexe chacun construit sa propre stratégie selon ses intérêts, chacun a sa propre perception de la finalité. Même ceux qui ne se sentent pas concernés ont en fait une stratégie propre qu'il s'agit de comprendre et d'apprécier. De toutes façons ce ne sont pas ceux qui s'en foutent qui posent le plus de problèmes.

Note 1 : Voir notamment l'article : Qu'est-ce qu'un bon chef de projet ?. Un bon chef de projet, c'est justement un acteur qui a bien compris que chaque intervenant direct ou indirect agissait selon ses propres motivations. Tout comme le chef de projet lui-même d'ailleurs. Il y a déjà une bonne décennie, Corinne Maier , en étudiant (et en justifiant d'ailleurs) le cas de tout ceux qui s'en foutent royalement, a réussi un véritable Best Seller avec Bonjour paresse .

Se méfier des revirements de situation

Les principales difficultés surgissent généralement en cours de projet lorsque le rapport de forces s'inverse, lorsque ceux que l'on avait classés dans la rubrique "supporters véritables" changent subrepticement de casaques. Au fur et à mesure de l'avancement, ils découvrent des phases qui ne servent plus leurs intérêts. Intérêts personnels ou intérêts du service dont ils ont la responsabilité, là n'est pas la question.

En tout cas, à leurs yeux, le projet présente de moins en moins d'attraits mais ils n'en disent mot. Voilà où se situe la vrai difficulté de la conduite du projet : chacun à sa propre échelle de valorisation de l'intérêt du projet et celle-ci évolue en cours de réalisation.

Pour éviter les mauvaises surprises, il s'agit de savoir à tout moment précisément qui est encore pour et qui ne l'est plus trop. En d'autres termes il s'agit de prévenir les planches savonneuses qui pourraient être glissées subrepticement sous nos pas.

L'Analyse de la valeur

Si la communication (parler et écouter, même les non-dits) est à la base de l'accompagnement, il faut cependant s'appuyer sur des instruments d'évaluation objectifs. L'Analyse de la valeur est un excellent outil pour exprimer en un langage commun l'intérêt de chacune des parties prenantes pour chaque aspect du projet. Au lancement tout comme en cours de réalisation.Cette approche assez efficace est un peu longue à développer ici. Si vous êtes intéressé elle est décrite dans le livre de référence : Le chef de projet efficace édition .

Lecture recommandée

Voir aussi

Comment accompagner le changement durant le projet Accompagner le changement pour manager efficacement le projet complexe jusqu'à son terme est une condition essentielle à la réussite. En effet, réaliser un projet complexe, ce n'est pas seulement mettre en oeuvre une technologie. Il s'agit de l'intégrer afin qu'elle soit pratique et nécessaire.

L'accompagnement des projets transversaux un peu conséquents nécessitent un soin particulier pour faciliter le changement en douceur. Les réunions de sensibilisation au projet sont le point de départ de la démarche de conduite du changement d'un projet transversal.

L'accompagnement des projets transversaux un peu conséquents nécessitent un soin particulier pour faciliter le changement en douceur. Les réunions de sensibilisation au projet sont le point de départ de la démarche de conduite du changement d'un projet transversal.

Comment préparer le changement ? Préparer le changement, le contenu des sessions de sensibilisation, les 5 étapes du déroulement, les thèmes abordés au cours des sessions de sensibilisation...

Points de vue des lecteurs