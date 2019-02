P assons en revue les 4 principes d'élaboration d'une stratégie d'entreprise gagnante, ce sont des bonnes pratiques incontournables. 1) Il n'existe pas de stratégie "standard", 2) Il n'existe pas de stratégie "durable", 3) L'analyse stratégique n'est pas réservée aux "élites", 4) La stratégie ce n'est pas de la théorie

4 bonnes pratiques pour guider l'élaboration de la stratégie

La prospective, ce n’est pas prédire le futur, c’est préparer des scénarios plausibles en tenant compte des éléments dont on dispose. Piloter.org

Il n'existe pas de stratégie "standard"

rincipe numéro 1Il n'existe pas de stratégie standard. Plus d'un "suiveur" s'est vu écarter de la course après avoir tenter d'appliquer sans vergogne et sans discernement la stratégie gagnante du concurrent le plus direct.

La stratégie s'exprime selon les spécificités internes et externes. Les connections sont multiples, l'art de la stratégie est complexe.

Et comme pour tous les sujets complexes, on ne parvient à la dominer qu'en adoptant une démarche méthodique et coopérative. Sans une large participation de l'ensemble des parties-prenantes, on ne parviendra pas à concevoir une stratégie pertinente et concrète c'est à dire aisée à déployer et à mettre en action.

Il n'existe pas de stratégie "durable"

Principe numéro 2Il n'existe pas plus de stratégie "durable". Une fois celle-ci déclinée sur le terrain et les plans mis en oeuvre, les concurrents ne resteront pas les deux pieds dans le même sabot. A moins d'avoir la chance d'exercer son activité sur un marché protégé ou, plus improbable encore, d'avoir réussi à dénicher l'avantage concurrentiel susceptible de lever des barrières infranchissables, les concurrents vont réagir.

Réagir, c'est-à-dire agir à leur tour. Il faudra donc rester à l'écoute du marché, apprendre à lire les signaux faibles et être suffisamment flexible pour réviser, le cas échéant, stratégie ou plan, partiellement ou radicalement.

La stratégie doit être envisagée comme un cycle continu.

L'analyse stratégique n'est pas réservée aux "élites"

Principe numéro 3L'élaboration de la stratégie n'est pas réservée aux seules élites dirigeantes de l'entreprise. Une bonne stratégie se construit en coopération avec l'ensemble des parties concernées. D'une part, ce sont les acteurs de terrain qui détiennent les informations. Autant mettre toutes les informations en commun au plus vite dans une logique coopérative active.

D'autre part, le talon d'Achille de la stratégie se loge au sein même des modalités de son application. Autant que ceux qui devront la mettre en oeuvre participent à son élaboration. Une part non négligeable du travail de terrain sera déjà en bonne voie. L'adhésion la plus large est en effet un incontournable de la réussite de la mise en oeuvre de la stratégie.

La stratégie ce n'est pas de la théorie

Principe numéro 4Corollaire du précédent, même la plus géniale des stratégies élaborée n'a de valeur qu'une fois appliquée et mise en action sur le terrain . L'élaboration de la stratégie n'est en rien un exercice théorique et intellectuel. C'est au pied du mur que l'on reconnaitra les stratèges.

La stratégie et l’art de décrire le futur

Les objectifs stratégiques matérialisent la situation future que l’on s’engage à atteindre.Pour donner envie d’accéder à ces objectifs, encore faut-il faire comprendre pourquoi ce futur est salutaire. Quels en seront les gains ? Mais aussi quelles sont les contraintes pour y parvenir ? Les difficultés du parcours ne seront pas éludées.

Les propos vagues, élusifs, l’obligation d’engagement du style: « c’est pour le bien de l’entreprise » portent rarement leurs fruits. Les salariés ne sont pas dupes.

Le but est bien de faire partager cette volonté de futur ainsi présenté. Mais comment être sûr que tout le monde va s’engager, et prendre les initiatives qui s’imposent, quitte à accepter une dose de risques pour assumer les indispensables actions à lancer, chacun à son niveau ? C’est là toute la question d’un déploiement réussi.

Une stratégie aussi ambitieuse et aussi bien conçue soit-elle ne reste qu’un vœu pieux, des paroles en l’air tant que le déploiement ne s’est pas déroulé correctement. Une stratégie n’existe qu’une fois déployée. Bien évidemment.

Ensuite : Il s’agit non pas d’expliquer mais de partager

Exprimer clairement, utiliser les bons termes, décrire soigneusement les étapes en mettant l’accent sur les articulations. Mettre en avant les points pivots sur lesquels on va s’appuyer. D’où l’importance d’une démarche de conception stratégique coopérative

On ne simplifie pas non plus, d’ailleurs bon nombre de dirigeants n’ont aucune idée de la technicité nécessaire à maîtriser pour atteindre un objectif précis. Considérer la difficulté de terrain c’est aussi connaître le métier et ne pas se contenter de voir l’entreprise comme une « série de chiffres » en lieu et place d'humains. C’est malheureusement ainsi que bien des dirigeants perçoivent l’entreprise depuis leur tour d’ivoire.

