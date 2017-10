Sécurité internet, les principales menaces, les protections

Sécuriser son site internet, menaces et protections

our sécuriser son site internet d'entreprise, il est essentiel de connaître dès à présent le sens propre des principaux concepts utilisés : Les menaces et les protections. Les virus informatiques à la dangerosité variable côtoient les chevaux de troie qui n'ont d'autres ambitions que de s'immiscer dans l'intimité du SI afin de capter les données les plus confidentielles...bien trop souvent faciles d'accès !

Le FireWall, pare-feu, est un système électronique ou un logiciel chargé de protéger un ordinateur ou un réseau d'ordinateurs des tentatives d'accès extérieurs non autorisés. Le rôle du firewall est un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Appliquer la politique de sécurité et établir une zone de confiance imposent un contrôle rigoureux des accès (contrôle des IP, filtrage de paquets, vérification de l'usage des ports...). Les tentatives pour tromper les protections sont en effet multiformes.

Si un Firewall bien paramétré assure un niveau de sécurité acceptable, chaque entreprise aussi petite soit-elle ne peut faire l'impasse d'un audit sécurité complet avant d'adopter les procédures de travail adéquates aux menaces et de choisir les équipements de protection opportuns.

Un virus informatique est un programme malveillant de petite taille s'insérant dans des programmes sains. Il est capable de se reproduire et se propage d'un ordinateur à l'autre, d'un réseau à l'autre. Sa finalité n'est autre que la destruction de données ou l'endommagement de fichiers systèmes. Les virus diffèrent selon leur virulence et leur résistance à la détection.Une back door, ou porte dérobée, est un point d'entrée dans un système ou un ordinateur inconnu de ou des utilisateurs. Un poste distant et mal intentionné peut ainsi entrer dans le système et prélever des données ou prendre le contrôle sans que les utilisateurs ne s'en rendent compte.Le cheval de Troie ou Trojan Horse est un programme insignifiant en apparence qui attend son moment pour déclencher son attaque. Celle-ci peut être de communiquer les accès de l'ordinateur ou du système à un poste distant afin que par celui-là puisse en prendre le contrôle.Phishing, ou hameçonnage, est une technique de tromperie afin de récupérer les codes d'accès privés d'un système. Vous recevez un email de votre banque vous annonçant que votre compte en ligne a été piraté et vous demandant de vous connecter rapidement afin de vérifier immédiatement les soldes. Ce message est un piège. Vous serez dirigé vers un site factice afin que le fraudeur puisse récupérer vos accès. Le phishing est aussi utilisé pour forcer les accès aux systèmes d'information d'entreprise à des fins d'espionnage ou de sabotage.

