Salariés : Lancez-vous !

Entreprendre en freelance...

P our se réaliser et construire quelque chose dont on peut être fier, le salariat est rarement la solution. Il est hautement préférable de se lancer et de se mettre à son compte ! Une épreuve ? Oui, mais pas si difficile que cela et tellement enrichissante ! On vous explique comment devenir entrepreneur lorsque l’on a vécu une première vie de salarié, vous verrez, c’est très facile ! Nous aussi, nous sommes passés par là...

Comment passer de salarié à entrepreneur

Réussite = plaisir de son métier + goût du travail bien fait

Déjà, il vaut mieux limiter les contraintes et les difficultés. Autant choisir une activité qui vous plait, qui vous fait rêver... À vous personnellement, pas à votre père, ni à votre meilleur copain ou copine et encore moins à votre conjoint. Rappelez-vous, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Se lancer et se mettre à son compte, c'est un choix personnel et on réussit toujours mieux ce qui nous plait. Évident non ? Et pourtant...Le plaisir d'exercer toutes les facettes de son métier, le goût du travail bien fait et le professionnalisme qui en découle sont, si on les exploite correctement, les fondations d'un solide Business Model personnalisé à l'origine d'un réel avantage concurrentiel. Mais ce n'est pas suffisant.

Pour réussir en indépendant, en freelance, encore faut-il trouver des clients rentables, traiter des affaires profitables, choisir des fournisseurs fiables, s'associer avec des partenaires compétents et intégrer des communautés à forte valeur ajoutée...

Bref, un ensemble de préoccupations passionnantes, mais fichument consommatrices de temps et d'énergie et riches en émotions... qu'il faudra bien gérer !

Le plan pour se lancer Un plan en 7 étapes, chacune des étapes renvoie à une liste d'articles plus détaillés. 1) Créer son entreprise, quel statut choisir ? Selon que l'on s'engage seul ou à plusieurs que l'on souhaite protéger son patrimoine privé ou que l'on vise la solution la plus simple, la plus rapide ou la moins coûteuse, il existe une solution pour chacun des cas. Autant bien la choisir dès le démarrage, les changements de statuts en cours d'activité sont possibles mais ne sont pas toujours des plus aisés.

À lire ici : Ressources pour créer son entreprise

La référence du site

De salarié à consultant free-lance, une seule obsession : CRÉER DE LA VALEUR !

À son compte

De salarié à entrepreneur indépendant, le guide pratique

Dépassez les obstacles. Bâtissez un business model durablement viable. Adoptez une démarche d'amélioration continue.

Alain Fernandez

Éditions Eyrolles



Dispo:

www.amazon.fr

www.eyrolles.com

www.fnac.com

Format ebook (PDF ePub)

Voir ici la fiche technique »»»

2) Les outils du créateur d'entreprise Le créateur d'entreprise se doit de maîtriser quelques outils essentiels comme l'étude de marché le Business plan ou encore l'analyse de risques. Quelle que soit l'activité lancée la maîtrise de ces outils est un impératif si l'on espère assurer dans durée. À lire ici : Les outils de la création d'entreprise

Une compilation des meilleures astuces des "pros" de l'entrepreneuriat

Chaque astuce de pro ici recueillie et expliquée est associée d'illustrations humoristiques. C'est en effet le meilleur moyen de se libérer les neurones pour mieux saisir le sens et intégrer l'information dans son schéma mental personnel.

Alain Fernandez

Éditions Eyrolles



Dispo :

www.amazon.fr

www.eyrolles.com

www.fnac.com

Format ebook (PDF ePub)

Voir ici la fiche technique »»»

De salarié à freelance, le parcours est balisé

7 questions à se poser avant de se lancer

Quel produit ou quel service puis-je commercialiser ?

Comment s'y prendre pour trouver des clients ?

Comment fidéliser les clients ?

Comment affronter la concurrence ?

Où et comment trouver des partenaires ?

Comment dépasser les difficultés d'exercer en solo ?

Comment conjuguer sa vie personnelle et professionnelle ?

Si vous vous posez au moins l'une de ces questions, ce livre est fait pour vous. Il s'appuie en effet sur le parcours suivi par de nombreux salariés, cadres et non cadres qui un jour ont choisi de franchir le pas, et de prendre leur carrière professionnelle en mains.

Critiques

Téléchargement

Les retours, la revue de presse...

"L'Express" , sous le titre "7 astuces à garder en tête pour démarrer son Business" , publie en ligne les bonnes feuilles de l'ouvrage : Lire la suite sur L'Entreprise...

, sous le titre , publie en ligne les bonnes feuilles de l'ouvrage : Lire la suite sur L'Entreprise... "Ouest-France" pour répondre à la question : "Et si la solution était du côté de l’entrepreneuriat ?" , présente une interview en 6 points sur son site "Entreprise" : Lire la suite sur le site...

pour répondre à la question : , présente une interview en 6 points sur son site "Entreprise" : Lire la suite sur le site... La "Voix du nord", sous le titre "Lancez votre affaire", développe une critique complète du livre sur ses sites dédiés Lire la suite de l'article...

Voir aussi : 10 questions - réponses pour entreprendre et monter son entreprise

Formation entrepreneur en ligne

Pour vous aider à franchir le pas, j'ai mis en ligne sur youtube une initiation rapide à l'entrepreneuriat. Cette formation est gratuite, tout comme le support de cours à télécharger au format PDF.

À découvrir... Comment monter une micro-entreprise ?

La sélection

Comment se mettre à son compte

Au delà de la motivation, il s'agit en effet de bien maîtriser les enjeux et contraintes qu'imposent ce nouveau statut. Cette recommandation est d'autant plus pertinente lorsque l'on quitte le régime du salariat.

1) Plan pour se lancer, 2) De salarié à freelance, 3) Les meilleures astuces...

Principe de la coopérative (SCOP).

Une coopérative de type SCOP est une société...

Auto-entrepreneur, la liberté ? Vraiment ?

Plus de patron... Est-ce bien sûr ? Chercher à se débarrasser d'un statut de salarié un peu pesant pour retrouver quelques degrés de liberté est parfaitement légitime. L'envie d'exercer son activité comme on le souhaite et d'exploiter au mieux ses compétences loin de la loi du chiffre de l'entreprise est tout à fait compréhensible. Attention toutefois de ne pas tomber dans le piège du client unique et exigeant par principe. C'est pire encore que le salariat... Pour mieux comprendre, voici un dialogue (presque) réel entre un récent autoentrepreneur...

Les différentes facettes du métier de consultant Le terme de consultant, exploité à outrance, est aujourd'hui particulièrement galvaudé. Plutôt que de préciser une réelle profession, il est utilisé à tort et à travers pour englober sous un libellé particulièrement séduisant un état difficile à définir. "Vous faites quoi dans la vie ?"

"Je suis consultant. "

"Ah très bien ! Et cela consiste en quoi ? "...

Auto-entrepreneur, un statut rêvé pour l'exploitation des travailleurs ? Auto-entrepreneur exploité, deux exemples typiques Le statut d'auto-entrepreneur est aujourd'hui dévoyé à grande échelle de son rôle initial pour remplacer quelque part le traditionnel salariat. Il ne s'agit plus de dynamiser la liberté d'entreprendre mais bien de servir du mieux possible la "flexibilité", le nouvel impératif des sociétés modernes.

Le...

10 quatrains pour détruire les idées reçues Les alexandrins de l'entrepreneur efficace Avant de se lancer et de monter son activité indépendante, il est hautement recommandé d'apprendre sans tarder à repérer les idées reçues pour mieux les esquiver. Les quelques alexandrins proposés ci-après ne sont pas uniquement humoristiques, ils sont révélateurs de la réalité de l'entrepreneuriat.

Ne jamais perdre...

Rôle et action du consultant free-lance Le guide du consultant indépendant Etre consultant c'est un métier. C'est un spécialiste qui a construit ses compétences au fil des expériences cumulées. Etre consultant freelance c'est encore un peu plus complexe. L'éventail de compétences doit être plus étendu. Sans une riche expérience variée c'est un métier difficile à pratiquer. Métier : consultant free-lance.

Le métier...

Détruire les idées reçues du Business avec humour ! Lancer son business avec humour et cynisme Que d'idées reçues à propos du lancement d'un business ! Les uns pensent qu'il n'y a rien de plus simple, il suffit de se lancer et on verra bien. Tandis que les autres imaginent mille complications qui viendront à coup sûr entraver leur bonne volonté. Pour se lancer, il vaut mieux être réaliste. Passons ici en revue et avec une petite dose d'humour et de cynisme 10 idées reçues. Les vignettes humoristiques ci-après sont extraites de l'ouvrage "44 astuces...

Entreprendre, le réseau et la cooptation C'est désormais bien connu, le réseau est le meilleur moyen d'étendre ses activités et de trouver les affaires les plus opportunes... À condition de bien maîtriser les règles de cooptation et de recommandations. Connaître les re?gles de la cooptation et des recommandations

Tous les réseaux ne sont pas qualité équivalentes. Pour dénicher les bonnes opportunités et ne pas perdre son temps, encore faut-il avoir ses entrées dans les meilleurs réseaux professionnels...

Le prix, la valeur et la rentabilité La juste fixation du prix de vente de ses produits et services n'est autre que la recherche de l'équilibre entre la valeur d'un produit ou d'un service telle qu'elle est perçue par le client et telle qu'elle est estimée par le vendeur.

Apporter une juste valeur pour assurer la rentabilité durable de mon activité La question de la fixation du prix de vente est une grande énigme pour tous les entrepreneurs débutants et ce quel que soit le secteur d'activité. Vendre ses services...

