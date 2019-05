Comment se former tout au long de la vie ?

D ans un monde où l'on vit au quotidien le changement permanent, se former toute la vie n'est pas qu'une recommandation mais bien un impératif. J'ai formalisé en deux guides pratiques la méthode que j'utilise pour me former seul depuis déjà pas mal d'années. Je l'ai aussi enseignée à une époque. Et c'est quelque part la synthèse de ces enseignements que l'on retrouve dans ces deux ouvrages, complémentaires mais indépendants, à 9,90 Euros le livre broché.

1)7 Bonnes habitudes et 7 bonnes pratiques pour se former seul

Cliquez sur l'image d'un des deux livres pour sauter à la fiche descriptive

7 habitudes pour se former tout au long de la vie

Ceprésente les bonnes habitudes d'autoformation que, génial savant et célèbre autodidacte anglo-saxon, avait mises au point pour assurer sa propre éducation. Une fois adaptées et complétées pour répondre aux besoins de la société actuelle, elles collent pile-poil avec notre monde connecté, le web et les réseaux sociaux.

Du bon sens...

En fait, ces bonnes habitudes ne sont que du "bon sens". Et trop souvent on confond "bon sens" et "évidence", sous-entendu qu'il n'est pas utile de se les approprier puisqu'elles seraient supposément naturelles. Grave erreur.Ainsi prenons l'habitude numéro 3 : "Toujours tout vérifier".Évident non ?Mais franchement, entre-nous, ne vous est-il pas déjà arrivé de relayer une information sans la vérifier ?

Pas toujours facile d'être rationnel !

Ne répondez pas par la négative trop rapidement. Nous l'avons tous fait. Il suffit simplement que ladite information corresponde à nos croyances et à notre propre système de valeurs pour gagner ses galons de véracité. C'est ainsi que fonctionne le principe des fake-news.

C'est là l'objet de cette habitude : vérifier méthodiquement, quelle que soit l'attirance ou l'aversion que l'on éprouve pour cette information. Surtout ne jamais intégrer à la légère les informations collectées non vérifiées dans son système d'acquisition des connaissances.

C'est pour cela que l'on parle d'habitude. Ensuite c'est un automatisme et l'on vérifie systématiquement.

Dans ce livre, chacune des 7 habitudes est décrite est illustrée de cas pour faciliter son appropriation.

C'est la bonne solution pour ne pas perdre son temps et réussir à se former tout au long de la vie.

7 habitudes pour se former tout au long de la vie

La méthode Faraday, une légende de l'autoformation

Alain Fernandez

110 pages

Prix librairie version brochée : 9,90 Euros

ISBN: 2956758802

EAN : 978-2956758808

Format : 15,2x22,9 cm

Voir l'Introduction et le Sommaire

Voir le Recto-Verso

Éditions Mimismo



Les 7 habitudes de la méthode Faraday "augmentée" et adaptée

PREMIÈRE HABITUDE : Construire son programme de formation Où l'on utilise le mind-map pour réaliser le tableau de bord de sa formation, et où l'on fixe les bons objectifs de formation.

DEUXIÈME HABITUDE : Prendre des notes à tout instant et en toute occasion Où l'on acquiert des techniques de prise de notes type Sketchnote, et où l'on maîtrise les outils du type Evernote®.

TROISIÈME HABITUDE : Toujours tout vérifier Où l'on acquiert le réflexe de toujours vérifier les informations avant de les intégrer dans son système personnel de connaissances.

QUATRIÈME HABITUDE : Entretenir une correspondance avec d’autres apprenants, des formateurs, des experts... Où l'on maîtrise l'usage des e-mails pour de riches échanges, de quoi bien nourrir sa formation. Vous pensez savoir utiliser l'e-mail ? Lisez donc tout de même cette 4 ème habitude.

CINQUIÈME HABITUDE : Mettre en place une véritable collaboration pour confronter et échanger les idées De l'usage des forums en ligne, comment en profiter pleinement sans se laisser détourner de son projet.

SIXIÈME HABITUDE : Fuir les controverses Le piège des échanges en ligne : s'embarquer dans des polémiques aussi épuisantes pour le moral que stériles en informations.

SEPTIÈME HABITUDE : Ne pas généraliser trop rapidement, s’exprimer aussi précisément que possible Où l'on étudie l'art de transmettre les connaissances pour en vérifier la bonne acquisition.



Biographie de l'auteur Alain Fernandez est un consultant et formateur international. Auteur de plusieurs ouvrages de management vendus à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, il édite le site www.piloter.org depuis plus de vingt ans. Il enseigne et utilise pour ses propres projets d'autoformation les 7 habitudes décrites dans cet ouvrage.

2) Débusquer les pépites de connaissance dans le foutoir du web

Cedéveloppe les 7 bonnes pratiques pour se former en ligne, sur le web et les réseaux sociaux.Depuis ses prémices, le web est ouvert sur les savoirs universels. Les États-Unis n'ont guère tardé à mettre en ligne la bibliothèque du congrès américain suivi d'ailleurs par bien d'autres telle la France et la mise ne ligne de la BNF avec le projet Gallica en 1997. L'idée est simple : rendre accessible la connaissance universelle à l'ensemble de la population des internautes.Le web ne s'arrête pas là, puisque tout un chacun à son tour peut mettre en ligne ses propres connaissances, c'est d'ailleurs l'objet du projet Wikipedia.

Tout serait donc merveilleux ? Il suffirait de se servir et de piocher les connaissances comme dans un supermarché gratuit ?

Pas vraiment puisque si l'on trouve tout sur le web, on y trouve aussi n'importe quoi, le pire comme le meilleur. Au bénéfice de sa croissance aussi exponentielle que débridée, le web est devenu la plate-forme universelle où l'essentiel côtoie l'insignifiant sans signe distinctif. Pas vraiment évident de s'y retrouver dans ce grand foutoir qu'est devenu le web.

En novembre 2015, Gary Illyes, l'un des principaux communicants de Google corp, relevait déjà en 2015 que 60% des milliards de pages visitées par Googlebot, le moteur de prospection de Google, étaient du contenu dupliqué. www.thesempost.com

Être actif et non passif

Alors comment débusquer les bonnes informations pour construire ses connaissances ?Déjà, ce n'est sûrement pas en restant passif et en accordant une confiance sans limite aux outils du web, les moteurs de recherche en tête.

La loi du commerce débridé

Google, tout comme Bing, yahoo, pour ne citer que ceux-ci sont des entreprises commerciales. Google notamment tire le principal de ses revenus des publicités en ligne et principalement celles affichées sur les pages de résultats du moteur de recherche. Pensez-vous que l'intérêt de ces majors économiques soient tout à fait en phase avec celui des prospecteurs d'informations sur le web ? Posez la question, c'est y répondre !

Les algorithmes ne sont pas des humains, c'est bien là le problème...

Le permis de conduire de l'internaute avisé

D'autre part, tous les moteurs de recherche sont animés par une foultitude d'algorithmes dont la complexité, renforcée par le deep learning, l'apprentissage profond, n'est plus à la portée de la compréhension humaine.Or, un algorithme aussi sophistiqué soit-il ne sait pas lire. Il ne comprend pas les subtilités d'un texte puisqu'il n'a pas de vécu et n'a aucune culture ! Il se fie donc à un ensemble de paramètres mathématisables, toujours plus sophistiqués il est vrai mais encore bien loin de la compréhension humaine.Donc pour débusquer les connaissances sur le web, il s'agit de ne pas s'en laisser conter par les GAFA, les géants du web. Bref, pour sa recherche il s'agit d'adopter un rôle actif à tout instant.

C'est là l'objet des 7 bonnes pratiques pour se former sur le web et les réseaux sociaux.

Lecture recommandée

Objectif : Débusquer les pépites de connaissance dans le foutoir du web

Les 7 bonnes pratiques de l'autodidacte 3.0

Alain Fernandez

137 pages

Livre broché et illustré, Format :15,2 x 22,9 cm

Version brochée : 9,90 Euros

ISBN : 978-2-9567588-2-2

Voir l'Introduction et le Sommaire

Voir le Recto-Verso

Editions Mimismo

Les 7 Bonnes pratiques de l'autodidacte 3.0

BONNE PRATIQUE Nº1 : Domestiquez Google, Bing Et Les Autres Moteurs De Recherche Où l'on comprend le fonctionnement des moteurs de recherche pour mieux les exploiter.

EN COMPLÉMENT : Évaluez La Pertinence Des Documents Collectés Où l'on juge sur critères personnels la qualité de la collecte documentaire.

BONNE PRATIQUE Nº2 : Du Bon Usage Des Liens Hypertextes, Les Limites De La Sérendipité Où l'on ne se laisse pas piéger par la multitude de liens glissés au sein de l'article sans utilité pour le lecteur.

BONNE PRATIQUE Nº3 : Utilisez La Wikipédia Avec Circonspection Où l'on comprend le principe de la Wikipédia pour en évaluer les limites.

BONNE PRATIQUE Nº4 : Profitez Des Outils De Veille Disponibles En Ligne Où l'on profite des outils en ligne pour assurer une veille documentaire de tous les instants.

BONNE PRATIQUE Nº5 : Tirez Profit De Twitter Pour Repérer Les Influenceurs Où l'on apprend à bien éviter le Buzz et à ne suivre que ceux qui méritent d'être suivis.

BONNE PRATIQUE Nº6 : Exploitez Facebook Pour Des Échanges Enrichissants Où l'on exploite les réseaux sociaux pour assurer une formation à plusieurs, clé de la réussite.

BONNE PRATIQUE Nº7 : Mettez Les Mooc À Votre Service Où l'on comprend l'usage des Moocs pour en tirer juste son intérêt.

LES WEBINAIRES, LES CONFÉRENCES EN LIGNE Où l'on profite pleinement de l'information délivrée en temps limité.

IL N’Y A PAS QUE LE WEB DANS LA VIE. Pour Consolider Son Autoformation, Rien Ne Vaut La Lecture Attentive De Livres Bien Choisis Où l'on développe une technique pour choisir les bons livres et les lire rapidement.

POUR CONCLURE : « Abondance » N’est Pas Un Nouveau Synonyme De « Pertinence » Tout est dans le titre de cet ultime chapitre.



Biographie de l'auteur Alain Fernandez est un consultant et formateur international, auteur de plusieurs ouvrages de management vendus à plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires. Accro aux réseaux en ligne de longue date, il édite le site www.piloter.org depuis plus de vingt ans. Avec cet ouvrage, il décode les travers des moteurs de recherche et des réseaux sociaux afin d’en faire émerger les avantages pour une autoformation profitable. Alain Fernandez est un consultant et formateur international, auteur de plusieurs ouvrages de management vendus à plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires. Accro aux réseaux en ligne de longue date, il édite le site www.piloter.org depuis plus de vingt ans. Avec cet ouvrage, il décode les travers des moteurs de recherche et des réseaux sociaux afin d’en faire émerger les avantages pour une autoformation profitable.

