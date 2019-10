Comment se former seul ?

D ans un monde où l'on vit au quotidien le changement permanent, apprendre en continu n'est pas qu'une recommandation mais bien un impératif. J'ai ici formalisé la méthode que j'utilise pour me former seul, une méthode que j'ai aussi enseignée durant pas mal d'années. Elle est ici disponible à un prix plus que concurrentiel puisque le site est en accès libre et la synthèse de la méthode est regroupée en deux guides pratiques au format epub proposés à prix mini mini.

Profitons de la méthode d'apprentissage de Michael Faraday

On ne part de rien, on va pas tout réinventer et nous allons profiter des bonnes habitudes d'autoformation que Michael Faraday, génial savant et célèbre autodidacte anglo-saxon, avait mises au point pour assurer sa propre éducation. Une fois adaptées et complétées pour répondre aux besoins de la société actuelle, elles collent pile-poil avec notre monde connecté, le web et les réseaux sociaux.

Du bon sens...

En fait, ces bonnes habitudes ne sont que du "bon sens". Et trop souvent on confond "bon sens" et "évidence", sous-entendu qu'il n'est pas utile de se les approprier puisqu'elles seraient supposément naturelles. Grave erreur.Ainsi prenons l'habitude numéro 3 : "Toujours tout vérifier".Évident non ?Mais franchement, entre-nous, ne vous est-il pas déjà arrivé de relayer une information sans la vérifier ?

Pas toujours facile d'être rationnel !

Ne répondez pas par la négative trop rapidement. Nous l'avons tous fait. Il suffit simplement que ladite information corresponde à nos croyances et à notre propre système de valeurs pour gagner ses galons de véracité. C'est ainsi que fonctionne le principe des fake-news.

C'est là l'objet de cette habitude : vérifier méthodiquement, quelle que soit l'attirance ou l'aversion que l'on éprouve pour cette information. Surtout ne jamais intégrer à la légère les informations collectées non vérifiées dans son système d'acquisition des connaissances.

C'est pour cela que l'on parle d'habitude. Ensuite c'est un automatisme et l'on vérifie systématiquement.

Dans ce 1er livre, chacune des 7 habitudes est décrite est illustrée de cas pour faciliter son appropriation.

C'est la bonne solution pour ne pas perdre son temps et réussir à se former tout au long de la vie.

7 Habitudes pour se former tout au long de la vie

La méthode Faraday, une légende de l'autoformation

Alain Fernandez

110 pages Prix : 6,99Euros 4,99 Euros

Editions Mimismo, ISBN : 9782956758815

