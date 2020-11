Indicateurs et tableaux de bord de la DSI

Q uels sont les indicateurs pour chaque tableau de bord de pilotage de la DSI ? tableaux de bord de Suivi, d'Exploitation, Maintenance, études... Un indicateur de performance, KPI est un instrument de progrès. Il permet de s'assurer que les efforts développés vont bien dans le sens de l'amélioration et qu'is sont bien en phase avec les objectifs de la stratégie générale. La DSI est un domaine d'activités pour le moins complexe qui exige une approche bien spécifique de la conception et de la réalisation du système de pilotage.

Les différentes facettes du pilotage de la DSI

La DSI englobe plusieurs domaines d'activités spécifiques. Son outil de pilotage se doit d'en mesurer fidèlement la performance.Pour être un peu plus concret, les principaux domaines d'interventions : gestion, exploitation, maintenance et études nécessitent chacun une batterie d'indicateurs adaptés. Là encore, il ne s'agit pas de se limiter à la seule dimension productiviste.

Indicateurs du tableau de bord de gestion et pilotage opérationnel

Les indicateurs de pilotage des investissements (efficacité), des budgets et du suivi financier des dépenses en matériel, logiciels, achat de services, consommations, des charges et des ressources (refacturation) trouvent place dans cette section tout comme l'ensemble des aspects relatifs plus particulièrement au contrôle de gestion (analytique par exemple), sans omettre la Gestion du personnel

Remarque : toute DSI, d'autant plus si celle-ci est importante, trouvera son intérêt à gérer spécifiquement les ressources humaines en accordant tout l'intérêt à la satisfaction du personnel : adéquation des affectations, formation, gestion des carrières ...



Légende:Mesure et Décision DSI

Indicateurs du tableau de bord de pilotage stratégique

Souvent inclus dans le tableau de bord précédent, il peut être cependant préférable de dissocier les deux aspects du pilotage afin de s'assurer à tout instant de la qualité et de la pertinence du déploiement du business plan spécifique à la DSI.

D'autre part, ce tableau de bord apporte une vision plus globale, plus synthétique de l'adéquation système d'information et stratégie, services informatiques et processus métier et facilite la communication. Quelque part, ce qu'il faut en extraire peut être entendu comme l'évaluation de la contribution du SI à la performance globale de l'organisation.



Légende:Mesure et Performance DSI

Indicateurs du tableau de bord des études

Au coeur de l'opérationnel, le tableau de bord des études (internes et sous-traitées) permet de gérer les priorités du portefeuille projets, en interne et sous-traitées et de piloter les projets en cours (objectifs, budgets, délais). En mode suivi, ce tableau de bord rejoint celui du pilotage de projet présenté sur le site chef de projet

À ce sujet, voir aussi

Qu'est-ce qu'un indicateur de performance ?

Un indicateur de performance n'est pas un gadget, on s'en doute. Cet élément clé de la mesure de la performance n'a d'autre rôle que celui d'orienter les actions dans le sens de l'accomplissement de la stratégie. Revenons sur le principe de base, les types d'indicateur avec exemples, la méthode de choix et les recommandations d'usage.

Qu'est-ce qu'un indicateur de performance ? Un indicateur de performance n'est pas un gadget, on s'en doute. Cet élément clé de la mesure de la performance n'a d'autre rôle que celui d'orienter les actions dans le sens de l'accomplissement de la stratégie. Revenons sur le principe de base, les types d'indicateur avec exemples, la méthode de choix et les recommandations d'usage. Définition et principe du tableau de bord de l'entreprise

Un tableau de bord n'est pas qu'un simple présentoir d'indicateurs piochés ici ou la et placés à la va-comme-je-te-pousse sur un même écran. Ce n'est pas non plus un outil de gestion exclusivement tourné vers les résultats, le passé. Le tableau de bord est avant tout l'instrument clé d'un pilotage pro-actif rendant possible l'entreprise innovante. Voyons le principe et la manière de le concevoir pour parvenir à bâtir une véritable aide à la décision pour tous les acteurs de l'entreprise, une étape fondamentale pour toute innovation managériale.

Définition et principe du tableau de bord de l'entreprise Un tableau de bord n'est pas qu'un simple présentoir d'indicateurs piochés ici ou la et placés à la va-comme-je-te-pousse sur un même écran. Ce n'est pas non plus un outil de gestion exclusivement tourné vers les résultats, le passé. Le tableau de bord est avant tout l'instrument clé d'un pilotage pro-actif rendant possible l'entreprise innovante. Voyons le principe et la manière de le concevoir pour parvenir à bâtir une véritable aide à la décision pour tous les acteurs de l'entreprise, une étape fondamentale pour toute innovation managériale. Le tableau de bord de la Direction du Système d'Information

Depuis déjà plusieurs décennies, la DSI Direction des Systèmes d'Information, joue un rôle clé de la création de valeurs dans l'entreprise. Encore faut-il qu'elle soit correctement pilotée. La réalisation du tableau de bord de la DSI ne doit rien laisser au hasard, un constat d'autant plus vrai à l'heure de la transformation numérique. Voyons comment procéder.

Ressources web

À lire

En des temps pour le moins bouleversé, le pilotage efficace est l'affaire de tous. Encore faut-il bien comprendre les enjeux de la mesure de la performance et de la délégation pour construire les tableaux de bord les mieux adaptés aux managers innovant.

Les Tableaux de Bord du Manager Innovant

Une démarche en 7 étapes pour faciliter la prise de décision en équipe

Auteur : Alain Fernandez

Éditeur : Eyrolles



Une méthode concrète pour dynamiser la prise de décision sur le terrain.

Lire la fiche détaillée »»»

Pour acheter ce livre :



L'Essentiel du tableau de bord avec Excel

Comment concevoir et construire un tableau de bord de pilotage, rapidement et à moindre coûts avec le tableur Excel® de Microsoft® ?



L'essentiel du tableau de bord

Méthode complète et mise en pratique avec Excel

Auteur : Alain Fernandez

Editeur : Eyrolles

5ème édition révisée et complétée

Voir la fiche du livre »»»

Pour acheter ce livre :

Les nouveaux tableaux de bord des managers

Le livre de référence de la méthode Gimsi ®. Une méthode en 10 étapes pour bâtir le système décisionnel de l'entreprise.



Les nouveaux tableaux de bord des managers

Le projet Business Intelligence clés en main

Auteur : Alain Fernandez

Editeur : Eyrolles

6ème édition révisée et complétée

Voir la fiche du livre »»»

Pour acheter ce livre :

Cet ouvrage propose une analyse critique des tableaux de bord les plus couramment utilisés et donne aux DSI et aux décideurs les moyens de réfléchir aux indicateurs qu’ils utilisent au quotidien dans leur entreprise...



Pilotage du SI et de la transformation digitale

Les tableaux de bord de la DSI

Auteur : de Christophe Legrenzi, Philippe Rosé

Editeur : Sunod

4ème édition

Pour acheter ce livre :

Partagez cet article...

(total partages cumulés > 65)