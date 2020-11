Etape 2

Les objectifs sont choisis selon les missions que l'on envisage d'améliorer. Ce sont ces missions qui contribuent à la performance globale. Ainsi, les responsables RH ne peuvent se contenter du simple rôle de gestionnaire et ne comptabiliser que les coûts et temps de fonctionnement.

Le pilotage des Ressources humaines ne se contente plus des antiques règles de la gestion du personnel. Désormais, elle se doit de contribuer à la performance globale notamment en sachant recruter et conserver les acteurs clés que les différentes fonctions de l'entreprise nécessitent.

Il est aussi du devoir de la DRH de ne laisser aucun poste vacant, d'anticiper lorsque cela est possible et d'agir pour diminuer le turn-over. Informer le management de l'évolution du climat social et lui conseiller les moyens d'action est aussi une de ses missions fondamentales qu'il s'agit d'inscrire dans une démarche d'amélioration continue.

Une entreprise performante est une entreprise qui sait fidéliser ses collaborateurs : confiance, loyauté et reconnaissance. A chaque entreprise de décliner ces termes et d'évaluer la pertinence des actions.