La décision est une prise de risques

Mesure de la performance

L

a mesure de la performance n'est plus comme par le passé réservée aux seuls spécialistes du contrôle.

Tous les acteurs de l'organisation sont désormais concernés pour ne pas dire impliqués. La prise de décision n'est plus non plus (ou ne devrait en tout cas plus l'être) l'apanage exclusif d'une élite dirigeante.

Pour un pilotage "pro-actif"

La classique pyramide décisionnelle centralise toutes les décisions au sommet et multiplie les procédures pour standardiser l'exécution. Ce n'est pas ce qui se fait de mieux en mode de souplesse et d'adaptabilité au changement.

On peut désormais sans risque aucun avancer que seules les structures organisationnelles favorisant la délégation des responsabilités et multipliant les points de décisions sont à même de survivre et de se développer dans la durée.

La prise de décision ad hoc devient ainsi le quotidien de toujours plus de responsables.

Le projet tableau de bord "pro-actif" tel qu'il est exposé au fil de ces lignes est fondé sur cette conception moderne de la prise de décision répartie.

Mais décider n'est en rien une opération banale. L'univers est incertain et l'information est imprécise, incomplète, difficile à saisir. La décision comporte toujours une part de risques.

Qu'est-ce que décider ?

Le schéma classique de l'hyper-rationalité et du modèle de l'homo-oeconomicus présuppose qu'il "suffit" de délivrer la "Bonne Information" pour être certain que la "bonne décision" soit immanquablement prise.On a même cru en un temps pas si lointain que la prise de décision ne serait pas bien difficile à automatiser !

Malheureusement (ou plutôt heureusement) la décision est bien plus complexe que cela. Les problèmes posés quasiment au quotidien ne sont pas à solution unique. D'autre part l'information pertinente et décisive par nature n'existe pas.

Le décideur analyse les informations à sa disposition, puise dans son expérience, échange et partage avec ses pairs pour en tirer un enseignement susceptible de l'aider à choisir la moins mauvaise des possibilités offertes. Bref il utilise son cerveau. Il pèse le pour et le contre avant de prendre le risque de décider. Le tableau de bord de pilotage lorsqu'il est bien conçu remplit la délicate fonction de réducteur d'incertitudes. Le tableau de bord bien conçu peut ainsi être considéré comme un réducteur de risque. On comprend ainsi beaucoup mieux l'importance d'adopter une méthode de conception centrée sur l'appropriation de l'outil décisionnel. La mesure de la performance à tous les niveaux constitue un facteur clé de succès à la condition de ne pas oublier que ce sont des hommes qui décident.

A ce sujet, voir aussi

Lecture recommandée

Livre de référence6ème éd. EyrollesLe projet Business Intelligence clés en mainet notamment le chapitre 5, développe cet aspect fondamental de la prise de décision.





Partagez cet article...

(total partages cumulés > 45)

Commentaires lecteurs...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Copyright : Alain FERNANDEZ ©1998-2017- Tous droits réservés