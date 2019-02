L a comptabilité est évidemment au service du contrôle de gestion. Ne serait-ce que la traditionnelle comptabilité analytique avec entre autres les délicates technique de calcul des coûts (complets, direct costing et l'imputation rationnelle, et j'en passe). Bref un grand classique. Il est enrichissant de faire un saut dans le passé et de se pencher sur la comptabilité industrielle, ancêtre du contrôle de gestion actuel. Les fondamentaux sont déjà là, notamment à propos de l'analytique aux fins d'amélioration de la performance. Voir ici l'extrait d'un ouvrage de 1929.

Historique de la comptabilité industrielle

'importance du suivi des mouvements commerciaux dans une optique de recherche d'amélioration du fonctionnement interne et par voie de conséquence de la performance économique globale est est née bien avant l'invention même du contrôle de gestion. La comptabilité dite "industrielle" poursuivait déjà cette finalité.

Guide de l'Ingénieur Technico-comptable

J'ai sous les yeux l'ouvrage "Guide de l'Ingénieur Technico-comptable" de Léon Melot publié en 1929 par l'Ecole spéciale des travaux publics qui n'est autre que la première maison d'édition Eyrolles, fondée par Léon Eyrolles.

Dans son avant-propos, l'auteur présente l'objectif de son livre en ces mots ( extraits) :

(...) Nous avons souvent été frappé de constater, entre les ingénieurs et les comptables, l'existence d'un manque complet de liaison dont le résultat est un gaspillage des efforts de chacun sans bénéfice aucun pour la bonne marche de l'entreprise.

(...) C'est pour remédier à cet état de choses qui empêche la comptabilité d'être pour le directeur, le véritable cinématographe de l'affaire qu'il conduit que nous avons rédigé ces quelques conseils.

Au comptable, nous voulons faire connaître quels sont les rouages de la machine dont il enregistre les mouvements et pour bien lui faire comprendre l'utilité de ces mouvements, nous n'hésiterons pas à les détailler afin de lui faire apprécier l'importance de leur incidence sur le fonctionnement de l'entreprise.

À l'ingénieur, nous voulons inculquer l'idée que tous ses efforts d'invention et d'organisation seront vains s'ils ne concourent pas à la réalisation du critérium de toute exploitation industrielle, à savoir obtenir le maximum de résultats avec le minimum de dépenses, et pour ce faire, nous lui demandons de se pencher un peu plus souvent sur les livres comptables, qui seuls par la précision brutale de leurs chiffres, ne peuvent illusionner sur la valeur commerciale de solutions si élégantes qu'elles aient pu paraître dans le bureau d'études.

Ne sont-ce pas là les prémices du contrôle de gestion perçu comme il se doit, dans la dynamique d'amélioration de la performance économique avec une dimension assez forte de communication et de démystification des chiffres ( "le cinématographe ") ?

Au fil de ce livre écrit en belles cursives, on note déjà l'importance d'une mesure du coût précis en terme de valeur comme juge de paix. La préoccupation n'est pas récente, loin s'en faut.

Le calcul des coûts, la problématique

Comment calculer au plus juste la rentabilité des lignes de produits ? Encore faudrait-il en connaître les coûts de revient détaillés. Et là ce n'est pas si simple. Comment imputer rationnellement les coûts, qui peuvent être fixes ou variables (varie en fonction du volume d'activité), directs, ou indirects (sans relation directe avec le produit) ? Le coût de la DG en est un exemple.

Le calcul des coûts, les solutions

Il existe plusieurs méthodes.



Les coûts complets

Comment calculer les coûts complets, pdf sur le site L'Association des Universités pour l'enseignement Numérique en Économie et Gestion Coût complet-Méthode traditionnelle des centres d'analyse



Comment calculer les coûts variables, pdf sur le site Coûts variables Aunege Méthode du coût variable et les indicateurs de risque et de rentabilité

Et ce petit panorama ne saurait être complet sans le chapitre à propos de Imputation rationnelle des charges fixes - Coût marginal L'imputation rationnelle Aunege



Méthode ABC ABM

La méthode ABC ABM (Activity Based Costing) et sa nouvelle déclinaison TDABC, la méthode ABC pilotée par le temps, sont traitées ici : La méthode ABC expliquée