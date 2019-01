D éfinition

Le contrôle de gestion, comme son nom ne l'indique pas, ne se résume pas à "contrôler" (dans le sens commun de "vérifier"). Le contrôle de gestion a une mission bien plus étendue et plus complexe à la fois.

Une mission qui pourrait se définir comme la contribution active au pilotage global de l'organisation dans une perspective d'amélioration de la performance économique. Un "Performance Manager" en quelque sorte, un "business partner" en tout cas. Le contrôle de gestion, comme son nom ne l'indique pas, ne se résume pas à "contrôler" (dans le sens commun de "vérifier"). Le contrôle de gestion a une mission bien plus étendue et plus complexe à la fois.Une mission qui pourrait se définir comme la contribution active au pilotage global de l'organisation dans une perspective d'amélioration de la performance économique. Un "Performance Manager" en quelque sorte, un "business partner" en tout cas.

Si on a souvent, et un peu trop rapidement, caractérisé le contrôle de gestion comme le pur produit de l'entreprise Ford-Taylorienne, en fait l'héritier du time and cost clerk, il est temps de retrouver le sens original de cette fonction essentielle et de prendre conscience de son rôle clé notamment au coeur du processus de Transformation Numérique, un projet d'envergure s'il en est.

Performance Manager, Entreprise Numérique et Big Data

Le projet de Transformation Numérique impacte non seulement la totalité des fonctions de l'entreprise mais réforme aussi son organisation et son principe de fonctionnement, en tout cas lorsqu'il est correctement conduit.

Le contrôleur de gestion de nouvelle génération ne sera pas non plus insensible aux capacité d'analyse et d'aide à la décision du Big Data tout en prenant soit de maîtriser les limites et de décoder les subterfuges marketing de ses promoteurs. Un poste clé donc parfaitement inscrit dans la modernité de l'Entreprise.

Piloter la performance, le projet tableaux de bord

Mais pour piloter la performance dans un contexte en rupture totale avec les pratiques et les usages traditionnelles, il est hautement souhaitable de disposer des bons outils de pilotage. Un système de tableaux de bord de nouvelle génération notamment.

Les exigences des marchés hyper concurrentiels imposent désormais de nouvelles organisations d'entreprise plus flexibles, plus réactives et plus responsables à la fois. Il est temps de profiter, enfin, de l'intelligence collective répartie dans l'entreprise en multipliant les points de prise de déci sion sans pour autant déroger à la cohérence globale.

C'est une tout autre philosophie du pilotage de la performance qu'il s'agit de mettre en oeuvre, un rôle de choix pour le contrôleur de gestion de nouvelle génération. Ce thème est le sujet de l'ouvrage ci-après.

Les fonctions essentielles du contrôleur, manager de la performance

L

e contrôle de gestion est quelque part un facilitateur de la prise de décision généralisée, voire, de part sa position stratégique à la croisée des sources d'information, une forme de vigie. Un rôle salutaire en ces temps d'incertitudes.

Il s'agit en tout cas d'un métier en constante évolution dont la fonction d'assistance en matière de mesure de la performance auprès des acteurs de terrain, les créateurs de valeur, est aujourd'hui absolument incontournable.

Le contrôle de gestion, définition Qu'est-ce que le contrôle de gestion ? Quel est son rôle dans l'entreprise ? Pilotage stratégique, corporate gouvernance uelques références, sites et ouvrages, pour mieux cerner cette notion

Qu'est-ce que le contrôle de gestion ? Quel est son rôle dans l'entreprise ? Pilotage stratégique, corporate gouvernance uelques références, sites et ouvrages, pour mieux cerner cette notion Les métiers du contrôle de gestion Le métier de contrôleur de gestion, Quel est son rôle ?, Quelles sont les perspectives de carrière ? formations, salaires, études, écoles.

Afin de débroussailler un peu cette fonction pour le moins complexe, je vous propose de dérouler le plan ci-après.

Ressources pour le contrôleur de gestion

L'analyse des résultats comptables est bien entendu le principal pilier de la fonction de contrôle de gestion.

De la comptabilité au contrôle de gestion La comptabilité au service du contrôle de gestion. La Comptabilité analytique et les méthodes de calcul des coûts complets, direct costing et imputation rationnelle. Les normes IFRS, l'analyse financière.

Qu'est-ce que la méthode ABC Le controle de gestion et la mesure des coûts de revient, comment utiliser l'ABC, Activity based costing, ABM Activity based Management, Time Driven Activity Based Costing TDABC.

Time Driven ABC TDABC, méthode ABC pilotée par le temps Qu'est-ce que la méthode Time Driven ABC Activity Based Costing, TDABC, la méthode ABC pilotée par le temps, controle de gestion et mesure des coûts de revient,

Qu'est-ce que la méthode Time Driven ABC Activity Based Costing, TDABC, la méthode ABC pilotée par le temps, controle de gestion et mesure des coûts de revient, Gestion de trésorerie de la TPE Comment gérer la trésorerie de la petite entreprise ? Pourquoi faut-il être rigoureux ? Une gestion de la trésorerie bien conduite est d'une importance primordiale pour toutes les entreprises. Réaliser le compte de résultat et le bilan comptable.

Les placements financiers

Les placements de trésorerie Comment placer ses excédents de trésorerie d'entreprise ? Comment évaluer les risques ? Comment choisir les placements les plus adéquats en fonction de ses attentes ? Quelle disponibilité ? CDN ?

Pilotage stratégique

Pilotage stratégique, pilotage opérationnel de l'entreprise Le contrôle de gestion et le pilotage stratégique et opérationnel de l'entreprise, Elaboration budgétaire et La mesure de la performance globale, Target Costing, Analyse de la valeur, Methode ABC ABM

La mission essentielle reste avant tout le pilotage stratégique.Pour accomplir efficacement le pilotage stratégique, quelques outils sont indispensables. Le tableau de bord n'est pas le moindre.