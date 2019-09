Efficacité du manager. Comment être plus efficace ?

Ê tre plus efficace et plus efficient afin de mieux gérer son temps et profiter pleinement de la vie, nous sommes nombreux à partager cette ambition. Pour dépasser le simple stade des velléités et des résolutions de nouvel an, c'est une démarche active et volontaire qu'il s'agit de mettre en oeuvre. Ce chapitre regroupe les principaux thèmes de développement professionnels. Le manager en quête d'efficacité focalisera son attention sur chacun de ces thèmes.

Améliorer son efficacité professionnelle, "Trucs" "recettes"

L'amélioration de l'efficacité professionnelle est un thème d'actualité. Il existe de nombreuses ressources, formations et ouvrages, pour traiter ce thème. Mais là encore, c'est le temps "disponible" qui nous faut défaut.

Il n'est pas toujours évident de trouver un trou suffisamment large dans un planning déjà saturé pour lire, assister aux séminaires, intégrer la connaissance acquise et la mettre en pratique. La gestion du temps est en effet le pilier central de la démarche d'amélioration de l'efficacité, professionnelle ou non.

Efficacité du manager

Comment mieux gérer son temps Mieux gérer son temps est désormais un impératif. Equilibrer judicieusement son quotidien entre le travail proprement dit, la formation, la famille, le social et les loisirs est aujourd'hui la priorité de tout un chacun pour s'assurer une vie plus saine et mieux accomplie. Au programme : la méthode No-stress en 12 fiches pratiques

Il est loin d'être évident de construire une carrière sans se remettre à niveau régulièrement. Pour cela il existe une foultitude de bons livres. Mais ce qui nous manque, c'est le temps pour les lire. Je vous propose dans cet article ma technique personnelle de lecture rapide. je lis ainsi une bonne vingtaine de livres par an sans pour autant que cela devienne une corvée. je pratique cette technique avec succès depuis plus de vingt ans. je vous la livre in extenso.

Pour manager une équipe efficacement, c'est-à-dire pour qu'elle produise conformément aux objectifs, il est bon de savoir que l'autorité n'est pas (ou n'est plus) la principale qualité que l'on attend du manager. Pour mener à bien sa mission, il doit au contraire se consacrer à faire émerger ce qu'il y a de meilleur chez chacun des membres de l'équipe tout en assurant la cohésion de celle-ci. Vaste programme, mais développer un talent de coach est aujourd'hui un impératif pour le manager. Devenir indispensable pour réussir sa carrière Il vaut mieux être celui que l'on recherche que celui qui cherche. On parle beaucoup du développement de sa capacité de rebond. À juste titre. C'est bien en devenant indispensable que l'on parvient à ce statut pour le moins confortable. Que l'on soit salarié ou freelance, c'est bien la seule solution pour conduire sa carrière avec succès. Voyons tout cela.

Améliorer son efficacité c'est aussi soulager sa mémoire. Pour cela, rien de mieux que d'adopter l'habitude de prendre des notes en toutes occasions. Mais encore faut-il utiliser la bonne technique de prise de notes afin de ne pas laisser échapper son attention et perdre le fil de l'information. Au cours de cette fiche nous étudierons la technique du sketchnote, je ne connais pas plus efficace pour bien structurer les notes manuscrites. Voyons cela. Comment prendre des notes avec Evernote Il existe aujourd’hui d’excellents outils pour archiver le fruit de ses recherches de documents en ligne. Étudions l’outil Evernote ®, le plus populaire encore aujourd'hui. Il est gratuit dans sa version de base. Cette version, quoique limitée, s’avère bien suffisante pour répondre aux situations les plus courantes de la prospection d'information. Remarque : Un classement thématique en accord avec son plan de travail est la clé d’une bonne collecte d’informations. Voyons cela.

Manager les projets complexes

Le Chef de Projet Efficace Pour manager un projet d'entreprise, complexe de nature, il ne suffit pas de connaître les méthodes et outils du métier. Le manager de projet un poil chevronné sait pertinemment qu'il parviendra à résoudre les difficultés inhérentes du projet en commençant par instaurer les bonnes conditions de la confiance réciproque entre les femmes et les hommes de l'équipe, ainsi qu'avec les autres parties prenantes. Bref, il s'agit de faire preuve d'une bonne dose de bon sens. Mais encore faut-il savoir le mettre en action. C'est justement là l'objet de ce site et du livre de référence présenté ci-après.

Construire des équipes performantes : le team-buiding

Construire des équipes efficaces

La réussite d'un projet dépens en grande partie de la qualité de cohésion de l'équipe. Ce chapitre présente les principes et techniques élémentaires de Team Building

Comment être reconnu à sa juste valeur et rémunéré en conséquence

Comment augmenter son salaire Etes-vous satisfait de votre salaire ? Si la réponse est négative comme pour plus de la moitié des français, il est sûrement temps d'agir pour mettre fin à ce que vous jugez comme une injustice. Vous estimez sûrement que la valeur du travail que vous fournissez est très nettement supérieure au salaire reçu. Voyons un plan d'action.

Jeux sérieux pour manager

Business games

Que sont les business games ou jeux de simulation d'entreprise ? Quelques ressources pour mieux en comprendre le principe, l'usage et la portée. Sélection de liens et ressources pour mieux en comprendre l'importance et l'usage.

Comment vendre ses idées ?

Comment vendre ses idées en entreprise ?

Il ne suffit pas d'avoir de bonnes idées encore faut-il les imposer que ce soit auprès de ses collègues, des membres de son équipe et de la direction.

Pour assurer pleinement son rôle de manager et garantir un tant soit peu sa carrière, savoir vendre ses idées est une indispensable qualité à développer, aucun doute à ce sujet.

Bibliothèque du manager

La bibliothèque idéale

Une sélection d'ouvrages de management régulièrement remise à jour traitant des thèmes de la performance, de la gestion de projet et de l'efficacité du manager.

"Vive la performance !"

l'ebook du perfologue est disponible en téléchargement. Ce livre original de management est à télécharger gratuitement.

Ressources du manager

Sites web de référence

Une sélection de sites web de référence actualisée régulièrement, orientée pilotage de la performance, architecture des systèmes, Business Intelligence, qualité

Glossaire en ligne des principaux termes du management de la performance

Se former tout au long de la vie

Le premier livre, "7 habitudes pour se former tout au long de la vie", comme son titre l'indique présente de développe les habitudes à adopter pour être sûr de s'enrichir intellectuellement au quotidien, en toute occasion. C'est la démarche que j'utilise depuis une bonne quinzaine d'années pour mes propres besoins d'autoformation.

le second livre, "Objectif: Débusquer les pépites de connaissance dans le foutoir du web", analyse les outils du web tel que google pour pouvoir en profiter pleinement. Ils appartiennent à des sociétés commerciales, pas à des organisations philanthropiques !

Se former en continu pour gagner en efficacité professionnelle est un evidence. Encore faut-il le faire efficacement et ce n'est pas un pléonasme !Je vous propose ci-après les méthodes et techniques que j'utilise pour me former au quotidien et notamment sur le web. Je les ai synthétisées en deux guides pratiques complémentaires. Ce sont les deux premiers ouvrages d'une nouvelle collection proposés au prix de 10 Euros en version "brochée".

À découvrir... Qu'est-ce que l'EAI ? Intégration et Urbanisation

Le mot du jour

