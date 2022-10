Pilotage de la DSI et prise de décision

Mise à jour le 27 octobre 2022 Par Partagez Par Alain Fernandez

Par définition, la question du pilotage de la DSI, élément moteur de la gouvernance du Système d'Information, est indissociable de la prise de décision. C'est une évidence. Encore faut-il ne pas l'oublier.

La gouvernance et la prise de décision

L'importance d'aligner les technologies sur la stratégie n'est plus à démontrer. Et cela tout le monde l'a bien compris.

Quant à savoir comment s'y prendre, il n'y a guère d'autres solutions que celle de commencer par mettre en oeuvre une gouvernance digne de ce nom.

C'est aussi à ce moment que les difficultés commencent. Entre les luttes de pouvoir et le recours systématique et exclusif aux méthodes censées tout résoudre, il n'est pas dit que l'on parvienne sans encombre au but recherché.

De la stratégie...

Cela dit, il s'agit encore de bien préciser de quels types de stratégie nous parlons. Nous ne sommes plus vraiment dans une logique de planification stratégique à long terme. Le changement rapide, les prévisions aussi imprécises qu'incertaines, les mutations technologiques et bien sûr la crise actuelle risquent de mettre à mal les ambitions à long terme trop rigides. Les stratégies sont changeantes.

Il s'agit de ne pas manquer les opportunités. L'éventuel avantage concurrentiel n'attendra pas.

Les attentes des services utilisateurs Pour leur part, les services utilisateurs exigent désormais des projets beaucoup plus courts, aux "dérapages" budgétaires très très limités et au Retour sur Investissement plus rapidement palpable. En fait, sur un plan plus global, c'est bien une exigence de souplesse, de flexibilité, d'adaptabilité qui caractérise les systèmes d'informations contemporains.

Pour les aspects plus pratiques, se reporter aux chapitres "support", SaaS, cloud computing pour l'entreprise, client léger...

Benchmarking

Le benchmarking des coûts est bien souvent retenu afin d'évaluer les politiques d'achats et l'efficacité des actions de réduction des coûts en se comparant aux plus proches concurrents. Encore faut-il comparer ce qui est comparable.

Les coûts, même les plus élémentaires, diffèrent selon la taille de l'entreprise, le type d'organisation ou le secteur d'activité. D'autre part encore faut-il que les acteurs concernés acceptent de jouer le jeu. Ce n'est pas toujours gagné d'avance...

Le système décisionnel, fondation de la gouvernance

Si, métaphoriquement, le système de mesure de la performance est le pilier central de la gouvernance, le système décisionnel en est quelque part la principale fondation.

Voyons dès à présent une première esquisse du système de décision à implanter comme support de la Gouvernance des systèmes d'information.

Peter Weill et Jeanne Ross avaient, il y a déjà quelques années, proposé dans la Sloan Management Review une modélisation structurant le mode de décision en matière de gouvernance des systèmes d'information selon une typologie de management.

Cette étude présentait ainsi les 5 types ou domaines de décision qu'englobe la IT gouvernance :

1) Principes des technologies de l'information

Les décisions relatives au rôle stratégique joué par les technologies de l'Information.

Quels sont les comportements souhaités en matière d'intégration des technologies ?

2) L'architecture

Les choix technologiques afin de satisfaire les besoins "business" de l'entreprise.

Orientation processus "coeur de métier".

3) L'infrastructure

Les décisions concernant l'infrastructure technologique support.

Quelle en est la criticité selon les objectifs stratégiques ?

Identification des solutions d'externalisation.

4) Les applications métiers

Les besoins applicatifs, développements internes, sous-traitance, package...

5) Priorité des investissement

Identification des actions clés prioritaires selon les objectifs stratégiques.

À ce sujet, voir aussi

À lire...

Livre de référence pour bâtir le système de pilotage de la performance et l'aide à la décision. Une méthode en 10 étapes pour bâtir le système décisionnel de l'entreprise. Cet ouvrage, "long-seller", a été vendu à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires...

Les nouveaux tableaux de bord des managers

Le projet Business Intelligence clés en main

Alain Fernandez

6ème édition Eyrolles

468 pages

☛ Voir la fiche du livre »»»

Pour acheter ce livre

Format ebook : PDF ou ePub, Kindle

La gouvernance se doit d'être un principe participatif. Il est temps de basculer vers une logique de prise de décision collective...

Les tableaux de bord du manager innovant

Une démarche en 7 étapes pour faciliter la prise de décision en équipe

Alain Fernandez

Éditeur : Eyrolles

Pages : 320 pages

☛ Consultez la fiche technique »»»

Format ebook : PDF & ePub, Format Kindle

Un livre dédié aux managers non informaticiens afin qu'ils saisissent bien l'importance d'un système d'information bien adapté pour accroître les gains. Un livre qui n'abuse pas des termes techniques, ne raconte pas de fables et se focalise sur l'essentiel. Écrit par deux experts de la gouvernance des SI...

IT Savvy

What Top Executives Must Know to Go from Pain to Gain

Peter Weill, Jeanne W. Ross

Harvard Business School Press

182 pages

Dispo : www.amazon.fr & Format Kindle

Le livre de référence de Kenneth & Jane Laudon traduit en français, une approche du management du SI orientée aide à la décision et création de valeurs...

Management des systèmes d'information

Kenneth Laudon, Jane Laudon

Pearson

16ème édition 2020

636 pages

Dispo

Crédit image : Michael Gaida de Pixabay.com

Partagez cet article...

(total partages cumulés > 125)