Le tableau de bord de la Direction du Système d'Information

D epuis déjà plusieurs décennies, la DSI Direction des Systèmes d'Information, joue un rôle clé de la création de valeurs dans l'entreprise. Encore faut-il qu'elle soit correctement pilotée. La réalisation du tableau de bord de la DSI ne doit rien laisser au hasard, un constat d'autant plus vrai à l'heure de la transformation numérique. Voyons comment procéder.

Mesurer la performance de la DSI

Le tableau de bord de la DSI, comme pour toutes les fonctions stratégiques de l'entreprise, se conçoit en adoptant les principes généraux présentés par la démarche Gimsi. Il s'agit en effet de bâtir un instrument de pilotage en parfait accord avec les missions de la Direction des Systèmes d'Information, tout en intégrant les spécificités de la fonction.

De l'importance du pilotage de la DSI

Encore aujourd'hui, bien des dirigeants d'entreprises et pas des moindres jugent la DSI comme une activité importante mais pas primordiale. Ils n'ont pas bien compris le rôle essentiel de la DSI dans la création de valeurs. Un rôle plus que jamais évident aujourd'hui à l'heure de la transformation numérique.Il s'agit donc d'en mesurer la performance avec soin afin de l'inscrire dans une démarche de progrès au plus proche des intérêts stratégiques de l'entreprise. Les dirigeants qui ne l'ont pas compris et n'ont pas inclus la DSI dans leur démarche stratégique sont déjà les grands perdants de la course concurrentielle.

Comment réaliser le tableau de bord de la DSI ?

1. Répondre à la question "Où souhaite-t-on aller" ? Autrement dit, il s'agit de sélectionner les axes de succès les plus pertinents. Chacune des équipes responsables, selon l'entreprise, la stratégie et son niveau de développement propre, définit ses axes de progrès les plus opportuns pour atteindre les finalités visées. Il tombe sous le sens que l'on ne pourra pas se contenter de recopier les solutions choisies ailleurs, chez les partenaires, clients ou concurrents. D'autre part, l'importance d'une démarche coopérative unissant les énergies de l'ensemble des acteurs concernés directement et indirectement n'est plus à démontrer.

2. Définir les objectifs La définition d'objectifs de progrès clairs et précis n'est pas la phase du projet la plus facile à réaliser. Les objectifs seront choisis collectivement par l'ensemble des acteurs chargés de mettre en place les actions susceptibles de les atteindre. La démarche Gimsi expose une méthodologie pour faciliter cette délicate opération afin d'assurer un choix conforme aux specificités de l'entreprise selon la stratégie élaborée, les axes de progrès sélectionnés et en accord avec les aspirations personnelles.

3. Choisir les indicateurs Il est alors temps de choisir les indicateurs de performance les plus pertinents pour la DSI.

4. Collecter les données Pour cette étape, se reporter à la phase : Recommandations pour la collecte des données.

5. Améliorer le design Pour cette étape, se reporter à la phase : Design et ergonomie .

Du centre de coûts à l'innovation stratégique

Entre la course à la réduction des coûts de fonctionnement, l'alignement des technologies sur les "stratégies gagnantes" et le suivi du système au quotidien, le thème de la mesure de la performance de la DSI est pour le moins à large spectre.

Encore faut-il bien définir ce que l'on entend par DSI (Direction des SI). La mutation d'un centre de coûts, particulièrement pesant comme on le considérait il y a peu encore, en un moteur de l'innovation stratégique ne se réalisera pas en deux coups de cuillère à pot. Même si les exemples de réussite effective sont réalités. Il suffit pour cela d'échanger à bâtons rompus avec quelques DSI (Directeurs des SI) en fonction.

Rapidement, les contingences de la gestion au quotidien envahissent le propos et ne laissent que peu d'espace aux réflexions concrètes et aux prospectives constructives. Une remarque qui d'ailleurs pourrait quelque part inciter à laisser le fléau de la balance s'incliner du côté des solutions SaaS et de Cloud Computing. Cela dit, on pourra peut-être enfin discuter concrètement de la portée de la gouvernance des Systèmes d'information sans se limiter à la mise en place des modèles normalisés stricto sensu.

Définition et principe du tableau de bord de l'entreprise

Un tableau de bord n'est pas qu'un simple présentoir d'indicateurs piochés ici ou la et placés à la va-comme-je-te-pousse sur un même écran. Ce n'est pas non plus un outil de gestion exclusivement tourné vers les résultats, le passé. Le tableau de bord est avant tout l'instrument clé d'un pilotage pro-actif rendant possible l'entreprise innovante. Voyons le principe et la manière de le concevoir pour parvenir à bâtir une véritable aide à la décision pour tous les acteurs de l'entreprise, une étape fondamentale pour toute innovation managériale.

Gouvernance du Système d'Information SI

La mise en oeuvre de la gouvernance du système d'information est désormais un impératif pour conduire et faire évoluer le SI en accord avec les parties prenantes. Cette exigence est d'ailleurs sérieusement amplifiée à l'heure de la transformation numérique. Si historiquement, le système d'information est entré dans l'entreprise par étape, au fur et à mesure des services rendus, il joue aujourd'hui un rôle stratégique de premier plan et doit être piloter en ce sens.

À quoi sert un tableau de bord ?

Un tableau de bord ne sert pas à présenter des ratios de gestion. On le sait depuis déjà bien longtemps ou en tout cas on devrait le savoir. Un tableau de bord ne sert pas non plus à prendre les décisions à votre place. Ça, j’ai comme l’impression qu’on le sait moins. En fait, c'est simple, un tableau de bord est un instrument pour piloter le progrès. C'est cela son utilité. Il sert à mesurer l’amélioration selon un axe de développement choisi. Il permet ainsi de juger la pertinence des actions engagées. C’est à cela que sert un tableau de bord. Précisons maintenant à l’aide d’un exemple concret.

