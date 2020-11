3) Choisir les indicateurs

Il est hautement recommandé de réformer les usages et coutumes en pratique dans les organisations et plus spécialement dans l'administration publique. En effet, il ne s'agit plus de rechercher une exhaustivité de la mesure en collectant des quantités démesurées d'indicateurs de toute nature.

Il faut changer de logique et passer au pilotage de la performance.

Pour être pleinement efficace, un pilotage maîtrisé se contente d'un nombre réduit d'indicateurs de performance KPI, Key Performance Indicator, inférieur à la dizaine en général. Les indicateurs d'efficacité orientés selon les axes de progrès définis précédemment seront privilégiés au dépens des classiques indicateurs de productivité.

Ces derniers ne seront pas délaissés pour autant. Ils seront sélectionnés avec parcimonie afin de contre-balancer, d'équilibrer, les indicateurs de pilotage précédemment sélectionnés (efficience).