Le Tableau de bord du responsable qualité

C omment réaliser le tableau de bord du responsable qualité pour piloter la performance de ses actions et assurer l'amélioration continue des processus et des activités de l'entreprise. Les 5 étapes essentielles de la méthode.

Piloter la performance des actions d'amélioration qualité

Pour assurer au mieux sa délicate charge, le responsable qualité ne peut se passer de l'assistance d'un tableau de bord de pilotage bien conçu. Ainsi il pourra ajuster au mieux son propre progrès continu.

Le qualiticien est un spécialiste de la mesure de la performance. Il profitera de sa propre expérience pratique pour intervenir, notamment au sein des PME, en tant que conseil privilégié pour la conception des outils d'assistance au pilotage spécifiques à chaque fonction, chaque unité de l'entreprise.

Il est donc hautement recommandé de bien intégrer les principes et concepts de cet instrument essentiel en période troublée et hyper concurrentielle.

Comment faire ?

Les 5 points essentiels de la conception

Identifier les axes de progrès Exprimer les finalités, les voies pour les atteindre et les moyens nécessaires en accord avec la politique qualité choisie. S'assurer de la cohérence avec la stratégie d'entreprise. Quelques pistes... La communication transversale étendue est un composante primordiale du rôle du responsable qualité". Il s'agit en effet de diffuser largement auprès de chaque acteur de l'entreprise l'importance d'une démarche qualité. D'autre part, le contrôle n'est pas une fin en soi. L'efficacité des actions préventives se mesure aussi par la réduction drastique des opérations de contrôle. Enfin, la diffusion de la "logique de la mesure", formation interne, conseil, à tous les métiers de l'entreprise est aussi un axe essentiel.

Exemple de réalisation d'un tableau de bord qualité Identifier les objectifs "tactiques" et pratiques Ces objectifs matérialisés quantitativement et qualitativement ont pour vocation essentielle de guider et de cadrer les actions à entreprendre en terme de direction, portée, moyens, délai et mesure... QQOQCCP, Remarque : en pratique, le responsable qualité a la chance de maîtriser les outils adéquats pour traiter cette étape : 5 pourquoi brainstorming ... Choisir les indicateurs Définition des indicateurs de performance KPI (Key Performance Indicators). Il est en effet temps de procéder à l'identification des indicateurs de performance pertinents au sens des axes de progrès et des objectifs retenus. Il est hautement recommandé de se focaliser sur les deux étapes préalables pour définir les indicateurs de performance. C'est l'unique manière de se garantir d'une sélection optimale des indicateurs réellement pertinents. Il vaut mieux éviter de puiser sans discernement dans les listes d'indicateurs types (elles abondent !) de la profession. Un tableau de bord qualité bien conçu se contente d'un nombre réduit d'indicateurs bien choisis. C'est ainsi qu'il est efficace. Voir le chapitre ergonomie de conception, le principe "d'un seul coup d'oeil". Les indicateurs d'efficacité orientés selon les axes de progrès sont nettement préférables aux traditionnels indicateurs de productivité. Ceux-ci ne sont utiles que lorsqu'ils sont utilisés pour équilibrer les premiers. Collecter les données Voir ici la phase de la collecte de données. Améliorer l'ergonomie Pour cette étape, se reporter à la phase : Le design et l'ergonomie.

Le tableau de bord qualité ne se conçoit pas sans méthode. Voir à ce sujet la définition La méthode Gimsi propose un cadrage de conception et de mise en oeuvre dont profitera le responsable qualité , et ce quel que soit le secteur d'activité de l'entreprise, industrie, services ou secteur public.

À ce sujet, voir aussi

Responsable qualité

Le responsable qualité intervient en tant qu'acteur privilégié dans l'élaboration de la politique qualité voulue par l'entreprise. Le responsable qualité aura en charge à part entière la mise en oeuvre de ladite politique et de son suivi au quotidien. Souvent réduit dans la pratique à l'élaboration des incontournables manuels et procédures, le rôle fondamental du responsable qualité est bien plus complexe que cela.

La notion de qualité est encore aujourd'hui fortement marquée par l'héritage du contrôle propre à l'industrie taylorienne. La mesure des écarts aux règles établies en est toujours quelque part le fondamental. Pourtant, le système de management de la qualité mériterait d'être débarrassé de toutes ces scories afin de contribuer pleinement aux approches actuelles d'amélioration de la performance dans une dynamique de créativité collective.

