L e Benchmarking est une démarche bien spécifique destinée à comparer son entreprise, son organisation et ses processus avec ses partenaires et, dans le meilleur des cas, avec ses concurrents. Le but est bien d'identifier les bonnes pratiques qu'il s'agira de déployer en interne. Mais la démarche ne peut fonctionner qu'à condition de définir au préalable une métrique adéquate. Voyons tout cela.

Le Benchmarking en pratique

Définition

Le benchmarking peut être défini comme une démarche de comparaison utilisée essentiellement pour évaluer la performance des processus d'une entreprise, vis-à-vis d'un pair ou d'un concurrent jugé comme référent, dans une logique de quête des "bonnes pratiques" après définition d'une métrique.

Cette étude, particulièrement complète lorsqu'elle s'effectue dans les règles de l'art, permet ainsi de qualifier les processus, d'en préciser les avantages et les faiblesses et d'identifier les voies d'amélioration continue.

Les applications du Benchmarking

Le benchmarking est une démarche aux multiples usages, aux diverses applications. Les résultats d'une opération de benchmarking seront aussi un précieux enseignement lors d'une analyse stratégique en complément d'une étude SWOT.

Il ne faut pas pour autant que la quête des bonnes pratiques tue dans l'oeuf toutes réflexions d'innovation organisationnelles. S'inspirer des modèles pour trouver sa propre voie sera bien plus profitable en un univers concurrentiel que de chercher à les copier à la lettre près. Le rôle de suiveur est difficilement tenable dans la durée.

Le benchmarking peut bien entendu être utilisé pour évaluer non seulement les processus de conception, de fabrication, de commercialisation/diffusion, mais aussi les produits réalisés, les services fournis ou encore les activités de support et soutien.

Les 7 étapes du processus

1) Que doit-on comparer ? Il s'agit de se focaliser sur les axes de progrès, les aspects que l'on a sélectionnés comme pistes d'amélioration.

Il s'agit de se focaliser sur les axes de progrès, les aspects que l'on a sélectionnés comme pistes d'amélioration. 2) Quelle est la cible ? On recherche les leaders qui excellent pour les aspects sélectionnés à l'étape précédente.

On recherche les leaders qui excellent pour les aspects sélectionnés à l'étape précédente. 3) Quelles mesures ? On précise les critères et les mesures.

On précise les critères et les mesures. 4) La collecte d'information Aucune source d'informations n'est à négliger. Le point de vue des clients n'est pas la moindre des informations à collecter...

Aucune source d'informations n'est à négliger. Le point de vue des clients n'est pas la moindre des informations à collecter... 5) Analyse Deux questions : pù sommes-nous meilleurs et pourquoi ? Où sont-ils meilleurs et pourquoi ?

Deux questions : pù sommes-nous meilleurs et pourquoi ? Où sont-ils meilleurs et pourquoi ? 6) Une démarche active Le benchmarking n'est que la première pierre du changement, ensuite il faut passer à l'action...

Le benchmarking n'est que la première pierre du changement, ensuite il faut passer à l'action... 7) Un nouveau benchmark On relance un nouveau benchmark dans une démarche de progrès continu.

Les ouvrages de référence

›

Kaoru Ishikawa est le créateur des fameux cercles de qualité. Avec cet ouvrage, il présente simplement et en s'appuyant sur des cas concrets, dans le plus pur "esprit qualité", les principaux outils et méthodes pour mettre en oeuvre les plans d'actions d'amélioration de la qualité dans les entreprises.

La gestion de la qualité

Outils et applications pratiques

Kaoru Ishikawa

Dunod

240 pages

Dispo chez :

www.amazon.fr

La boite à outils du responsable qualité

Florence Gillet Goinard, Bernard Seno- Dunod

Des mêmes auteurs que l'ouvrage précédent, 64 outils qualités essentiels présentés sous forme de fiches pratiques.

192 pages - 26,50 Euros

Dispo chez : www.amazon.fr







Partagez cet article...

(total partages cumulés > 105)

Si vous souhaitez partager votre point de vue sur cet article, utilisez désormais Twitter ou votre réseau social favori.



Copyright : Alain FERNANDEZ ©1998-2018- Tous droits réservés