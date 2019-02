N ul besoin de disserter durant des heures, l'entreprise actuelle se doit d'être pro-active et responsable. ul besoin de disserter durant des heures, l'entreprise actuelle se doit d'être pro-active et responsable. Pour cela, encore faut-il qu'il existe une relation de confiance entre la direction et l'ensemble des acteurs de l'entreprise, ceux qui créent la valeur. Une fois celle-ci acquise, on pourra alors définir des indicateurs de performance qui orientent les actions dans le sens de la démarche de progrès.

L'entreprise pro-active et responsable

Pro-active , c'est être en mesure d'anticiper les évolutions du marché (lecture des micro-signaux, saisie des opportunités, identification des menaces), une nécessité dans un monde hyper-concurrentiel tel que le notre aujourd'hui.

, c'est être en mesure d'anticiper les évolutions du marché (lecture des micro-signaux, saisie des opportunités, identification des menaces), une nécessité dans un monde hyper-concurrentiel tel que le notre aujourd'hui. Responsable, c'est être en phase avec les aspirations à l'émancipation et le besoin d'autonomie des salariés, toujours demandeurs d'une hiérarchie moins pesante : voir notamment le management autoritaire.

C'est aussi assumer toute sa responsabilité pour répondre aux nouvelles exigences sociétales : environnement, transparence, responsabilité sociale, voir notamment le développement durable.

Constat : L'entreprise du XXIème siècle se doit d'être pro-active et responsable.Voilà le contexte.

Changer le principe de mesure de la performance

Un manque de confiance

Il est bien évident que la mesure de la performance de l'entreprise se doit de faciliter un pilotage pro-actif au service de tous les acteurs de l'entreprise.Bien conçue, la mesure de la performance n'a d'autres finalités que celle d'orienter le pilotage, et donc les décisions dans le sens de la démarche de progrès choisie lors de l'élaboration de la stratégie Fort de constater que bien peu d'entreprises conçoivent ainsi le management de la performance, et préfèrent encore l'utiliser comme un outil de contrôle.Pourquoi ?Tout simplement parce que la confiance n'est pas acquise. Le management utilise donc la mesure de la performance non pas pour faciliter la prise de décision, mais bien pour contrôler les acteurs de l'entreprise , justement ceux qui créent la valeur.Cette dérive du contrôle est aujourd'hui amplifiée avec le développement du numérique dans l'entreprise

Les dérives d'un management de la performance mal compris

Le manque de confiance entre la direction et les salariés entraîne de nombreuses dérives du principe de mesure de la performance qui le détournent de sa fonction initiale.

Le dirigeant tout comme les managers de terrain disposent de multiples moyens pour orienter l'interprétation des mesures afin de servir leurs propres intérêts. On pourrait pourtant supposer qu'une mesure de performance est univoque. Mais tout dépend comment celle-ci a été choisie et comment elle est présentée, voir notamment : Indicateur de performance, pièges et difficultés.

Choisir les indicateurs de performance

Dans cet esprit, les indicateurs de performance ne sont pas toujours choisis avec la rigueur voulue. Que le manager n'ait pas bien saisie l'importance de cet instrument de pilotage de la performance ou que, plus malignement, il cherche à enjoliver sa propre performance, le résultat est le même. Les indicateurs choisis sans méthode sont toujours contre-productifs. Ils détournent les acteurs de l'entreprise de la démarche de progrès choisie.

Pour le concepteur de système de tableaux de bord

Piloter la performance de l'entreprise pro-active et responsable

D'expérience, il est indispensable de connaître tous ces contresens et leurs raisons avant de commencer un projet tableaux de bord . C'est ainsi que le concepteur saura anticiper et prévenir ces dérives.C'est en tout cas le chemin à suivre pour piloter l'entreprise pro-active et responsable, telle que nous l'avons rapidement présentée en introduction de cet article.

L'étude complète des contresens du pilotage de la performance en entreprise est le thème de la première partie de l'ouvrage de référence présenté ci-dessous. Cette étude critique est un indispensable préalable au déploiement de la méthode pour parvenir à bâtir un système de mesure de la performance qui facilite la prise de décision pour tous les acteurs de terrain et les équipes autonomes. Le déploiement de la méthode, c'est le thème de la deuxième partie de l'ouvrage suivant.

À lire





Les ressources

Concevoir le système de pilotage de l'entreprise On ne construira pas le même système de pilotage de la performance pour toutes les entreprises. La mesure de la performance oriente nécessairement le management et vice-versa. La structure du système de pilotage de la performance par tableaux de bord se doit donc d'être en phase avec la nature de l'entreprise, sa structure organisationnelle et le principe de management réellement en vigueur.

On ne construira pas le même système de pilotage de la performance pour toutes les entreprises. La mesure de la performance oriente nécessairement le management et vice-versa. La structure du système de pilotage de la performance par tableaux de bord se doit donc d'être en phase avec la nature de l'entreprise, sa structure organisationnelle et le principe de management réellement en vigueur. Culture du résultat, les effets pervers Manipulations et dévoiement de la stratégie sont intrinsèquement liés à l'essor absurde de la culture du résultat. Dans ce contexte, lorsque la performance est matérialisée par un indicateur unique, ce n'est plus la performance que l'on cherche à améliorer mais l'information portée par l'indicateur. Pour y remédier, Il n'est d'autre solution que de passer d'une logique de la récompense et de l'évaluation à une logique de la responsabilité et du contrat.

Manipulations et dévoiement de la stratégie sont intrinsèquement liés à l'essor absurde de la culture du résultat. Dans ce contexte, lorsque la performance est matérialisée par un indicateur unique, ce n'est plus la performance que l'on cherche à améliorer mais l'information portée par l'indicateur. Pour y remédier, Il n'est d'autre solution que de passer d'une logique de la récompense et de l'évaluation à une logique de la responsabilité et du contrat. Gare à la dictature de l'indicateur ! Faut-il vraiment placer des indicateurs de performance un peu partout pour donner l'impression que tout est sous contrôle ? Attention, si on perd le sens et l'usage de l'indicateur de performance, La finalité risque de rapidement basculer de : Je poursuis un objectif de performance et j'utilise un indicateur pour baliser le chemin à : Je place des indicateurs de performance un peu partout et n'importe comment pour donner l'impression que tout est sous contrôle, puisque c'est cela que l'on attend de moi...

Faut-il vraiment placer des indicateurs de performance un peu partout pour donner l'impression que tout est sous contrôle ? Attention, si on perd le sens et l'usage de l'indicateur de performance, La finalité risque de rapidement basculer de : Je poursuis un objectif de performance et j'utilise un indicateur pour baliser le chemin à : Je place des indicateurs de performance un peu partout et n'importe comment pour donner l'impression que tout est sous contrôle, puisque c'est cela que l'on attend de moi... On ne pilote que ce que l'on mesure On ne pilote que ce que l'on mesure. Vous connaissez cet aphorisme, véritable leitmotiv des pros de la performance. Cela dit il n'y a rien de plus vrai. Il n'est d'autre moyen d'évaluer un quelconque progrès que celui d'appliquer régulièrement son mètre étalon. Mais encore faut-il mesurer les bonnes grandeurs et ne pas se contenter que de celles qui sont faciles à mesurer. Sinon on fausse tout le système. Voyons tout cela.

Un tableau de bord, ce n'est pas bien compliqué Concevoir et réaliser un tableau de bord de pilotage est bien plus facile qu'il n'y paraît. Il suffit en fait de maîtriser une bonne méthode et de suivre pas à pas chacune des étapes. L'exercice est passionnant d'ailleurs. Ah! Au fait, encore faut-il bien maîtriser son besoin. En fait tout est là. Ce sont l'analyse préalable ET la méthode, les ingrédients clés de la recette pour concevoir le bon outil de pilotage. Oui bien sûr, et le talent du concepteur-réalisateur, on ne va pas l'oublier.

Concevoir et réaliser un tableau de bord de pilotage est bien plus facile qu'il n'y paraît. Il suffit en fait de maîtriser une bonne méthode et de suivre pas à pas chacune des étapes. L'exercice est passionnant d'ailleurs. Ah! Au fait, encore faut-il bien maîtriser son besoin. En fait tout est là. Ce sont l'analyse préalable ET la méthode, les ingrédients clés de la recette pour concevoir le bon outil de pilotage. Oui bien sûr, et le talent du concepteur-réalisateur, on ne va pas l'oublier. Comment trafiquer les indicateurs de performance ? Il n'est pas bien difficile de faire dire tout et son contraire aux indicateurs de performance. Mais où s'arrête l'information et où commence la manipulation pour un parfait enfumage ? Les pros de l'entourloupe ont plus d'un tour dans leur sacs pour trafiquer les indicateurs ou fausser leur interprétation afin de servir au mieux leur ambition personnelle. Voyons tout cela.

Il n'est pas bien difficile de faire dire tout et son contraire aux indicateurs de performance. Mais où s'arrête l'information et où commence la manipulation pour un parfait enfumage ? Les pros de l'entourloupe ont plus d'un tour dans leur sacs pour trafiquer les indicateurs ou fausser leur interprétation afin de servir au mieux leur ambition personnelle. Voyons tout cela. Remplacer le PIB par de nouveaux indicateurs Il n'y a pas de progrès sans un instrument de mesure fiable et précis. Ainsi, l'indicateur PIB est bien limité dans une optique de développement durable. Il existe pourtant d'autres d'indicateurs pour mesurer la richesse. Voyons l'étude de Jean Gaudrey et Florence Jany-Catrice

Il n'y a pas de progrès sans un instrument de mesure fiable et précis. Ainsi, l'indicateur PIB est bien limité dans une optique de développement durable. Il existe pourtant d'autres d'indicateurs pour mesurer la richesse. Voyons l'étude de Jean Gaudrey et Florence Jany-Catrice Comment lire les indicateurs de performance Les indicateurs de performance KPI bien choisis révèlent quelque part la stratégie poursuivie ou tout au moins une de ses déclinaisons sur le terrain. Les plus malins profitent alors de cette lecture inversée pour soigner leur image et proposent des indicateurs relookés. les KPI deviennent alors des outils clés au service du marketing

Les indicateurs de performance KPI bien choisis révèlent quelque part la stratégie poursuivie ou tout au moins une de ses déclinaisons sur le terrain. Les plus malins profitent alors de cette lecture inversée pour soigner leur image et proposent des indicateurs relookés. les KPI deviennent alors des outils clés au service du marketing Winner attitude Sommes-nous impérativement tenus d'entrer dans la grande compétition où bien souvent tous les coups sont permis ? Il est désormais évident que la réussite passe nécessairement par l'entraide. Pourtant bien des entreprises favorisent un management stimulant la performance individuelle et la lutte au quotidien. Pourquoi ? Parce que la mesure de la performance à court terme est privilégiée même si elle pénalise le long terme. Absurde non ?





Partagez cet article...

(total partages cumulés > 125)