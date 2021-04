Collecte des données, recoupement, synthèseOn étudie toute les données qu'il s'agisse de coûts, de délai et de planning. On étudie la cible, la question de la satisfaction des clients et l'on s'attarde sur l'étude de risques , et notamment l'AMDEC . Il est aussi important de bien être en phase avec la compétence des équipes de réalisation. Autant donner la priorité aux projets avec lesquels les équipes sont le plus à l'aise. Ce dernier point est un incontournable de la réussite des projets. Il est aussi fort instructif d'étudier l'offre de la concurrence.