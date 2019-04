Outils qualité

U n panorama des principaux outils et techniques qualité pour le manager. Ils sont utilisés au sein des entreprises qui ont bien compris l'importance d'une démarche collective pour résoudre les problèmes et dynamiser la créativité et l'innovation en groupe.

Les principaux outils pour une démarche qualité

Outils de résolution de problèmes, outils de créativité collective

Le manager a tout intérêt a bien connaître la riche palette d'outils du management de la qualité. Ces outils facilitent la résolution de bien des problèmes du quotidien du manager. Ce sont d'excellents instruments pour dynamiser les équipes et inciter un tant soit peu à la cohésion. Ils ne sont pas pour autant interchangeables. Chacun est adapté à un usage spécifique. Ce ne sont pas non plus des recettes magiques. Ils ont leur limites qu'il s'agit de bien connaître. On ne s'improvise pas du jour au lendemain expert en Brainstorming par exemple.

Un seul objectif : l'amélioration continue

Au fil de ce dossier Nous accorderons plus particulièrement notre attention aux outils et techniques indispensables pour les managers de la performance. Les outils de résolution de problèmes comme les "5 pourquoi", ou le diagramme d'Ishikawa occupent ainsi une place de choix dans cette sélection. Les techniques de créativité collective et de dynamisation de la réflexion en groupe sont tout autant un passage incontournable pour tout bon manager de la performance.

Les outils qualités présentés dans ce dossier sont spécifiquement destinés à faciliter :

l'établissement de diagnostics,

l'analyse rationnelle des problèmes en mode résolution comme en mode prévention,

la créativité collective

la mise en place durable de bonnes habitudes.

Les outils sont ici classés par ordre alphabétique.

Qu'est-ce que l'AMDEC ? C'est une méthode d'Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité. Comme son intitulé l'indique clairement, il s'agit d'une méthode conçue spécifiquement pour identifier les modes de défaillance d'un produit ou d'un processus.

Qu'est-ce que la méthode des Cinq Pourquoi ? La méthode des Cinq Pourquoi est une méthode pratique de résolution de problèmes permettant de remonter à la cause initiale du phénomène constaté. On ne se contente pas de la première explication venue liée au symptôme, mais on creuse la réflexion avec un questionnement approfondi.

Les 5 S sont les initiales en japonais des cinq opérations de base indispensables pour rationaliser les tâches : De?barrasser, Ranger, Nettoyer, Standardiser, Eduquer & discipliner Qu'est-ce que "les 5 cinq Zéros" ? Le concept des 5 zéros est quelque part le catalyseur des méthodes du toyotisme, telles que le Juste à temps et Kanban et, par extension des démarches qualité. Il est toutefois prudent d'ajouter un sixième zéro à la liste : Zéro defaut, Zéro papier, Zéro panne, Zéro stock, Zéro delai + le Zéro mépris sans quoi rien n'est possible

Le diagramme d'affinité est un outil bien pratique pour fédérer les idées d'un groupe et parvenir ainsi à un consensus actif. C'est bien entendu un outil de créativité collective. Aisé à mettre en oeuvre, il est cependant important de bien suivre le processus à la lettre. On parle aussi de la méthode KJ en référence à son inventeur. Qu'est-ce qu'un diagramme Ishikawa ? Ishikawa Diagramme causes effets, arête de poisson, l'outil adéquat pour trouver les causes d'un phénomène. Comme pour la large majorité des outils de la démarche qualité, le diagramme d'Ishikawa nécessite pour sa réalisation et sa pleine utilisation une démarche coopérative et engagée de toutes les personnes concernées de près comme de loin par la résolution du problème en cours.

Qu'est-ce que le Poka-Yoke? Le poka yoke est une méthode pour prévenir les erreurs d'utilisation dès la conception des produits, à la manière d'un détrompeur. Attention toutefois de ne pas chercher à l'étendre au management sans prendre quelques précautions...

