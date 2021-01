Gimsi, conception et réalisation du Système Décisionnel

L es 10 étapes de la méthode Gimsi pour conduire le projet décisionnel de l'entreprise orienté tableaux de bord de pilotage. C'est un projet particulièrement délicat puisqu'il concerne l'épineuse question de la prise de décision dans l'entreprise. Il ne s'agit pas d'un simple projet technologique où l'on se contente d'assembler des briques logicielles. C'est bien pour cela qu'il importe d'utiliser une méthode adaptée à cette problématique de l'aide à la décision pour tous les managers, puisque c'est bien à cela que doit servir la Business Intelligence.

Le tableau de bord est le coeur du système de Business Intelligence

En ces temps d'incertitude durable et de concurrence exacerbée, la Business Intelligence, dans sa déclinaison Informatique Décisionnelle, est désormais incontournable. Par chance, l'offre progiciel est pléthorique; la technologie est mûre pour assurer l'infrastructure du système de pilotage de l'organisation; et les suites open-source sont suffisamment au point et professionnalisée pour démarrer une solution sans pour autant mettre l'entreprise sur la paille.

Pourtant, on ne peut pas vraiment affirmer que les projets décisionnels une fois achevés soient de franches réussites. Par manque de méthode adaptée, trop de projets s'avèrent de véritables échecs en terme de réponse aux attentes des utilisateurs.

Les projets décisionnels ne sont pas une simple automatisation de processus existants. Ils doivent s'intégrer étroitement avec la stratégie choisie, la structure organisationnelle en place et les attentes spécifiques des hommes appelés à décider.

Une démarche méthodologique s'impose pour traiter ce type de projet et aborder les articulations essentielles en connaissance de cause. Pour bien saisir le rôle et la portée de cette nouvelle génération de tableaux de bord, étudions les 10 étapes du projet.

Gimsi, une méthode fondée sur la communication

Seule une méthode intégrant intrinsèquement la communication entre les acteurs du projet permettra de réussir une oeuvre aussi complexe que la réalisation d'un système d'aide à la décision pour tous les managers. Seule une méthode intégrant intrinsèquement la communication entre les acteurs du projet permettra de réussir une oeuvre aussi complexe que la réalisation d'un système d'aide à la décision pour tous les managers.



Légende : Gimsi est une méthode fondée sur la communication entre tous les acteurs du projet, seul gage de réussite

Comment faire : les 10 étapes de la méthode Gimsi

La méthode GIMSI est structurée en 10 étapes, chacune traitant une préoccupation particulière du projet tableaux de bord. Chacune des 10 étapes marque un seuil identifiable dans l'avancement du système.

