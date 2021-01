La Méthode GIMSI Concevoir le tableau de bord de pilotage

L a conception du système décisionnel de l'entreprise à base de tableaux de bord ne doit rien laisser à l'arbitraire. Il ne s'agit pas de mettre en place une technologie spécifique mais bien de servir du mieux possible les besoins des décideurs, aussi nombreux soient-ils, afin qu'ils soient mieux armés pour affronter la complexité et l'incertitude. C'est là l'objet de la méthode Gimsi, une méthode largement validée et utilisée depuis bien des années.

Gimsi est une méthode de conception du système de pilotage à base de tableaux de bord, centrée sur les femmes et les hommes, tous décideurs confrontés au risque et à la complexité.

Méthode de conception Business Intelligence, "la Latin Touch"

La méthode ne se limite pas à la réalisation des tableaux de bord mais couvre la totalité de la conception du système décisionnel de l'entreprise.

Concepteur de la méthode : Alain Fernandez

Livre de référence : Les nouveaux tableaux de bord des managers Éditions Eyrolles

Site de référence : www.piloter.org/mesurer/ anciennement nodesway.com

Marque déposée mais usage libre et gratuit

Dans "système décisionnel", il y a "décision"

Les méthodes de mise en oeuvre de systèmes décisionnels, trop influencées par un modèle d'hyper-rationalité, finissent toujours par considérer les acteurs de l'organisation comme une vulgaire variable négligeable et interchangeable.

Ne perdons jamais de vue que ce sont les hommes qui prennent les décisions. Si les objectifs ne leur siéent pas, s'ils ignorent tout de la stratégie poursuivie, si le risque est difficile à évaluer ou encore si le système n'est pas adapté à leurs besoins précis, ils ne prendront pas les décisions. Point barre.

Il est assez navrant de constater qu'aujourd'hui encore, la grande majorité des approches conception des systèmes décisionnels d'entreprise procèdent ainsi, d'une manière péremptoire, unilatérale et définitive.

Piloter la performance durable, une démarche coopérative

Structurée selon quatre phases principales et en dix étapes, la méthode s'inscrit naturellement dans un mode de management moderne fondé sur un principe de gouvernance généralisée privilégiant la prise de décision répartie.

Multiplier les points de décision, rapprocher le processus décisionnel au plus près du terrain, là où se situe l'information, là où l'action est possible, est en effet l'unique moyen de maîtriser la complexité croissante des organisations.

Les décideurs ne sont pas isolés. Cette méthode originale de conception du système de business intelligence favorise la coopération entre les décideurs, le partage de la connaissance et l'intégration performante des outils et techniques de la Business Intelligence.

Quatre phases et dix étapes

Les quatre phases de la méthode

Les 4 phases de la méthode pour concevoir le nouveau tableau de bord de pilotage de l'entreprise orientée client. utiliser les outils de la business intelligence. Méthode, outils, gestion de projet, exemples et références.

Les quatre phases de la méthode Les 4 phases de la méthode pour concevoir le nouveau tableau de bord de pilotage de l'entreprise orientée client. utiliser les outils de la business intelligence. Méthode, outils, gestion de projet, exemples et références. Les 10 étapes de la méthode

Le guide pas à pas pour concevoir le projet tableau de bord de l'entreprise, c'est le coeur du système de Business Intelligence. Il ne faut surtout pas l'aborder sous l'angle de la technologie, mais bien sous celui des besoins précis des décideurs dans le contexte spécifique de l'entreprise à étudier.

Les phases et étapes de la méthode sont traitées plus en détail dans les articles suivants :

Le décideur est au premier plan

À la traditionnelle approche Top->Down proposée par la grande majorité des méthodes de conception, la méthode contrebalance une démarcheet se focalise sur la question essentielle :

Comment faciliter la perception des risques en situation d'incertitude pour prendre du mieux possible les décisions sur le terrain ?

En effet, il ne s'agit plus de "pousser" et d'imposer unilatéralement les solutions dans la logique de contrainte propre aux organisations hiérarchisées et autoritaires :

Vaille que vaille, ça passe ou ça casse, tu acceptes ou tu te casses.

Les décideurs seront en mesure d'évaluer les risques et de prendre les décisions si, et seulement si, ils maîtrisent l'ensemble du processus et s'approprient le système décisionnel. L'implication et l'appropriation volontaire sont désormais au coeur de la méthode.C'est en effet l'unique moyen de maîtriser la complexité croissante.

L'originalité de la méthode

Avec cette méthode, les décideurs, quel que soit leur rang hiérarchique participe activement à l'étape de Sélection des objectifs de performance . C'est une condition absolument indispensable pour construire un système de pilotage en un contexte pour le moins perturbé.Comment peut-on imaginer encore aujourd'hui que des managers de terrain ou des équipes autonomes puissent prendre les bonnes décisions s'ils ne sont pas impliqués dans le choix des objectifs à poursuivre ?Aberrant non ?Et pourtant c'est ainsi que sont encore conçu les systèmes décisionnels aujourd'hui. Il n'est que temps de faire preuve de confiance, de transparence et de reconnaissance. Pour aller plus avant je vous invite à étudier la démarche SOCRIDE qui se focalise sur cet aspect précis en complément de la méthode Gimsi.



Légende : Les fonctions du tableau de bord extrait du livre de référence

Maîtrise de la complexité et aspirations personnelles

Face à la complexité, la problématique de la décision mérite d'être revisitée en tenant compte notamment de l'importance essentielle des attentes et des aspirations personnelles de chaque acteur de terrain, tout en utilisant au mieux les outils de communication et de partage proposés par l'entreprise pour la mise en place de l'intelligence collective.

C'est la finalité de cette démarche. C'est aussi le pilier fondamental à la mise en oeuvre d'une gouvernance réaliste pour une organisation responsable.

La méthode est entièrement décrite et détaillée dans le livre de référence "Les nouveaux tableaux de bord des managers", véritable Road Map en 10 étapes du projet. L'image ci-dessus est extraite de l'ouvrage page 259.

Norme ISO

L'ouvrage présentant la méthode Gimsi pour la première fois "Les nouveaux tableaux de bord pour piloter l'entreprise" est cité en référence de la norme AFNOR FD X 50-171 "Système de management de la qualité - Indicateurs et tableaux de bord" (voir bibliographie). Cette norme est disponible à la boutique Afnor

Ressources web

Depuis son origine, la méthode Gimsi fait l'objet de nombreux travaux de recherches universitaires.

À ce sujet, voir aussi

Fondamentaux de la méthode

Les origines et fondamentaux de la méthode Gimsi Méthode pour concevoir le tableau de bord de l'entreprise orientée client et la plateforme de Business Intelligence. Pour assister un décideur, la question se pose toujours ainsi :Quel est votre besoin: pour mieux comprendre la situation, évaluer les risques, et prendre ainsi en connaissance de cause les justes décisions ? C'est en plaçant cette question essentielle de la prise de décision au coeur du projet que l'on bâtit un système de tableaux de bord réellement ...

Fondamentaux de la méthode Les origines et fondamentaux de la méthode Gimsi Méthode pour concevoir le tableau de bord de l'entreprise orientée client et la plateforme de Business Intelligence. Pour assister un décideur, la question se pose toujours ainsi :Quel est votre besoin: pour mieux comprendre la situation, évaluer les risques, et prendre ainsi en connaissance de cause les justes décisions ? C'est en plaçant cette question essentielle de la prise de décision au coeur du projet que l'on bâtit un système de tableaux de bord réellement ... La méthode en dix questions/réponses

La méthode pour concevoir le système de pilotage de la performance expliquée selon 10 points d'articulation. Il s'agit d'une méthode coopérative de conception de systèmes d'aide à la décision et plus précisément d'assistance au pilotage par tableaux de bord.

Structurée en 10 étapes successives, elle s'inscrit dans un mode management moderne fondé sur de solides principes

La méthode en dix questions/réponses La méthode pour concevoir le système de pilotage de la performance expliquée selon 10 points d'articulation. Il s'agit d'une méthode coopérative de conception de systèmes d'aide à la décision et plus précisément d'assistance au pilotage par tableaux de bord. Structurée en 10 étapes successives, elle s'inscrit dans un mode management moderne fondé sur de solides principes La bonne méthode et la création de valeur

Une bonne méthode peut être définie comme la formalisation des règles de réussite d'un projet afin de bien cadré les phases de conception et de réalisation pour parvenir à la création de valeur attendue. Dans tous les cas, la réussite d'un projet passe nécessairement par la case « méthode » Qu'est-ce qu'une bonne méthode ?

Un jour, au cours d'une formation, on me proposa la réponse suivante : "la bonne méthode, c'est celle qui me permettra d'atteindre mes objectifs sans que j'ai à me poser trop de questions. Pas plus compliqué

La bonne méthode et la création de valeur Une bonne méthode peut être définie comme la formalisation des règles de réussite d'un projet afin de bien cadré les phases de conception et de réalisation pour parvenir à la création de valeur attendue. Dans tous les cas, la réussite d'un projet passe nécessairement par la case « méthode » Qu'est-ce qu'une bonne méthode ? Un jour, au cours d'une formation, on me proposa la réponse suivante : "la bonne méthode, c'est celle qui me permettra d'atteindre mes objectifs sans que j'ai à me poser trop de questions. Pas plus compliqué

Le livre de référence de la méthode Gimsi

Le livre de référence de la méthode Gimsi ®. Une méthode en 10 étapes pour bâtir le système décisionnel de l'entreprise. Long-Seller, plus de quarante mille exemplaires vendus, toutes éditions confondues...

Les nouveaux tableaux de bord des managers

Le projet Business Intelligence clés en main

Auteur : Alain Fernandez

Éditeur : Eyrolles

6ème édition révisée et complétée

Voir ici la fiche technique, extraits, critiques...

Pour acheter ce livre :

Format ebook : PDF & ePub Kindle

Si l'usage de la méthode est gratuit, la méthode n'est pas pour autant dans le domaine public.

GIMSI ® est une marque déposée d'Alain FERNANDEZ.

Partagez cet article...

(total partages cumulés > 65)