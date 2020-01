Organiser un projet

O rganiser un projet, ce n'est pas uniquement planifier. Organiser, c'est structurer le déroulement du projet afin de le mener à son terme dans les meilleures conditions. Organiser ne se limite donc pas à définir la phase de planification. Ce n'est pas uniquement cela.

Un projet mal planifié prend trois fois plus de temps que prévu pour son achèvement. Un projet bien planifié prendra seulement deux fois le temps prévu. 8ème loi de Golub

Le bon sens du manager au service de la création de valeur

La logique de l'ingénieur et la foi dans les prévisions conduisent à attacher une importance prédominante à cette phase de préparation du projet, quitte à en occulter les autres aspects. Organiser, c'est aussi bâtir le cadre de référence déterminant le système de valeur et de performance, en parfaite compréhension avec l'ensemble des acteurs du projet, directs et indirects.

Il s'agit donc d'impliquer toutes les parties prenantes, depuis la direction jusqu'aux équipes de développement, en passant par les utilisateurs et toutes les autres personnes concernées par le bon déroulement du projet.

La construction d'un référentiel de valeurs consensuel est un préalable à tout projet

Le ROI du projet, le Retour sur Investissement

Comment calculer le ROI du projet, Return On Investment : Le ROI est la mesure de l'efficacité d'un investissement en termes de rentabilité. Il consiste généralement en un simple ratio comparant la valeur du coût de l'investissement avec sa rentabilité. Pour être qualifié de rentable, un investissement doit nécessairement se transformer en source de recettes à plus ou moins brèves échéances.

Calculer le TCO du projet

Il n'est guère envisageable de considérer la rentabilité d'un projet si on élude l'impact du coût de possession, le TCO, Total Cost Ownership,du projet. Voyons comment le calculer au plus juste ce ratio et l'intégrer auprès du calcul ROI, le Retour sur Investissement

Un projet complexe : Comment utiliser l'analyse de la valeur ?

Comment utiliser l'analyse de la valeur pour manager les projets complexes et gérer les intérêts des parties prenantes. Avant de commencer, avez-vous pris le temps de vous poser la seule question essentielle : "Un nouveau projet ? Pourquoi faire ?" Les principes de la démarche.

Evaluer le coût de non investissement

Idées fortes et liens à suivre...Calculer le ROI (Retour on Investment) en intégrant tous les types de bénéfices prévus : quantitatifs et qualitatifs.Les seconds, plus difficiles à chiffrer, sont pourtant les garants de l'établissement d'une dynamique de progrès durable.Evaluer le TCO (Total Cost of Ownership) à sa juste valeur.Le TCO est le coût total de possession. Les coûts d'investissement ne sont qu'une partie du coût global.Utiliser l'Analyse de la Valeur pour bâtir un référentiel commun.L'analyse de la valeur, outil inventé par Larry Miles au lendemain de la 2nde guerre mondiale, garantit un recentrage sur les besoins essentiels afin d'éliminer les coûts inutiles. L'analyse de la valeur ne sert pas uniquement à définir le meilleur coût, elle est aussi de la première importance pour bâtir un référentiel de compréhension commune des attendus du futur système en cours de réalisation.Quel sera le coût à moyen et long terme de l'inertie actuelle ? On parle aussi du coût de renoncement. C'est un calcul à faire notamment lorsqu'un arbitrage "projet" est en jeu. Les ressources ne sont pas infinies, et il est bon de procéder au calcul du coût d'opportunité.

Évaluer les risques

La gestion des risques du projet

Bien trop de managers peu expérimentés négligent l'analyse des risques, une étape pourtant indispensable de la conduite de projet, indépendamment de son périmètre et de sa portée. En ne considérant pas la prévention des risques à sa juste valeur on se condamne à répéter sans fin les mêmes échecs. Bâcler l'analyse de risques n'est rien d'autre qu'une lourde erreur de management. Voyons comment identifier les risques du projet et les évaluer pour mieux les maîtriser.

Rapprocher planification et référentiel de valeur

Planifier et ordonnancer le projet

Comment planifier le projet et comment régler les questions d'ordonnancement à l'aide des outils : Gantt Pert CPM Work Breakdown Structure Gestion des ressources. Le programme (d'action) doit être assez souple pour se plier aux modifications que l'on juge bon d'y introduire, soit sous la pression des événements, soit pour toute autre raison. Voyons tout cela...

Livre de référence

Alain Fernandez -Pour réussir les projets d'entreprise, adoptez une démarche qui dynamise le relationnel entre les femmes et les hommes.Edition250 pages - Prix librairie : 22 EUR

› James P. Lewis est un spécialiste de la gestion de projet et plus spécifiquement dans le cadre du PMI. Project Management Institute. Excellent pédagogue, l'auteur explique très clairement, pas à pas, les phases du projet et la manière de les traiter. Cet ouvrage de référence est régulièrement réédité :

Project Planning, Scheduling and Control

James P. Lewis

Mc Graw Hill

5ème édition

528 pages (anglais)

La dernière édition francophone du PMBOK du Project Management Institute. Le PMBOK définit un cadre précis d'organisation et de pilotage d'un projet. Cette approche particulièrement efficace se décline quels que soient les secteurs d'application. Une bonne base pour bien structurer son projet et conserver en ligne de mire la finalité :

Guide du corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK)

Project Management Institute

Édition PMI 5ème éd. 2017

609 pages

3. Un troisième ouvrage assez complet d'une approche classique de la conduite des projets

Fundamentals of Project Management

Joseph HEAGNEY

Amacom

5ème édition 2016

240 pages

