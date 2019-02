L 'accompagnement des projets transversaux un peu conséquents nécessitent un soin particulier pour faciliter le changement en douceur. 'accompagnement des projets transversaux un peu conséquents nécessitent un soin particulier pour faciliter le changement en douceur. Les réunions de sensibilisation au projet sont le point de départ de la démarche de conduite du changement d'un projet transversal. Voyons tout cela.

Les sessions de sensibilisation

L'accompagnement d'un projet transversal un peu conséquent se prépare bien avant le début des travaux. Pour amorcer le processus de conduite du changement dans les meilleures conditions, il n'existe guère d'autres manières que d'organiser des séances de formation-sensibilisation en petits comités.

Le groupe idéal, c'est 8 personnes, de diverses origines de préférence.

Il vaut mieux que les participants ne soient pas tous issus du même service. Les échanges sont toujours plus nourris lorsque les participants ne se connaissent pas trop intimement et n'accomplissent pas la même tâche. La multiplication des angles de vue est profitable pour tous les participants.

Qu'est que l'on a oublié dans le budget ? L'accompagnement du changement !

Malheureusement, les décideurs qui ont bien compris l'importance de ces sessions de sensibilisation préalable sont toujours un poil ric-rac question budget. Ils ont alors tendance à exiger des sessions mieux remplies :

Bien que ces sessions soient de véritables boosters du projet, la part de l'accompagnement d'un projet aussi conséquent soit-il est quasiment toujours oublié dans le budget initial.

C'est pourtant un facteur de dérive bien connu. Une bonne part de la réussite du projet est étroitement liée au soin apporté à l'accompagnement, et ce, dès les phases initiales.

On résiste !

15 participants est un maximum pour des sessions de ce type.Exigez que les participants soient issus de secteurs différents de l'entreprise et de ses partenaires le cas échéant.

Ce dernier point est incontournable pour un projet du type supply chain. Un groupe un peu important a vite fait de se fractionner en sous-groupes, et l'animateur doit alors redoubler d'efforts pour capter l'attention et assurer la progression de la session vers les objectifs définis.

On oublie le jargon technique

Les sessions de sensibilisation sont pour le formateur-animateur l'occasion de développer sa capacité de vulgarisation dans le sens noble du terme. Encore faut-il parfaitement connaître son sujet et savoir résister à chercher refuge dans un jargon abscon.

Un truc...

Une bonne source d'inspiration : le concours "ma thèse en 3 minutes" . De jeunes doctorants ne disposent que de trois minutes pour présenter leur thèse de doctorat en un langage clair et compréhensible par tous.

Des objectifs partagés...

Au cours de ces sessions de sensibilisation, ce n'est pas un rapport maître-élève qu'il faut instaurer, mais bien une relation d'échanges d'égal à égal.Tout commence quand on commence, c'est-à-dire au moment de la présentation des objectifs. On prend alors le temps de fédérer les attentes des participants à la session. Plutôt que de les questionner un par un, il est préférable, après avoir "chauffer la salle" et détendu l'ambiance, l'humour est de rigueur, de lancer une réflexion collective impromptue.

Diagramme d'affinités

Le diagramme d'affinités s'avère le bon outil pour recueillir le fruit de ce travail en commun.Le principe est fort simple.Chaque participant remplit deux ou trois post-it, guère plus pour exprimer ses attentes personnelles. Ensuite en commun, on regroupe, on trie et on classe en catégories titrées les propositions devenues anonymes une fois collées sur le tableau.

C'est une technique très classique et facile à mettre en oeuvre. Elle est d'une efficacité redoutable pour établir des objectifs communs et satisfaire l'ensemble des participants. Juste avant d'aborder la phase de débat, on se reportera à ce tableau pour établir un bilan en commun.

Trois conseils pour finir

Une journée suffit pour cette première sensibilisation. Ensuite, c'est selon les difficultés rencontrées... Et du budget restant !

La lexicographie, savoir de quoi on parle est dans tous les cas une phase initiale : voir notamment la fiche sur la BI agile qui m'a été inspirée par l'une de ces sessions de sensibilisation.

La phase de débat et d'échanges est une précieuse source d'informations pour anticiper les obstacles à venir... Stimulez les échanges et ouvrez grandes vos oreilles !

Remarque : Ces rencontres de sensibilisation ne doivent pas être confondues avec le "Kick Off Meeting", ou réunion de lancement du projet, qui réunit tous les acteurs de premier du projet, l'équipe et les principales parties-prenantes.

Pour aller plus avant :

Voir notamment les fiches pratiques :

