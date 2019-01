I l s'agit d'aligner les structures organisationnelles de l'entreprise et surtout le système d'information en parfait accord avec la stratégie poursuivie. La conception du système décisionnel et donc de mesure de la performance se doit évidemment d'être en phase avec le processus décisionnel en action. Voyons tout cela.

Comment aligner l'organisation et le SI avec la stratégie ?

« La structure suit la stratégie » D'après Peter F. Drucker

Alignement stratégique, définition

L'alignement stratégique n'est autre que la démarche de fond consistant à redessiner les structures organisationnelles, les processus du système d'information et du système de production afin qu'ils soient en parfait accord avec la stratégie élaborée.

Les étapes préalables de l'élaboration de la stratégie ont défini précisément les axes de progrès à suivre. Les acteurs de l'entreprise ont participé à ce travail d'orientation. L'alignement des structures et systèmes est fondamental à l'implantation de la stratégie.

Si la formulation est aisée, la réalisation est une autre paire de manches. C'est bien sur ce point qu'achoppe la grande majorité des stratégies aussi pertinentes soient-elles. Au moment de passer à l'acte, les réformes un peu conséquentes rebutent les plus intrépides.

Il sera difficile d'accéder à la finalité sans une étude précise du périmètre du changement, de ses conséquences et de ses "effets de bord". Une excellente préparation aussi bien organisationnelle que psychosociologique s'impose. Encore faut-il penser à l'inclure dans l'enveloppe budgétaire. C'est cela préparer concrètement le déploiement.

Structure organisationnelle

C'est essentiellement le processus de décision dans l'entreprise qu'il faudra redéfinir avec précision. La mise en oeuvre de la nouvelle stratégie peut rebattre les cartes de la délégation en vigueur , notamment lorsqu'elle s'accompagne de la prospection de nouveaux marchés.

Les changements d'habitudes, les modifications des zones de pouvoir sont des générateurs de résistance et de conflit. L'accompagnement du changement sera envisagé au plus tôt.

Dans tous les cas, c'est bien une redéfinition de la notion de la performance qu'il s'agit d'implanter au sein même de la culture d'entreprise.

Système d'information

L'alignement du système d'information , et plus globalement des technologies de l'information sur la stratégie d'entreprise, est un vaste sujet bien loin d'être épuisé. Les technologies ne sont plus seulement un moyen de rationaliser les flux de production.

Les nouveaux processus fondés sur l'utilisation des technologies ouvrent la voie à de nouvelles stratégies, de nouveaux avantages concurrentiels. Comme quoi la question de l'alignement n'est pas à sens unique.

Les technologies de l'information sont aussi une mine de ressources pour des stratégies originales. Cela s'avère d'autant plus vrai avec la transformation des usages de l'Internet dans la dynamique Web 2.0.

Système décisionnel

La réussite de la stratégie de l'entreprise et notamment de son délicat déploiement dépend étroitement de la qualité de conception du système décisionnel . En effet, le processus de décision est le moteur même d'une organisation

Il ne s'agit pas qu'il soit en décalage avec avec la stratégie conçue et déployée. Chaque acteur doit disposer des informations nécessaires et des moyens de décider pour agir du mieux possible à son niveau d'intervention. Se reporter au dossier complet Business Intelligence et stratégie d'entreprise.

Système de production, système logistique

Transversalité

Mesure de la performance

Le système de production et logistique , tout deux totalement intégrés, facilitent la circulation de l'information comme jamais on aurait pu l'imaginer jusqu'à présent. L'accélération des cycles, que ce soit en production comme en conception, est une mine d'avantages concurrentiels. A condition bien sûr que les systèmes soient alignés avec la stratégie Exprimer et déployer la stratégie en adoptant une orientation processus type Business Process Management n'est plus une originalité, heureusement d'ailleurs.L'alignement global implique la cohérence des systèmes de mesure de la performance.

