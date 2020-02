Management et stratégie

1. "Piloter" la performance dans une logique de développement durable

L’image du coureur automobile n’est pas la plus adéquate pour illustrer le thème développé sous le verbe “Piloter”. Mettre en œuvre des moyens démentiels pour faire tourner le plus vite possible des bolides qui de toute façon termineront la course au point de départ n’est pas une performance à la date du développement durable.

En conservant l’analogie de l’automobile, “Piloter” sera plutôt considéré selon l’optique de préservation des ressources rares et épuisables. Supprimons la prime offerte au plus rapide et apprenons à reconnaître ceux qui vont le plus loin...