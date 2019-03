U n projet nécessite de multiples compétences pour le mener à son terme. Pour conduire l'équipe composée de spécialistes, ce n'est pas d'un "chef" dont on a besoin mais bien d'un "manager", c'est à dire d'un acteur disposant au minimum des aptitudes et compétences pour être capable d'inciter chacun des membres à délivrer le "meilleur" de lui-même. Le "manager" de projet se rapproche alors plus du "coach" que du "chef".

Se former pour piloter les projets complexes de l'entreprise

Aptitudes et compétences

Quel qu'il soit, la pratique d'un métier exige un minimumpour l'exercer dans les meilleurs conditions. Un comptable qui n'aime pas les chiffres ne prendra jamais plaisir à l'exercice de son office. D'autre part, il ne parviendra pas non plus à exceller.

Les aptitudes ne sont pas suffisantes. Le professionnel doit aussi développer des compétences bien précises selon le métier exercé. Au contraire des aptitudes qui sont plutôt d'ordre innées, les compétences s'acquièrent et se perfectionnent tout au long de la pratique. Le livre de référence décrit et développe les sept indispensables compétences pour devenir un manager de projet efficace.

Les 7 compétences du manager efficace



Le Chef de projet efficace © Eyrolles

1. Organisateur

Il s'assure que le projet est correctement défini, les ressources disponibles lorsqu'il le faut et les processus mis en place exécutés comme prévu tout en assurant la disponibilité des ressources. Le chef de projet efficace est un organisateur de tous les instants.

Lors du lancement, il s'assure que le projet est correctement et clairement défini. En cours de réalisation, il garantit la disponibilité des ressources et s'assure que les processus sont mis en place et exécutés, non seulement comme prévu mais aussi comme il se doit.

2. Pilote

3. Donneur de sens

4. Bâtisseur d’équipe

5. "Dynamiseur" d’échanges

6. Accoucheur d’idées

Le chef de projet, moins impliqué dans le cambouis, se tient un peu au dessus de la mêlée et joue un rôle de vigie. Il fait profiter le reste de l'équipe de cet enseignement et précise ainsi la direction à suivre selon les objectifs. Il facilite la perception de l'avancement tout en anticipant, autant que faire se peut, dérives, risques et menaces potentielles .Il sait donner goût au projet ; il fournit les repères ; c’est un animateur du « voyage » Il valorise son équipe ; il sait différencier une équipe d’un groupe de travail.Dans cet esprit, il facilite la tâche de chacun des membres de l'équipe. Il aide les membres à exécuter leur tâche respective au mieux en prévenant les problèmes et en assurant la disponibilité des ressources. Plus difficile, il s'assure de la saine communication entre chacun des membres de l'équipe. Il est de son rôle aussi d'assister les membres à exécuter leurs tâches au mieux en prévenant les problèmes.Il connaît l’importance du droit à la parole pour tous ; il précise des règles et s’assure qu’elles sont comprises et acceptées.Il sait différencier les brefs instants de libre émulation communicative du stress qui annihile toutes les capacités. Enfin, il règle les conflits internes et en évacue les effets dévastateurs.Il dynamise l’inventivité de l’équipe ; il sait qu’une bonne équipe est hétérogène ; il gère les échanges animés ; il respecte la personnalité de chacun des membres ; en vrai coach , il pratique le questionnement pour aller au cœur de la question.

Pour réussir un projet complexe, il est préférable de ne pas laisser passer la moindre idée. Le manager de projet efficace se doit d'apporter sa contribution pour faire émerger les idées en gestation tout en conservant la finalité en perspective. C'est à dire qu'il évite de cultiver l'enthousiasme pour une idée peu être géniale mais totalement inutile dans le contexte du projet à réaliser.

7. Diplomate

C’est un négociateur ; il protège l’équipe ; il modère les conflits.Il protège l'équipe des interférences externes et garantit un climat relationnel optimal avec les autres parties prenantes du projet (prévenir les menaces, gérer les alliances...). Le maintien d'un climat relationnel interne et externe constructif est essentiel à l'indispensable échange d'informations étendu.

Ce sont là les compétences développées dans l'ouvrage "Le chef de projet efficace".

Comment manager un projet un poil complexe ?

Ne devient pas chef de projet qui veut, comme cela du jour au lendemain. Déjà, pour réussir son parcours professionnel, il est préférable de disposer de qualités personnelles bien précises (ou de tout faire pour s'en doter).

Ainsi, celle ou celui qui fuit les contacts et n’aime que travailler dans son coin risque de vivre des moments difficiles. Tout comme celle ou celui qui n’a confiance que dans les règles établies et s’opposent radicalement à les adapter à la situation du moment.

Un projet complexe d’entreprise ne peut être conduit à son terme qu’en multipliant les axes de communication autant à l’intérieur de l’équipe qu’avec chacune des parties prenantes, directes et indirectes sans exception. Les influenceurs qui détiennent une bonne par du pouvoir de décision ne sont pas toujours les plus évidents. Il faut savoir aussi les identifier.

De même, si les méthodes sont bien utiles pour fournir un fil conducteur, il faut aussi savoir les interpréter intelligemment et ne pas les suivre à la lettre comme un mouton. S’il était possible de résoudre les questions délicates en suivant aveuglément la méthode phare du moment, la question de la réussite de projets d’entreprise serait résolue depuis bien longtemps.

Complétons maintenant les sept compétences fondamentales énoncées ci-dessus.

Faciliteur

Applanisseur de stress

Modérateur

Prévenir l'exécution des tâches, libérer au maximum l'acteur de terrain des contraintes annexes, instaurer un mode de prise de décision collectif autant efficace que fédérateur.Il n'y a ni stress négatif, ni stress positif. Le chef de projet partage au maximum les informations qu'il détient afin de réduire l'inutile pression.Les positions trop tranchées, comme les conflits affichés ou larvés, sont toujours destructeurs.

Pour aller plus avant...

À lire

›

1. Le livre de référence

› 2. Un ouvrage de référence à propos de la gestion des compétences écrit par une spécialiste de la question et plus généralement de la gestion des Ressources Humaines. C'est un bon ouvrage pour bien comprendre ce que l'on entend par aptitudes, qualités et compétences et la manière de les gérer dans l'entreprise.

La gestion des compétences

Claude Lévy-Leboyer

Eyrolles/Éditions d'Organisation

144 pages

Prix : 24 Euros

Dispo en ligne :

www.amazon.fr & Format Kindle

› 3. Une étude quasi exhaustive sur le thème de l'ingénierie des compétences, définition, construction des parcours, anticipation, formation etc.

Ingénierie et évaluation des compétences

Guy Le Boterf

Eyrolles/Éditions d'Organisation

600 pages

Dispo en ligne :

www.amazon.fr



› 4. Un excellent livre sur le management d'équipe. À utiliser comme outil d'auto-formation.

Le travail en équipe

Clés pour une meilleure efficacité collective

Roger Mucchielli

ESF 17ème édition

200 pages - 23 Euros

Dispo en ligne :

www.amazon.fr

Accès direct

Partagez cet article...

(total partages cumulés > 45)

Si vous souhaitez partager votre point de vue sur cet article, utilisez désormais Twitter ou votre réseau social favori.







Copyright : Alain FERNANDEZ ©1998-2018- Tous droits réservés