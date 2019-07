L e Kaizen, terme que l'on peut traduire en français par Amélioration Continue, est bien plus qu'une simple démarche de changement. Il s'agit à la base d'une véritable philosophie de développement en continu sans brusquerie ni grande réforme radicale, une approche nécessairement coopérative, fondée sur le bon sens commun.

Définition Kaizen

Le Kaizen est une approche d'amélioration en continue d'origine japonaise, mise en place juste après la deuxième guerre mondiale, au cours de cette large démarche d'amélioration qualité qui eut lieu dès cette époque. Le kaizen n'est ni un outil ni une méthode mais bien avant tout une véritable philosophie de développement qui doit impérativement impliquer l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Le concept Kaizen est d'une large portée et ne se limite pas exclusivement au monde de la production ni même à celui de l'entreprise.

Le kaizen en pratique

Il est vrai cependant que le terme reste associé dans les esprits à l'univers de la gestion qualité . Il est cependant applicable en de multiples domaines.

Le Kaizen est en fait une démarche de quête permanente et collective de l'amélioration continue en utilisant au mieux les outils qualité à disposition et en gardant toujours à l'esprit le bon sens commun.

L'idée n'est pas de lancer de grands projets et des investissements conséquents, mais plutôt de motiver tout un chacun afin que la recherche de l'amélioration continue devienne un réflexe de tous les instants et de toutes les situations. Place au pragmatisme et à l'empirisme.

Là encore, les réformes managériales préalables à cet état d'esprit et les efforts d'accompagnement du changement peuvent s'avérer plus que conséquents pour les organisations occidentales pratiquant un management traditionnel.

Le kaizen est une démarche qui s'exprime dans la durée : Chacun et tous les jours se doit de trouver les voies d'amélioration.

C'est aussi un travail en équipe, on réfléchit en commun aux suggestions d'amélioration dans une démarche terrain (Gemba Kaizen). On se met toujours en mesure de saisir les opportunités d'amélioration comme lors de la visite chez un partenaire ou un client.

Comment faire ?

C'est une démarche orientée amélioration des processus . La meilleure manière c'est encore de modéliser le processus à améliorer. La technique des cinq pourquoi est particulièrement efficace pour identifier les meilleures orientations. Ensuite on simplifie ce qui est trop compliqué notamment à l'aide d'une approche des cinq S . Le but est d'éliminer tous les efforts et gaspillages inutiles. Le PDCA (Planifier, Faire, Améliorer, Agir) est bien la meilleure approche pour assurer le progrès dans la continuité.

On n'oublie surtout pas l'indispensable effort de formation pour tous les salariés de l'entreprise.

A ce sujet, voir aussi

A noter : L'article consacré à la roue de Deming et le PDCA est un bon complément à ce texte-ci.

Dans un autre esprit mais assez dans la continuité Six Sigma et le lean management sont aussi des méthodes d'amélioration en continu même si elles s'inscrivent dans une dimension de changement organisationnel un peu plus radicale.

Consultez aussi l'article (anglais) de Quality-One Introduction to Kaizen

La mesure le Kaizen les démarches d'Amélioration en continu

Voir aussi le principe de la mesure expliqué pour la démarche six sigma.

Par principe, toute amélioration continue est fondée sur un principe de mesures bien choisies et parfaitement partagés. Depuis les travaux de Edwards Deming, l'usage intensif des statistiques est à la base des démarches d'amélioration continue et du contrôle qualité. Les indicateurs de performance se révèlent alors dans toute leur utilité d'instrument de progrès.

Ne pas oublier pour autant les ruptures salutaires...

Kaizen, lean Management, six sigma sont des démarches qui s'inscrivent dans la continuité de ce qui existe déjà. C'est le principe de base. Fondées sur un principe de mesure en continu, on cherche à améliorer autant que possible pour atteindre le summum de l'efficience.

C'est une approche qui a surtout bien fonctionné du temps où on pouvait envisager les économies d'échelle. Cela dit, c'est toujours vrai aujourd'hui pour améliorer l'efficience de bien des industries.

D'autre part, un des fondamentaux des démarches de type Kaizen est bien de développer le travail en équipe et la satisfaction des salariés, un besoin particulièrement sensible aujourd'hui plus que jamais. Kaizen exige en effet un effort consenti de l'ensemble des acteurs de l'entreprise.

Il serait bon cependant que la démarche de l'amélioration en continu de l'existant ne bloque pas la voie aux ruptures salutaires que sont les "innovations disruptives". Une réforme totale de l'organisation et des principes de production est bien souvent la solution pour affronter une concurrence toujours plus exacerbée et attirer des clients bien informés et donc plus volages. Les temps ont effectivement changé.

Lire notamment ce très bon article de la HBR(Harvard Business Review) : It’s Time to Rethink Continuous Improvement signé de Ron Ashkenas.

Lecture recommandée

›

Un excellent "roman", best-seller mondial incontesté. Eliyahu M. Goldratt a choisi cette forme originale pour exposer sa démarche de la théorie des contraintes en gestion industrielle.

Le but

Un processus de progrès permanent

Eliyahu M. Goldratt, J Cox

Afnor - Édition 2017

421 pages

Prix : 30,50 EUR

Dispo :

www.amazon.fr

› Un guide pratique, orienté management et mise en oeuvre, écrit par un spécialiste du sujet.

Gemba Kaizen

A Commonsense Approach to a Continuous Improvement Strategy, Second Edition

Eliyahu M. Masaaki Imai

McGraw-Hill Education

448 pages Dispo :

www.amazon.fr

› Un guide pratique pour pousser plus avant la question cruciale de la mesure dans une démarche coopérative d'amélioration en continu.

Les Tableaux de bord du Manager Innovant

Une démarche en 7 étapes pour faciliter la prise de décision en équipe

Alain Fernandez

Editeur : Eyrolles

Pages : 320 pages

Prix : 25 Euros

Pour acheter ce livre :

