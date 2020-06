Quel CRM choisir ?

C omment choisir une solution de Gestion de la Relation Client, solution d'éditeurs, SaaS ou Open Source ? Dans tous les cas, il faudra dérouler un processus de sélection. Comment prévoir les coûts ? Qu'en est-il des solutions Open Source ? A qui sont destinées les solutions SaaS et cloud ? Voyons tout cela.

Les différentes étapes du processus de choix d'une solution CRM

Pur mettre en oeuvre une solution CRM, il est bien souvent préférable d'adopter une démarche par projets successifs, au ROI perceptible plus rapidement.

Chacun des projets de mise en oeuvre d'une phase de la solution CRM choisie est un projet à part entière et devra être considéré ainsi.

Solution CRM, analyse de risques

Les impacts sur les processus de l'entreprise ont des conséquences dépassant le périmètre du projet. Une solide étude de risques complétée d'une analyse d'impact s'avère indispensable.

L'analyse est au coeur du CRM

Bien entendu l'analyse est le moteur de la solution CRM. Pour cela, encore faut-il disposer de données non seulement abondantes mais surtout de qualité

D'autre part, les utilisateurs (commercial, marketing, SAV, hot line, centre d'appels) seront suffisamment sensibilisés pour nourrir les bases de données sans aucune négligence ni rétention d'informations.

Les comportements peu coopératifs, voire malintentionnés, mettront en péril le processus de connaissance client.

Les utilisateurs seront aussi soigneusement formés pour utiliser les outils de traitement et d'analyse et produire ainsi les quelques informations susceptibles d'être transformées en avantage concurrentiel. C'est là où se situe le véritable Retour sur Investissement du projet.

Les solutions Open source

Au vu de la liste des coûts de la mise en oeuvre de la solution CRM , il n'est pas sûr que le prix de la licence soit si décisif que cela, si ce n'est pour démarrer un premier test de sensibilisation. D'expérience, il n'apprendra pas grand chose.

Lorsque l'on choisit une solution open source pour une application professionnelle, on s'intéressera plutôt à d'autres paramètres comme le dynamisme de la communauté, la taille de la base installée et la qualité des retours d'utilisateurs. Ce thème est développé ici : Choisir une solution Open Source professionnelle pour l'entreprise

Les solutions SaaS

Choisir une solution CRM, une démarche stratégique

Pour simplifier les opérations de mise en oeuvre, d'utilisation et de maintenance, il peut être opportun d'opter pour une solution CRM de type SaaS, Software as a Service . Attention toutefois à ne pas laisser les avantages de cette offre particulièrement intéressante pour les PME occulter les contraintes de standardisation et de confidentialité. Là encore, une démarche de sélection construite et raisonnée s'impose. Lire les recommandations de choix d'une solution de type ERP SaaS 'offre en matière de solutions CRM est suffisamment vaste pour que l'on puisse dérouler un processus de choix en bonne et due forme. En tout cas sans trop faire de concession et léser les enjeux stratégiques préalablement établis.

CRM, Un projet particulièrement conséquent

Pour un premier stade de la réflexion, le choix de sélection pourra porter sur les offres d'éditeurs reconnus disposant d'une base installée conséquente, les produits moins généralistes destinés à un type d'utilisation spécifique, les multiples progiciels CRM open source ou encore les solutions de CRM SaaS.

Légende de l'illustration : Principe d'une solution CRM, les principales composantes et leurs relations



Définition du CRM Customer Relationship Management

Définition : CRM, Customer Relationship Management désigne un ensemble de méthodes, de pratiques et d'outils technologiques qui judicieusement mis en oeuvre et bien utilisés assurent une gestion plus efficace dans la durée des relations avec les clients et les prospects. En français, on préfère parler de Gestion de la Relation client (GRC)

Précisez l'horizon de l'investissement

Dans tous les cas, la solution CRM sera choisie en visant un horizon à moyen-long terme. Le projet CRM est particulièrement conséquent. La mise en place impose de multiples adaptations, que ce soit au niveau des processus comme des comportements humains. L'accompagnement du changement n'est pas la moindre des tâches à envisager. D'autre part, les questions de l'alignement stratégique demeureront présentes à l'esprit durant la totalité du processus de choix.

Processus de choix d'une solution CRM

Pour effectuer un choix durable, lorsqu'il s'agit de progiciel aux impacts plutôt conséquents, il est toujours préférable de procéder au préalable à une identification et à une évaluation des critères sélectifs du point de vue non seulement des utilisateurs mais bien de l'ensemble des parties prenantes. Les fonctionnalités de la solution CRM liées à l'utilisation, tout comme les caractéristiques plus techniques conditionnant le déroulement du projet, seront à considérer à leur juste valeur.

Solution CRM, quel coût ?

Coûts des plates-formes de test

Coûts des travaux de configuration

Coûts des solutions annexes

Coûts de la migration

Coûts de mutation

Coûts de formation

Coûts d'utilisation et de maintenance

Coûts de perte de production lors du lancement

L'estimation des coûts du projet sera nécessairement la plus exhaustive possible afin non seulement de fixer l'enveloppe budgétaire mais aussi d'estimer du mieux possible le point d'équilibre, la date où les bénéfices commencent à être perceptibles ( voir aussi le calcul du ROI ). Il faudra alors considérer en sus des coûts de licence et de mise en oeuvre élémentaire:

Les offres éditeurs de solutions CRM

Siebel, l'un des premiers à débroussailler le concept désormais chez Oracle Corp Oracle Siebel

Dynamic CRM, l'offre CRM de Microsoft Corp microsoft Dynamic CRM

L'offre CRM du dynamique Salesforce salesforce.com

La solution CRM de SAP AG, le géant européen du progiciel d'entreprise CRM Sap.com

Quelques produits d'éditeurs reconnus :

