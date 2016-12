Piloter est le deuxième verbe d'action

Vive le sport ! A bas le score !

Albert Jacquard

Le deuxième chapitre du perfonomique

L

a quête de l'amélioration de la performance est aussi un enchaînement de projets réussis. La maîtrise des projets complexes est une qualité essentielle du pilotage de la performance.

Piloter les projets d'entreprise est un métier à part entière. Tout manager digne de ce nom dispose de cette compétence.



Le manager efficace conduit les projets complexes

en environnement complexe (de multiples parties-prenantes)

avec une instabilité constante (des enjeux "mouvants")

en ne disposant que d'une information limitée (l'incertitude au quotidien)

et bien sûr avec des délais trop courts et des budgets serrés

Les 6 recommandations

Au fil de sa carrière, le manager sera amené à conduire des équipes projet :La création de valeurs doit pourtant être au rendez-vous.

6) Déployer le développement durable en entreprise

Comment mettre en oeuvre le développement durable en entreprise ?

L'amélioration de la performance s'inscrit dans une démarche globale de développement durable. Ne pas prendre la question à la légère. Le greenwashing et autres artifices cosmétiques n'abuseront pas plus longtemps partenaires, clients et public... Courses automobiles et records en tout genreL'image du coureur automobile n'est pas la plus adéquate pour illustrer le thème développé sous le verbe "Piloter". Mettre en oeuvre des moyens démentiels pour faire tourner le plus vite possible des bolides qui, de toute façon, termineront la course au point de départ n'est pas une performance à la date du développement durable.

En conservant l'analogie de l'automobile, "Piloter" sera plutôt envisagé selon l'optique de préservation des ressources rares et épuisables. Supprimons la prime offerte au plus rapide et apprenons à reconnaître ceux qui vont le plus loin...

A lire pour approfondir le sujet...

7) Maîtriser les projets complexes

Comment maîtriser les projets complexes de l'entreprise ?

Une vie de projets

La maîtrise de la conduite de projets complexes est une pièce maîtresse de la panoplie du manager de la performance. Par principe, la très grande majorité des projets d'entreprise sont complexes. Il s'agit en effet de réaliser une solution mal délimitée et aux finalités imprécises, avec des spécialistes provenant de divers horizon bien loin de former une équipe, et de mettre en oeuvre des technologies prometteuses mais encore immatures.Depuis déjà deux bonnes décennies, bien peu de cadres d'entreprise voient leur vie professionnelle se dérouler, sans heurt aucun, selon un continuum linéaire. Une vie professionnelle type ressemble de plus en plus à un enchaînement de projets.

La progression de chacun dans l'échelle sociale est désormais liée à la capacité d'accomplir des tâches toujours plus complexes et plus risquées. Chaque réussite de projet, toujours riche d'expérience, renforce la capacité de rebond. Autant exceller dans l'exercice de cet office.

A lire pour approfondir le sujet...

8) Les risques d'entreprendre

Evaluer les risques pour mieux les maîtriser

La décision est une prise de risque. Entreprendre, c'est avant tout accepter les risques. Encore faut-il que ceux-ci soient "mesurés". On n'échappera pas à une soigneuse phase d'identification et d'évaluation.

Mais qu'est-ce donc que le risque ?

Comment l'identifier ?

Comment s'en prémunir ?

Comment le désamorcer ?

A lire pour approfondir le sujet...

Le premier texte ci-après propose une méthode simple pour répondre à ces quelques questions. L'analyse de risque expliquée

Le deuxième répond à la question inverse comme une forme de mise en garde : ce que le risque n'est pas.Réussir son analyse de risques

Le troisième étend la question au delà du formalisme. Comment améliorer sa rationalité limitée et par conséquent son appréciation du risque en pratiquant l'échange et le dialogue impromptu. Limiter les risques du projet

9) Evaluer le tableau de bord

L'audit, comment évaluer la qualité du tableau de bord

Le tableau de bord est l'instrument de prédilection du manager de la performance. Encore faut-il que par celui-là soit utile, c'est-à-dire utilisable et utilisé.Concevoir et maintenir un tableau de bord efficace n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Il ne suffit pas d'insérer camemberts aux riches couleurs et autres schémas en perspective 3 D. Essayez donc d'effectuer l'audit de votre tableau de bord pour en apprécier la pertinence.

Assurer la continuité de l'aide à la décision

En déroulant méthodiquement l'audit le plus objectivement possible, étape par étape, vous prendrez mieux conscience des faiblesses et des améliorations à mettre en oeuvre sans délai.

Pour assurer la continuité de service d'un bon outil d'aide à la décision, il est nécessaire de consacrer régulièrement un peu de temps à ce travail de remise en question.

A lire pour approfondir le sujet...

10) Indicateur efficace, comment les choisir ?

Indicateur pour mesurer et... piloter ?

"On ne pilote que ce que l'on mesure." Un aphorisme désormais connu. Mais dans les faits, sur le terrain, qu'en est-il ?

Ne serait-ce pas plutôt : "On ne pilote que ce qui est facile à mesurer." ?

On ne pilote que ce que l'on mesure

Lors de la conception du tableau de bord, on n'hésitera pas à choisir les indicateurs qui font mal. Ce sont les seuls efficaces."On ne pilote que ce que l'on mesure".Cet aphorisme mainte fois ressassé mérite bien souvent d'être interprété. Si on ne pilote que ce que l'on mesure, sommes-nous sûrs à 100% de mesurer ce que l'on souhaite piloter ?

Sur le terrain, loin des théories et des aphorismes, ne mesure-ton pas en fait uniquement "ce qui est facile à mesurer ?". Pour en prendre conscience, observez de plus près les indicateurs que vous utilisez et leur métrique. Alors au final, que pilote-t-on ?



A lire pour approfondir le sujet...

Lire Piloter et Mesurer pour pousser encore un peu plus avant le raisonnement.

11) Choisir les indicateurs

Comment choisir les indicateurs de pilotage ?

Lors du choix des indicateurs, il est bon de se méfier de deux travers récurrents.est de choisir des indicateurs pour lesquels on ne dispose pas des leviers d'action.est de confondre l'effet et la cause, ce n'est pas l'oeuf et la poule mais il est vrai, que dans certaines situations, il n'est pas toujours aisé de débrouiller l'écheveau pour bien identifier la chaîne de causalité.

Levier d'action

Quel peut être l'utilité d'un indicateur si le décideur ne dispose pas des moyens ou des prérogatives afin de lancer les actions nécessaires pour corriger une dérive ? A titre d'information ? Pourquoi pas ! Il peut être quelquefois utile d'être informé d'une situation même si elle n'est pas de notre ressort.

Mais ce n'est pas un indicateur de pilotage. Sa présence ne peut que noyer l'information essentielle, il est inutile sur le tableau de bord.

Lorsque l'effet devient la cause

A lire pour approfondir le sujet...

Différencier l'effet de la cause n'est pas toujours aussi simple qu'il y paraît. Ce travail de réflexion est pourtant indispensable avant d'identifier l'accessibilité et l'efficacité des leviers d'action en préalable au choix des indicateurs de pilotage.

Livres indicateurs et tableaux de bord

Les nouveaux tableaux de bord des managers

Le projet décisionnel en totalité

6ème éd. Eyrolles

Fiche détaillée

Construire le système de pilotage de la performance de l'entreprise, méthode spécifique de sélection des indicateurs pertinents et de composition des tableaux de bord

L'essentiel du tableau de bord

Méthode complète et mise en pratique avec Excel Microsoft

4ème éd.

Eyrolles Fiche détaillée

Méthode simple et illustrée pour concevoir et réaliser rapidement et à moindre coût un tableau de bord. Démarche pratique et guidée avec Microsoft Excel.

Perfonomique, l'ebook gratuit du manager



PERFONOMIQUE



36 recommandations pour un management de la performance assumé



Format PDF, 250 pages



Ebook gratuit

Téléchargement immédiat





Partagez cet article...

(total partages cumulés > 185)

Commentaires lecteurs...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Copyright : Alain FERNANDEZ ©1998-2016- Tous droits réservés