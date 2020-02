Business Intelligence, Architecture du SID

S ur le plan technique et purement technique, la Business intelligence peut être caractérisé comme une famille d'outils progiciels bien spécifiques, chacun étant destiné à traiter une phase du processus décisionnel depuis la collecte de données au sein même des unités de production jusqu'à la facilitation de l'aide à la décision pour les managers. Voyons les caractéristiques typiques d'une plate-forme informatique décisionnelle, l'architecture du principe est ici classiquement présenté selon 4 étages.

Les outils de la Business Intelligence

We are just beginning to understand how to use information as a tool. Peter Drucker

Architecture du Système d'Information Décisionnelle (SID)

La Business Intelligence (informatique décisionnelle) propose d'utiliser les données transitant par le Système d'information, données de production le plus souvent, en informations susceptibles d'être exploitées à des fins décisionnelles.

Sur le plan pratique et technique, la Business Intelligence se compose d'une famille d'outils informatiques et de progiciels assurant le fonctionnement de la chaine de traitement de l'information.

Les 4 fonctions de la chaîne décisionnelle

Il est coutumier de présenter les éléments et outils composant la chaîne décisionnelle en quatre catégories correspondant chacune à une fonction spécifique, à une phase du processus.



Fig 1. Les 4 phases du processus de Business Intelligence, de la donnée à l'information.

-1- Collecter, nettoyer et consolider les données Extraire les données des systèmes de production et les adapter à un usage décisionnel.

-2- Stocker Centraliser les données structurées et traitées afin qu'elles soient disponibles pour un usage décisionnel.

-3- Distribuer Ou plutôt faciliter l'accessibilité des informations selon les fonctions et les types d'utilisation.

-4- Exploiter ou comment assister du mieux possible l'utilisateur afin qu'il puisse extraire la substance de l'information des données stockées à cet usage.

1. Collecter : Les outils d'ETL (Extract Transform and Load)

Collecter, Nettoyer et Consolider les données de l'entreprise étendue.

La collecte des données est une fonction remplie par une famille d'outils dénommée ETL pour Extract Transform load.

Le système d'information de l'entreprise ne s'est pas bâti en un temps unique. La majorité des systèmes d'information d'entreprise sont de nature hétérogène pour la plupart. Bien que la standardisation des échanges entre les divers outils informatiques avance à grands pas, la disparité des formats des données en circulation est toujours une réalité. C'est le principal obstacle technologique aux échanges étendus d'informations.

Avant d'être utilisables, les données seront formatées, nettoyées et consolidées. Les outils d'ETL (Extract Transform load) permettent d'automatiser ces traitements et de gérer les flux de données alimentant les bases de stockage : Data warehouse ou Datamart.

Le Master Data Management, la gestion des données de référence, assure la standardisation et la traçabilité des données de référence de l'entreprise. C'est un projet en soi dont la finalité dépasse la constitution de la base décisionnelle. La meilleure solution restant de mettre en oeuvre une gouvernance des données digne de ce nom. Ce sera le moyen de mieux garantir la qualité et la pertinence des données en fonction de l'usage que l'on en attend. Autrement, dit on ne peut décider qu'à la condition que les données utilisées soient toutes de confiance.

2. Stocker : Le Data warehouse et le datamart

Les bases de données de production ne sont pas utilisables pour une exploitation décisionnelle. Les données brutes ne sont pas prêtes à cet usage et par ailleurs les requêtes décisionnelles sont particulièrement gourmandes en ressources machines.

Les données, au préalable nettoyées et consolidées, seront stockées dans une base spécialisée: le data warehouse ou le datamart.

Le datamart est une version plus réduite du data warehouse. Le data mart est orienté sujet ou thème et peut être par exemple utilisé pour des applications de CRM (Custom Relationship Management) ou de Data Mining .

Le data warehouse ou le datamart sont alimentés par l'outil d'ETL (Extract Transform load). À noter que le projet Data Warehouse est assez particulier. Il est préférable de le considérer comme un processus. Le Data Warehouse est en effet en perpétuelle évolution.

3. Distribuer les informations

L'écrasement de la pyramide et la multiplication des points de prise de décision modifient fondamentalement la gestion de l'information. L'information sera perçue en terme de flux et non d'unité de stockage. Afin de dynamiser la réactivité globale, l'information sera largement distribuée auprès de l'ensemble des partenaires. Aux premiers temps du web on attendait beaucoup du portail décisionnel, EIP Enterprise Information Portal, pour remplir cette fonction essentielle. Désormais, le développement du web a un peu modifier la donne avec une Business Intelligence de 2nde génération, exploitant pleinement les capacités du web social pour l'entreprise , démocratise très largement l'accès à l'information décisionnelle.

4. Exploiter : Tableau de bord, analyse OLAP , datamining,...

Perspectives de la Business Intelligence

Principaux produits Open Source

Une fois les données stockées, nettoyées, consolidées et accessibles, elles sont utilisables. Selon les besoins, différents types d'outils d'extraction et d'exploitation seront envisagés.Le projet Pentaho, Spago, Jaspersoft Business Intelligence Open Source

À ce sujet, voir aussi

Gouvernance des données de l'entreprise

L'importance de la gouvernance des données n'est plus à démontrer. Pour transformer les données en informations puis en connaissances, il est nécessaire d'investir dans la technologie. Les techniques, méthodes et outils d'ETL, Extract Transform Load remplissent cette fonction.Mais la technologie n'est pas suffisante pour régler la question. Collecter des données tous azimuts, sans une logique préalable, sans définir une stratégie spécifique peut s'avérer nettement moins profitable que prévu.

Définition. Le Data Warehouse, est une base de données spécifique aux besoins décisionnels. Elle est intrinsèquement organisée de manière à assurer la stabilité contextuelle des données selon les sujets et thèmes de l'entreprise. Le data warehouse gère l'historisation des données structurées

Il ne suffit pas de stocker une multitude de données au sein d'une base spécialisée, Data Warehouse ou Big Data, encore faut-il les exploiter. C'est là le rôle du Data Mining qui, bien utilisé, saura tirer les enseignements contenus dans cette masse de données bien trop importante pour se contenter des seuls outils statistiques. Voyons, le principe, les méthodes utilisées, les outils et un cas concret mettant en évidence l'importance de la qualité des données.

Panorama des outils Reporting Open source : la Business Intelligence et le progiciel libre. Panorama des outils Reporting Open Source (OSS) Définition Reporting Open Source.

Les outils de reporting permettent de réaliser plus ou moins automatiquement des rapports d'activités. L'outil de reporting interroge les bases de données selon un schéma de requêtes SQL élaboré au préalable.

Les livres de référence

Cet ouvrage propose de dérouler un projet centré sur les utilisateurs, les managers décideurs, afin que la technologie soit à leur service et non l'inverse.

Les nouveaux tableaux de bord des managers

Le projet Business Intelligence en totalité

Alain Fernandez

Éditions Eyrolles 6ème édition

Disponible en librairie

PDF & ePub Kindle

Voir ici la fiche technique, extraits, critiques...

› Ralph Kimball, Margy Ross sont des experts très largement reconnus. L'approche pratique et très terrain dont ils sont coutumiers se retrouve à chacun des chapitres de cet ouvrage particulièrement complet.

The Data Warehouse Toolkit

The Definitive Guide to Dimensional Modeling

Ralph Kimball, Margy Ross,

John Wiley & Sons Ltd Seconde édition révisée

600 pages (anglais)

Dispo :

› www.amazon.fr

