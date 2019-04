L a mise en oeuvre de la gouvernance du système d'information est désormais un impératif pour conduire et faire évoluer le SI en accord avec les parties prenantes. Cette exigence est d'ailleurs sérieusement amplifiée à l'heure de la transformation numérique.

Si historiquement, le système d'information est entré dans l'entreprise par étape, au fur et à mesure des services rendus, il joue aujourd'hui un rôle stratégique de premier plan et doit être piloter en ce sens.

Qu'est-ce que la Gouvernance du Système d'information ?

Pourquoi la Gouvernance du SI ?

L

e passage d'un système informatique utilisé pour exclusivement rationaliser les flux et procédures à un système d'information support de la stratégie ne se fera pas sans la mise en place d'un cadre spécifique d'analyse et d'une structure organisationnelle appropriée assurant une prise de décision optimale.

La gouvernance du système d'information, toute droite issue du concept de gouvernance déclinée à l'entreprise, mérite que l'on s'y attarde quelque peu.

Définition de la gouvernance du SI, le projet

Gouvernance du Système d'Information, IT Governance Principe de conception du Système information. Qu'est-ce que la gouvernance du Système d'information (SI)? Plan, guide et référentiel de la IT Gouvernance, ITIL, CobiT, CMMI

De la gouvernance d'entreprise (Corporate Governance) à la gouvernance des systèmes d'information (IT Governance). Même s'il est vrai que bien des cabinets de consultants aimeraient découvrir la nouvelle pompe à fric, ce serait un bien mauvais procès que de classer verticalement le concept...

Principe de conception du Système information. Qu'est-ce que la gouvernance du Système d'information (SI)? Plan, guide et référentiel de la IT Gouvernance, ITIL, CobiT, CMMI De la gouvernance d'entreprise (Corporate Governance) à la gouvernance des systèmes d'information (IT Governance). Même s'il est vrai que bien des cabinets de consultants aimeraient découvrir la nouvelle pompe à fric, ce serait un bien mauvais procès que de classer verticalement le concept... Gouvernance du Système d'Information Le déroulement du projet de gouvernance du Système information, plan de Mise en oeuvre (IT Governance) ITIL CobiT, CMMI. Une fiche aide-mémoire, une manière de "digest" pour mieux saisir les étapes de mise en oeuvre et de déploiement du projet gouvernance du système d'information en entreprise ou au sein d'une organisation publique.

Gouvernance et DSI

Pilotage de la DSI et prise de décision La question du pilotage de la DSI pièce maitresse de la gouvernance du SI (Systeme d'information) est indissociable de la mesure de la performance et de la prise de décision. L'importance d'aligner les technologies sur la stratégie n'est plus à démontrer. Et cela tout le monde l'a bien compris.Quant à savoir comment s'y prendre, il n'y a guère d'autres façons que de mettre en oeuvre une gouvernance digne de ce nom. Elle sera fondée sur un système de mesure particulièrement approprié qui ne manquera pas d'inciter à se poser les bonnes questions.

Architecture du SI

Urbanisation du système d'information Architecture du SI Urbanisation SI Architecture du système d'information. principe de conception et Urbanisation

Le plan d'urbanisation du système d'information

Un peu à la manière de l'urbanisation des villes, l'organisation et la croissance du système d'information se doivent d'être gérées globalement. Encore récemment, les concepteurs d'un projet informatique limitaient le périmètre de travail exclusivement au problème à traiter sans (trop) se préoccuper des autres systèmes déjà en oeuvre, et encore moins du devenir desdits systèmes. Cette approche historique, parcellaire et hétérogène et combien néfaste, est désormais révolue.

Green IT

Qu'est-ce que le Green IT ? Green IT ou informatique verte est part intégrante du projet gouvernance des systèmes d'information. Comment mieux maîtriser les impacts négatifs sur l'environnement ?

Méthodes et outils

Méthodes de gouvernance du SI Présentation des méthodes, démarches et normes qualités pour cadrer la mise en oeuvre de la gouvernance des systèmes d'information. COBIT ITIL CMMI, ...

Présentation des méthodes, démarches et normes qualités pour cadrer la mise en oeuvre de la gouvernance des systèmes d'information. COBIT ITIL CMMI, ... Qu'est-ce que COBIT ? Qu est-ce COBIT ? Définition de COBIT le référentiel pour la gouvernance du SI (Systeme d'information) Control OBjectives for Information and related Technology expliqué. Il s'agit d'un cadre de référence défini par l'ISACA ainsi que d'un ensemble d'outils jugés indispensables pour assurer la maîtrise et surtout le suivi (audit) de la gouvernance du SI

Qu est-ce COBIT ? Définition de COBIT le référentiel pour la gouvernance du SI (Systeme d'information) Control OBjectives for Information and related Technology expliqué. Il s'agit d'un cadre de référence défini par l'ISACA ainsi que d'un ensemble d'outils jugés indispensables pour assurer la maîtrise et surtout le suivi (audit) de la gouvernance du SI Qu'est-ce que ITIL ? Information Technology Infrastructure Library Qu'est-ce que ITIL ? V3. Presentation de ITIL les bonnes pratiques pour la gouvernance du SI (Système d'information) Information Technology Infrastructure Library. Il s'agit d'une collection de bonnes pratiques pour assurer un management efficace du SI.

Bien que développé à l'origine pour améliorer l'efficacité des services informatiques du secteur public, ITIL est désormais adopté par le secteur privé.

Qu'est-ce que ITIL ? V3. Presentation de ITIL les bonnes pratiques pour la gouvernance du SI (Système d'information) Information Technology Infrastructure Library. Il s'agit d'une collection de bonnes pratiques pour assurer un management efficace du SI. Bien que développé à l'origine pour améliorer l'efficacité des services informatiques du secteur public, ITIL est désormais adopté par le secteur privé. Qu'est-ce que CMMI, Capability Maturity Model Integration Qu est-ce que CMMI ? Définition du référnetiel CMMI, modèle de maturité pour la gouvernance du SI (Systeme d'information) Capability Maturity Model Integration, les bonnes pratiques pour la gouvernance du SI. CMMI a été créé à l'origine par le département de la défense US (DoD) pour assurer le suivi des développements et des budgets. CMMI a pour finalité essentielle de mesurer la capacité des projets à s'achever correctement en terme de délais, de fonctionnalités

La transformation numérique

L'Entreprise numérique et les outils coopératifs L'Entreprise numérique est nécessairement une entreprise communicante exploitant les outils coopératifs à l'heure du web interactif et des réseaux sociaux. Encore faut-il l'envisager puis la déployer sans se limiter au raccourci actuel des costs-killers : plus de technologie = moins de salariés. il y a peut-être d'autres moyens de calculer le Retour sur Investissement.

Critiques

La Gouvernance du SI, vous y croyez vous ? Une critique de la gouvernance des systèmes d'information, les difficultés qui ne seront pas résolues par l'application de normes et de règlements. C'est un point de vue personnel un peu sceptique sur la faisabilité, fondé sur l'expérience.

Une critique de la gouvernance des systèmes d'information, les difficultés qui ne seront pas résolues par l'application de normes et de règlements. C'est un point de vue personnel un peu sceptique sur la faisabilité, fondé sur l'expérience. Le retour sur investissement du projet Gouvernance du SI Il n'est guère envisageable de lancer un projet système d'information quelle que soit sa portée, quelle que soit son envergure, sans en évaluer soigneusement le retour sur investissement. C'est une question essentielle pour toute entreprise, a fortiori toutes celles qui se lancent dans le projet gouvernance du SI. Le ROI ne se cache pas derrière un usage sommaire des technologies de l'information. C'est bien en adoptant une approche d'envergure, coopérative et stratégique que l'on peut utiliser au mieux lesdites technologies pour gagner des parts de marché. Encore faut-il que la direction s'engage.

Il n'est guère envisageable de lancer un projet système d'information quelle que soit sa portée, quelle que soit son envergure, sans en évaluer soigneusement le retour sur investissement. C'est une question essentielle pour toute entreprise, a fortiori toutes celles qui se lancent dans le projet gouvernance du SI. Le ROI ne se cache pas derrière un usage sommaire des technologies de l'information. C'est bien en adoptant une approche d'envergure, coopérative et stratégique que l'on peut utiliser au mieux lesdites technologies pour gagner des parts de marché. Encore faut-il que la direction s'engage. Piloter les projets par les enjeux Piloter par les enjeux OK Mais comment peut-on imaginer résoudre la multitude de problèmes techniques tout en conservant les enjeux stratégiques en ligne de mire ?

Voilà la nouvelle missions des informaticiens qui devront trouver le temps, lorsqu'ils sont déjà pris à 120% par le projet, de sortir la tête du guidon et de viser les enjeux. C'est, paraît-il la recette de réussite des projets. Les managers exécutifs, eux restent peinards, les donneurs de conseil n'ont absolument rien à leur reprocher...

Maîtriser les risques du projet gouvernance

Les 4 Risques du projet gouvernance du Système d'Information Les 4 principaux risques d'échec du projet IT gouvernance du Système d'information :

Risque 1 : Pilotage réparti ou contrôle systématique ? Risque 2 : Les décideurs connaissent-ils leur sujet ? Risque 3 : Le culte de la "Normalisation" Risque 4 : La quête de standardisation

Les 4 principaux risques d'échec du projet IT gouvernance du Système d'information :

Étude de cas concret de gouvernance du SI

Exemple de Gouvernance du système d'information Comment étudier la gouvernance du système d'information si ce n'est au travers d'un cas pratique ? Voyons les trois étape de la vie d'un système d'information d'entreprise

Un autre angle "d'attaque" de la question

Gouvernance d'entreprise