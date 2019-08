Le Chef de Projet Efficace

La conduite de projet : Une question de "Bon Sens"

Réussir un projet, c'est maîtriser l'art de la subtile symbiose entre les hommes, les techniques et les enjeux économico-stratégiques. (piloter.org)

P our manager un projet d'entreprise, complexe de nature, il ne suffit pas de connaître les méthodes et outils du métier. Le manager de projet un poil chevronné sait pertinemment qu'il parviendra à résoudre les difficultés inhérentes du projet en commençant par instaurer les bonnes conditions de la confiance réciproque entre les femmes et les hommes de l'équipe, ainsi qu'avec les autres parties prenantes. Bref, il s'agit de faire preuve d'une bonne dose de bon sens. Mais encore faut-il savoir le mettre en action. C'est justement là l'objet de ce site et du livre de référence présenté ci-après.

Qu'est-ce qu'un chef de projet ?

- Manager un projet Définition : Manager un projet, c'est animer une équipe dont les membres n'ont encore jamais travaillé ensemble pour réaliser quelque chose qui n'a encore jamais été fait dans un délai ferme avec un budget limité. (piloter.org)

Lire l'article de Sonia Mokrani sur le blog de Capterra.fr : Être chef de projet aujourd’hui, qu’est-ce que c’est ?

Voilà une définition courte et claire mais encore incomplète. Lorsque le projet commence à devenir conséquent et d'une portée stratégique, d'expérience, il est prudent de préciser cette définition.

Méthode, relationnel et pragmatisme

S

i la réussite des projets était uniquement dépendante du choix de la méthode et des outils utilisés, la question du management serait résolue depuis longtemps, et la dramatique statistique comptabilisant les projets en échec n'angoisserait plus les chefs de projet, commanditaires et prestataires !

Ce n'est pas non plus en restant les yeux braques sur le calendrier et le compteur des dépenses que le chef de projet remplira son contrat.

La réussite du projet, non pas celle qui se limite à une recette signée avec les réserves d'usage, mais la vraie, celle qui se voit lorsque la rentabilité prévue est au rendez-vous, dépend essentiellement des relations établies entre tous les acteurs directs et indirects.

Activateur de connections, le bon manager de projet, que l'on appelle encore "chef" par habitude et abus de langage, sait aussi partager son expérience et son bon sens.

Et c'est en totale synergie avec tous les membres de l'équipe qu'il incite à l'adoption d'une démarche, professionnelle et rigoureuse bien entendu, mais aussi consensuelle et parfaitement adaptée au contexte spécifique. C'est cela un management "humain".

Les enjeux en ligne de mire...

Manager un projet, c'est aussi gérer au quotidien le déroulement régulier, les péripéties et autres imprévus tout en gardant en ligne en mire les enjeux et la rentabilité attendue.



... c'est comprendre la perception spécifique des enjeux de chaque partenaire direct ou indirect interne ou externe, que l'on appellera porteur d'enjeux, stakeholder ou partie prenante, en fonction de leurs préoccupations et intérêts réciproques.



... c'est être sensible en cours de réalisation aux variations d'appréciation de l'importance et de la pertinence des enjeux initialement définis pour chacune des parties prenantes.

D'où la nécessité de bâtir un référentiel digne de ce nom et de mettre en place un pilotage de la performance adéquat pour éviter les mauvaises surprises.

C'est votre premier projet ?

Alors lisez donc les 4 conseils pour un manager débutant

Depuis pas mal d'années déjà, le mode "projet" est devenu une règle de fonctionnement pour bon nombre d'organisations. Se retrouver à la tête d'un projet d'importance est sûrement valorisant pour sa carrière. Mais voilà, Etre chef de projet ça ne s'improvise pas. C'est un métier et comme pour tout métier, on acquiert les compétences avec l'expérience.

