L e télétravail n'est plus une option accessoire, mais bien un nouveau mode d'organisation du travail des équipes. Manager le télétravail c'est exploiter les avantages offerts par les technologies pour réorganiser les modes de travail de manière idéalement profitable autant pour l'entreprise que pour les salariés. Il s'agit surtout d'éviter les dérives pernicieuses qui reviendront en boomerang si on ne révolutionne pas dans le même temps les archaïsmes du management comme le tropisme du contrôle systématique. La question de la confiance se pose alors dans toute sa complexité.

Le principe est simple. Le salarié qui opte (ou qui est contraint d'opter) pour le télétravail exécute sa tâche à distance, de chez lui le plus couramment. Il utilise une panoplie d'outils numériques pour échanger, communiquer et se synchroniser avec ses collègues. Lesdits collègues, membres de la même équipe ou intervenants sur les mêmes projets, peuvent aussi pratiquer le télétravail. Toutes les combinaisons sont possibles.

Encore faut-il établir de justes règles et s'y tenir scrupuleusement pour éviter de se retrouver déborder par ses tâches professionnelles. C'est un risque réel. Plus d'un télétravailleur vit mal cette expérience et les témoignages d'hommes ou de femmes souhaitant revenir à un mode de fonctionnement plus classique ne manquent pas. Inconvénient : Le télétravail peut être déstabilisant

La principale difficulté consiste non seulement à séparer sa vie professionnelle de sa vie personnelle et familiale mais encore faut-il le faire admettre à tous ceux qui partagent le même lieu de vie. Et là, ce n'est pas toujours des plus simple, si l'on s'en tient aux euphémismes.

Travailler en totale autonomie n'est pas toujours innée, et la pratique de bien des métiers ne prépare pas à ce nouveau statut.

Enfin : Ne pas parvenir à s'organiser seul, mal vivre la sensation de la perte de contact avec ses collègues, ne plus bien saisir le sens de son travail ou encore ne plus recevoir de signes de confiance de ses supérieurs sont parmi les principaux inconvénients du télétravail généralement évoqués lors des enquêtes.

Une démarche contractuelle

Manager le télétravail, un art du management bien spécifique

Management : Comment coordonner les salariés distants ?

Partager l'information

L'entraide

Bien évidemment, les entreprise ayant déjà mis en place des processus de management par l'entraide et la solidarité ont une certaine longueur d'avance sur leurs concurrents. Leurs salariés vivent mieux les conditions du télétravail sans trop souffrir de l'isolement et de l'impression de mise à l'écart. Comme tous processus, ceux du management par l'entraide se mesure grâce à des indicateurs de performance judicieusement sélectionnés

Ensuite, rien de bien neuf, il suffit d'adopter le mode de coordination le plus adéquat selon la tâche à réaliser. En s'inspirant de Henry Mintzberg , la standardisation des résultats et l'ajustement mutuel sont les options à retenir même si dans la réalité on exploitera une combinaison de différentes techniques.

Les six modes de coordination selon Henry Mintzberg

Supervision directe Le manager surveille pas à pas l'exécution de la tâche.

Le manager surveille pas à pas l'exécution de la tâche. Standardisation des tâches La procédure est suffisamment précise pour ne laisser aucune liberté au salarié en charge de la tâche

La procédure est suffisamment précise pour ne laisser aucune liberté au salarié en charge de la tâche Standardisation par les normes Toute l'exécution de la tâche est encadrée par des normes bien précises.

Toute l'exécution de la tâche est encadrée par des normes bien précises. Standardisation des compétences Chacun connaît ses compétences et les compétences de ses collègues. Il s'agit de bien se connaître et de se rencontrer souvent, ce qui est plus difficile avec le télétravail.

Chacun connaît ses compétences et les compétences de ses collègues. Il s'agit de bien se connaître et de se rencontrer souvent, ce qui est plus difficile avec le télétravail. Standardisation des résultats Seul le résultat compte, on ne se préoccupe pas des moyens utilisés pour y parvenir. On mesure exclusivement la conformité du résultat aux prérequis.

Seul le résultat compte, on ne se préoccupe pas des moyens utilisés pour y parvenir. On mesure exclusivement la conformité du résultat aux prérequis. Ajustement mutuel Les salariés connaissent bien le but à atteindre et s'efforcent d'y parvenir en synchronisant leur mission respective d'une manière plus informelle, plus ponctuelle, plus communicative. C'est une étude assez ancienne ( ) mais qui cerne bien le problème. À étudier donc. C'est une étude assez ancienne ( Structure et dynamique des organisations Éditions d'Organisation 1982 ) mais qui cerne bien le problème. À étudier donc.

Le management de la confiance

Le salarié loin de ses collègues

Tout cela n'existe pas avec le télétravail.

De même, le salarié télétravailleur, loin de ses collègues, finit par s'en détacher. Le groupe l'oublie un peu. Il n'en devient pas pour autant le paria, tant s'en faut, mais au fil du temps, dans la durée il y a un peu de cela. Bref, le télétravail ne présente pas que des avantages. Et le manager a tout intérêt à bien anticiper ces dérives tout en fuyant le réflexe pavlovien du contrôle accru. C'est là le principal risque.

Solution : Développer un management de l'entraide

Manager par l'entraide

Les sociétés humaines ne sont pas nées de la compétition individuelle à grande échelle, sinon elles n'auraient guère survécu. L'humain est un être social et c'est bien l'esprit d'entraide qui lui a permis de survivre et de se développer jusqu'à notre époque. De même, les entreprises ne vivent et ne prospèrent que grâce à cet esprit de solidarité entre les femmes et les hommes, qui malgré les croyances, est bien plus fort que l'individualisme égoïste. Voyons comment amplifier ce trait naturel des humains en pratiquant un management fondé sur l'entraide..

Risques du télétravail : les horaires élastiques

En fait, dans un mode de télétravail on se sent plus impliqué et on ne compte plus ces heures. C'est là un autre risque de ce mode d'organisation. On parle alors de "droit à la déconnexion". Il s'agit en effet de se fixer des règles et des ridelles pour être "Off" et "On" à des moments parfaitement choisis.

La cohésion de l'équipe

Mesurer la performance de l'équipe de télétravailleurs

C'est aussi et surtout cela manager le télétravail : Mesurer la performance dans toutes sa subtilité pour mieux la manager. Manager, c'est anticiper les dérives qui mettent en péril l'accession aux objectifs. C'est bien pour cela qu'il s'agit de mesurer avec toute la précision possible la valeur de l'engagement de chacun et la qualité des liens entre les membres de l'équipe physiquement éclatée par l'organisation en télétravail.

Et demain ?

Quelques outils du télétravail

Passons en revue quelques outils indispensables pour le télétravail sans faire autant voeu d'exhaustivité.

Microsoft Teams