Définir les besoins des clients et préciser les objectifs à atteindre, cadrer le projet."Define" est la première étape de la méthode. Elle permet de définir le périmètre du projet, les attendus, les ressources et délais nécessaires.

2) Mesurer

Quelle est la capabilité du process considéré ?

2ème étape de la démarche DMAIC

Collecter les données représentatives, mesurer la performance, identifier les zones de progrès. Évaluation de la performance actuelle et de sa variation (tendance, cycle...). Collecter les données représentatives, mesurer la performance, identifier les zones de progrès. Évaluation de la performance actuelle et de sa variation (tendance, cycle...).

Si on ne peut pas ou si on ne sait pas mesurer, on ne peut pas comprendre le processus en cours d'analyse. Et bien évidemment, si on ne le comprend pas, on ne pourra pas le transformer...

Bien des organisations vous assurent "qu'elles font au mieux et que leur niveau de qualité est toujours en progression. Ce n'est pas de leur faute si les clients sont volages De toute façon, être fidèle, c'est une pratique du passé." La mesure est quelque part le juge de paix.

"Le mieux", c'est quoi ? Que signifie être "en progression" ? Voilà des termes qui méritent d'être définis. En précisant une métrique, on voit déjà un peu plus clair et on peut mettre en erreur l'axiome de ce chef d'entreprise : "Non Monsieur, les clients ne sont pas volages par nature, c'est simplement qu'ils trouvent mieux ailleurs...". D'où l'importance de se concentrer sur la mesure pour détruire les croyances et les idées reçues et regarder enfin la vérité sans artifice.

Voyons les 3 tâches à exécuter pour accomplir cette 2ème étape :

1. Identifier les paramètres critiques de la qualité au sens des clients

Adopter une méthode rationnelle de mesure

Quels sont les indicateurs, quels sont les points de mesure, quelles sont les unités de mesure, quelle est la métrique ? Ces deux derniers paramètres sont étroitement liés aux objectifs de la mesure, aux résultats attendus.

Truc de pro Choisissez bien vos mesures et limitez-les. Si vous en trouvez plus de dix, elles ne sont pas toutes utiles, vous pouvez en éliminer. Une bonne mesure parle très rapidement. Le résultat est visible sans attendre. D'autre part, la bonne mesure se suffit à elle-même pour apprécier le progrès réalisé.

2. Garantir le système de mesure

Truc de pro La mesure n'est pas une technique innée. Aussi, il est bon de diffuser largement et soigneusement les principes d'une mesure rationnelle et efficace.

4 critères

Précision : Quelle est la précision de la mesure ? Sa plage de précision est tout à fait compatible avec notre besoin.

Répétabilité : Retrouve-t-on les mêmes résultats si on répète la mesure dans les mêmes conditions (même personne, même équipement) ?

Reproductibilité : Les résultats sont-ils aussi identiques si ce sont d'autres personnes avec d'autres équipements, soigneusement étalonnés bien sûr, qui procèdent ?

Stabilité : La précision, la répétabilité et la reproductibilité sont-elles stables dans le temps ?

3. Formaliser la capabilité du processus