N otre parcours personnel n'est que la suite des décisions que nous avons prises... ou que nous n’avons pas prises. Nous savons tous intimement que la décision n'est pas un acte simple. Ce constat est d'autant plus vrai dans un environnement changeant, complexe, marqué par l'incertitude permanente. Autant maîtriser les principaux aspects de la décision afin de ne pas s'en laisser conter...

La vraie fonction du manager, ce n'est pas d'être bienveillant, gentil, attentionné. Non. Sa vrai fonction, c'est de prendre des décisions, parfois délicates, souvent difficiles. Voyons ci-après dix étapes majeurs + deux recommandations pour mieux aborder la question de la prise de décision responsable en entreprise.

En temps d’incertitude, il n’est guère possible d’espérer la complétude de l’information pour prendre les décisions à coups sûrs. Le bon décideur évalue en fonction des informations disponibles, élabore des scénarios plausibles et prend le risque de décider .

Le décideur des manuels de management sait parfaitement soupeser les alternatives pour choisir la plus adéquate autant en fonction des résultats espérés que des risques potentiels et des ressources nécessaires. Mais voilà, nous ne vivons pas dans un manuel de management, mais bien dans le monde réel avec sa complexité et ses incertitudes….

La presse de management, populaire ou non, aime à entretenir l’image du décideur du type Homo Oeconomicus . Omniscient et omnipotent, il prend toujours la bonne décision . Normal, c’est lui le chef. En dépit des temps d’incertitudes devenus notre quotidien, cet absurde modèle de décideur semble paradoxalement inoxydable...

Mais la question est : sommes-nous meilleurs à plusieurs ou tout seuls, chacun dans son coin ? Les organisations se sont rarement posées cette question et ont toujours systématiquement privilégié l’avis de l’expert du moment plutôt que celui des personnes concernées. Les récentes technologies et notamment les réseaux sociaux sont pourtant d'excellents supports pour confronter largement les réflexions de chacun et développer efficacement la prise de décision collective .

Lorsque l’accompagnement est traité avec rouerie, les indicateurs de performance sont bien pratiques pour camoufler la manipulation. En effet, on peut faire dire ce que l’on veut aux indicateurs. Il suffit de bien les choisir et de les interpréter à volonté. Le verre à moitié plein ou à moitié vide ? C’est un peu cela. Avec les indicateurs manipulés , on peut même aller plus loin comme laisser percevoir un verre vide alors qu’il est plein. Ou vice-versa.

Le type de délégation et les modes de contrôle sont révélateurs du fonctionnement global de l'organisation. Ils définissent le processus de prise de décision et cadrent le mode de conception du système décisionnel.Déléguer c'est aussi faciliter la prise de décision en équipe . Celle-ci n'est possible que si on a pris soin au préalable d'établir contractuellement une véritable relation de confiance qui implique la transparence et par voie de conséquence la reconnaissance.