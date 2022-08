Synthèse six sigma

U ne fiche de synthèse de la méthode six sigma bien opportune pour les managers pressés qui n'ont guère le temps de se plonger dans les subtilités de la démarche. Au programme : Recommandations et Philosophie de la démarche.

Philosophie de la démarche et recommandations

Les thèmes ci-après ne sont pas de simples recommandations. Ce sont les points d'inflexion de la démarche Six Sigma.

Démarche orientée client

L'orientation client est une exigence de la démarche Six Sigma. C'est aussi la recette de son succès. Il ne s'agit pas de simplement chercher à confirmer les croyances circulant dans l'entreprise à propos des attentes client comme le pratiquent une grande majorité d'entreprises.

Il s'agit d'identifier précisément les facteurs clés de la satisfaction client durable.

La mesure

Un thème qui mérite un développement plus conséquent. Voir ici La mesure est la clé de voûte de la démarche Six Sigma.

Démarche orientée résultat

L'accroissement de la rentabilité financière est la finalité de la démarche Six Sigma. À ne pas perdre de vue au fil du projet quelle que soit la phase en cours. Trop de projets dévorent les enveloppes budgétaires, et au-delà, sans pour autant apporter le ROI attendu. On ne perdra pas non plus de vue la qualité du bien-être humain qui a trop souvent tendance à se dégrader au fur et à mesure que le projet avance...

Démarche rationnelle

Lors du choix des projets, il est préférable de rester rationnel et de bien soupeser la rentabilité potentielle dans toutes ses déclinaisons. La rentabilité financière n'est pas la moindre.

Le bon projet est celui dont les sources de "pauvre qualité" sont aisément identifiables : les acteurs coopératifs, l'effort nécessaire relativement limité, les impacts significatifs sur la satisfaction client.

Voilà de quoi commencer à préciser les critères de classement par priorité :

1. Statistiques Les outils statistiques sont les premiers outils de la démarche Six Sigma.

Les outils statistiques sont les premiers outils de la démarche Six Sigma. 2. Créativité collective Les outils de créativité collective sont les seconds outils de la démarche Six Sigma.

Les outils de créativité collective sont les seconds outils de la démarche Six Sigma. 3. Mesure du risque Comme pour tous projets sensibles, la mesure du risque est le seul moyen d'anticiper les mauvaises surprises et d'éviter les échecs et les dépenses inutiles.

Voir La mesure du risque.

Accompagnement du changement

Une fois le projet achevé, le processus est repris par ses propriétaires légitimes. La continuité doit être assurée. Dans tous les cas, pour réussir le projet 6 Sigma, il est important que l'entreprise soit préparée et réceptive.

Voir accompagnement du changement projet.

Conduite du projet

Un projet Six Sigma est un projet à part entière. Il se gère en utilisant les techniques de management de projet.

