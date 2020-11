La DSI, la performance du SI, le SI et les enjeux

L e dossier Direction des Systèmes d'Information, où l'on traite des enjeux et de la performance, des fonctions et rôle du SI et de la sécurité

Définition de la DSI Direction des Systèmes d'Information

La performance de la DSI, efficience et efficacité

B

ien entendu, la Direction des Systèmes d'Information n'échappe pas au mouvement plus global d'amélioration continue de la performance. Limitée encore récemment à la seule maîtrise des coûts, il n'est que temps d'abandonner cette vision monoculaire de la performance. La Direction des Systèmes d'Information doit rechercher tout autant l'efficacité que l'efficience. L'enjeu est d'autant plus important que la DSI est désormais un support essentiel de la démarche stratégique.

Ressources DSI

Management du Système d'information

Nous étudierons au fil de ce dossier les principaux points clés de cette évolution, tout comme les principales pistes de changement.

Le métier de DSI

Le Système d'Information

Les technologies sont désormais le support des nouveaux modèles économiques et organisationnels. Les métiers de l'informatique, les méthodes et les outils vivent actuellement une profonde réforme. Un article plus ancien mais toujours d'actualité.

Voir aussi : Le manager et les technologies de l'information : Si une large majorité de projets système d'information manquent totalement d'originalité et ne visent que des objectifs forts modestes, c'est bien la faute des managers décideurs. Lire la suite...

Sécurité

Les enjeux du SI

Les Ressources

