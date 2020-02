Qu'est-ce qu'un bon manager ?

L e bon manager n'est plus celui qui règne sur son équipe en s’appuyant, au mieux sur une supériorité de connaissances ou de compétences, au pire sur une autorité établie officiellement. Ce temps est largement dépassé ou en tout cas il devrait l’être. Le bon manager est celui qui dynamise l'expression de toutes les intelligences pour accéder au stade ultime de l’efficacité, l'intelligence cumulée.

« Don’t be evil. » Ne soyez pas malveillants. Il est possible de gagner de l’argent sans vendre son âme au diable. Devise originelle de Google Corp

Comment devenir un bon manager en 10 étapes

Dix étapes majeurs et une recommandation pour mieux aborder la complexité de la fonction de manager et exercer ainsi son office dans les meilleures conditions sans se laisser séduire par les miroirs aux alouettes qui parsèment le parcours. Les dix étapes sont organisées en trois parties : Manager les hommes, Partager les connaissances et Innover au quotidien.

MANAGER les hommes de l'entreprise ou de l'équipe

1. Commencez par définir le rôle et la portée du management que vous comptez assumer Manager n’est pas si simple. Définissez avec soin le rôle et la portée du management des hommes et de la performance, tel que vous l’envisagez. Puis confrontez votre point de vue avec celui des principaux auteurs du sujet afin de pousser votre réflexion plus avant. Ce travail personnel est un préalable indispensable. Tout un chacun devrait se poser la question de la réalité du management avant de prendre en charge ses responsabilités. Depuis une bonne vingtaine d’années, les organisations ont pris goût à la distribution des titres ronflants. Mais là, il ne s’agit pas de titre, mais bien d’un rôle à assumer. Manager n’est pas un concept si aisé que cela à définir. Pour mieux éclaire le propos, voir ici une définition du management à l'aide d'une bibliographie choisie.

Attention à l’usage des outils et techniques de management. Supposer que les problèmes relationnels se résolvent avec des outils est vraisemblablement la principale cause d’échec du management moderne. Dans l’économie de l’information, la parcellisation du travail n’est pas le mode d’organisation le plus efficace. 4. Savoir déléguer efficacement : Qui ? Quoi ? et Comment Déléguer est une recommandation souvent retenue pour maîtriser la complexité ambiante. À juste titre. Encore faut-il déléguer dans les règles, sans chercher à abuser de sa position hiérarchique. Si la formule “Vous êtes le responsable, je vous laisse carte blanche” peut être entendue comme une marque de confiance, une preuve de reconnaissance de l’effort accompli, peut-être même une promotion, il ne faut jamais perdre de vue l'étymologie du terme. Définition du Petit Robert 2006:

responsable du lat. responsus, p. p. de respondere

Qui doit accepter et subir les conséquences de ses actes, en répondre. Réfléchissez donc aux moyens fournis, aux objectifs à atteindre, au contexte et à la difficulté de décision, aux embûches susceptibles de perturber les plans d’action. Une analyse de risques n’est jamais superflue. Si le stress est la maladie professionnelle de l’époque, c’est aussi un mode de management particulièrement prisé...

PARTAGER les connaissances

6. Déverrouillez le management collaboratif Le “travailler ensemble” n’est pas un acte naturel dans l’entreprise moderne. Sans d’importantes réformes organisationnelles, il ne sera pas possible de changer les pratiques.

Le partage de l’information et l’intelligence collective sont les meilleures solutions pour dynamiser l’innovation. D’ailleurs avec les réseaux sociaux et aussi il est vrai les communautés de pratiques, on entre dans l’ère du possible. Il ne reste plus qu’à entreprendre la mutation des organisations. À mon avis, ça ne se débloquera pas tout seul. Voir ici une version "adaptée" du management collaboratif

De même, les entreprises ne vivent et ne prospèrent que grâce à cet esprit d’entraide entre les femmes et les hommes qui, malgré les croyances est bien plus fort que l'individualisme égoïste.

Mais si les sociétés humaines sont fondées sur l’entraide, y compris en entreprise, elles sécrètent aussi leur propre venin : le mépris.

Le héros solitaire n'est plus vraiment le modèle de la réussite. Les plus futés ont bien compris qu'il fallait donner un peu pour recevoir beaucoup. C'est le principe de base d'une coopération active et constructive.

INNOVER au quotidien

« L’entreprise comporte deux et seulement deux fonctions de base : le marketing et l’innovation. Le Marketing et l’innovation produisent des résultats ; tout le reste ce ne sont que des coûts »

8. Délaissez un tant soit peu le culte de la productivité et l'obsession des économies d'échelle En matière d’innovation industrielle, les approches exclusivement orientées économie d’échelle et réduction systématique des coûts, caractéristiques du siècle passé ont toujours le vent en poupe. Le concept industrie 4.0 avec l’interconnexion tous azimuts des objets industriels associés à l’intelligence artificielle et au « Big Data » relance ce vieux serpent de mer de l’usine sans homme.

Rien d’humaniste dans cette démarche. Remplacer les femmes et l’homme de l’industrie par des machines « intelligentes » ce n’est pas pour les soulager des tâches ingrates, mais bien pour accroître significativement les bénéfices en réduisant drastiquement la masse salariale.

Rien de bien nouveau dans cette démarche. Revenons sur l’avènement de la robotique aux débuts des années quatre-vingt qui ne visait pas un autre objectif.

Peter Drucker aujourd’hui décédé disait :Ce constat pour le moins lapidaire ne doit pas laisser oublier que toutes les fonctions de l’entreprise, contribuent quelque part à la création de valeurs globales. Cependant il est vrai qu’une entreprise ne vit que de ses clients qu’il s’agit de séduire et d’étonner en permanence d’où ce constat éclairant de cet immortel expert du management.

Recommandation : n'hésitez pas à "conter"

Tout ne s'exprime pas avec des rapports, des procédures ou des listes de règles de conduite. Nous sommes des humains et depuis la nuit des temps nous comprenons beaucoup mieux lorsque la théorie est mise en situation, comme dans la vraie vie. Rien ne remplacera la force du récit.

Bien Communiquer grâce au récit

Raconter, c’est parsemer son discours d’anecdotes vécues et bien choisies pour mieux faire passer le sens de son message. C’est un peu ce que l’on a fait au fil de ce livre Perfonomique Saison 2 Il est tout aussi utile de recourir à l’humour et à la fiction si besoin est. Une bonne fiction ne se construit pas nécessairement de toutes pièces. Pour bien fonctionner, il est hautement préférable qu’elle repose sur du concret, du solide, du vécu. Ensuite, il s’agit de broder pour mieux faire passer le message.

À titre d’exemple, quelques films sur la vie en entreprise ont peut-être plus marqué les esprits que des démonstrations journalistiques. Voir notamment des films comme « Violence des échanges en milieu tempéré » ou « La question humaine » ou encore l’excellentissime « la loi du marché de Stéphane Brizé » .

La critique

La principale critique que l’on peut opposer à cette démarche de conteur c’est justement d’abuser du storytelling pour créer des mythes simplificateurs et déformants la réalité. C’était déjà ce que dénonçait James G. March que nous avons évoqué lors de la recommandation nº18 (RFG septembre 1998). Christian Salmon a bien étudié cette question avec son ouvrage majeur : Storytelling : la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits.

Ce texte est extrait de l'ouvrage "Perfonomique", disponible en accès libre et gratuit, voir la Ce texte est extrait de l'ouvrage "Perfonomique", disponible en accès libre et gratuit, voir la bibliographie ci-dessous

