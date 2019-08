Comment devenir manager Coach ?

P our manager une équipe efficacement, c'est-à-dire pour qu'elle produise conformément aux objectifs, il est bon de savoir que l'autorité n'est pas (ou n'est plus) la principale qualité que l'on attend du manager. Pour mener à bien sa mission, il doit au contraire se consacrer à faire émerger ce qu'il y a de meilleur chez chacun des membres de l'équipe tout en assurant la cohésion de celle-ci. Vaste programme, mais développer un talent de coach est aujourd'hui un impératif pour le manager.

Qu'est-ce que le coaching ?

le terme de "coaching" désigne une pratique d'assistance au développement personnel. Fondé sur une méthodologie d'accompagnement, le coaching facilite la reprise de confiance et l'estime de soi . Deux atouts indispensables pour entreprendre une démarche d'amélioration de l'efficacité personnelle. C'est une démarche active.

La démarche

Après avoir précisé les objectifs susceptibles de dessiner un mieux-être à atteindre, personnel ou professionnel, après avoir défini en commun les moyens d'y accéder, la démarche de coaching va aider le manager à dépasser un tant soit peu ses faiblesses et à valoriser son potentiel personnel.

Un exercice d'introspection périodique et un questionnement en mode miroir permettent de bien comprendre les erreurs et de recadrer la démarche.

Le professionnel du coaching

L'exigence de qualité du professionnel du coaching va s'en dire. Dans tous les cas, sa compétence, ses talents d'écoute, son intime connaissance de la psychologie humaine seront rapidement perceptibles. C'est ainsi qu'il gagnera la confiance du coaché. En outre, un professionnel du coaching se connaît suffisamment pour fixer les limites de son intervention.

Enfin, un bon manager initié au coaching connaît les techniques de créativité. L'assistance à la résolution de problèmes ne sera pas la moindre de ses tâches.

Bien entendu, le coaching peut aussi s'appliquer aux équipes de travail. Et c'est bien de cet aspect que doit s'inspirer le manager d'autant plus s'il est en charge d'une équipe multidisciplinaire en environnement complexe.

Le manager est aussi un coach

Déjà, l'autoritarisme ne sert pas à grand-chose

Voyons pourquoi.Dans tous les cas, l'autoritarisme n'a jamais été la solution pour diriger les équipes et aujourd'hui encore moins que jamais. Seule une autorité de compétence est acceptable dans la mesure où le manager se comporte autant comme un formateur qu'un accompagnateur.



Voir notamment le point de vue de Michel Serre sur le thème de l'autorité de compétence.

Voir aussi quelques précisions sur le management autoritaire

Mais ce rôle est désormais plus délicat à concevoir alors qu'il faut faire face à des projets plus complexes, exigeants de multiples compétences pointues.

C'est là où le manager se doit de révéler son talent de coach afin de faire émerger ce que chacun des professionnels dont il a la charge, tous issus d'univers différents, chacun avec ses propres ambitions.

L'objectif du manager coach est bien d'aider chacun des membres de son équipe à exprimer ce qu'il a de meilleur en lui pour parvenir à remplir autant ses objectifs professionnels que ceux du projet et de l'entreprise. des objectifs en parfaite conformité avec la stratégie poursuivie, cela va sans dire mais c'est mieux en le disant.

Le manager coach, l'as du team building

Coacher une équipe, c'est un poil plus complexe mais c'est ainsi que l'on parvient à pratiquer ce que l'on appelle du team-building . Il ne s'agit pas de gommer les différences et les oppositions, de tenter de niveler les caractères et les tempéraments mais bien au contraire d'inciter chacun à exprimer ce qu'il ressent sans craindre l'effet du groupe.

Voir ici la norme de groupe.

C'est ainsi et seulement ainsi qu'un groupe est supérieur à la somme des individus en termes de créativité et d'innovation.

La méthode GROW

L'illustration de cet article est une référence au modèle "GROW" une démarche de Coaching en 4 étapes successives. Cette démarche est particulièrement adaptée aux besoins du manager qui cherche à s'initier aux techniques de coaching pour mieux manager les équipes pluridisciplinaires.

Le manager n'est pas nécessairement un "expert" de toutes les spécialités détenues par les membres de l'équipe. Sa mission n'est autre que de faire émerger la "crème de la crème" des compétences de chacun.

La finalité est aussi de parvenir à prendre les meilleures décisions et cette démarche en quatre temps va nous y aider.

G : Goal Définition de l'objectif que l'on souhaite atteindre

Voir ici comment choisir efficacement un objectif.

Définition de l'objectif que l'on souhaite atteindre Voir ici comment choisir efficacement un objectif. R : Reality Précision de la "réalité" c'est-à-dire les possibilités et les enjeux

C'est une démarche en groupe où chacun doit impérativement s'exprimer.

Précision de la "réalité" c'est-à-dire les possibilités et les enjeux C'est une démarche en groupe où chacun doit impérativement s'exprimer. O : Option énonciation des choix possibles une fois que l'on a bien identifier les obstacles a surmonter

Certains adeptes pratiqueront à ce stade un "brainstorming" pour bien identifier autant les opportunités que les obstacles et les moyens de les surmonter.

énonciation des choix possibles une fois que l'on a bien identifier les obstacles a surmonter Certains adeptes pratiqueront à ce stade un "brainstorming" pour bien identifier autant les opportunités que les obstacles et les moyens de les surmonter. W : Will Do Enfin : indication de la marche à suivre, que va-t-on faire dans ces conditions pour atteindre l'objectif.

Si les trois phases précédentes ont été traitées coopérativement avec le sérieux qu'elles requièrent, il est temps de définir maintenant le chemin à suivre pour atteindre l'objectif en temps et en heure. C'est à dire de bien identifier les actions à engager. À ce stade on se pose aussi la question de la mesure du progrès et du maintien de la motivation.

Cette démarche est décrite par John Whitmore dans un livre traduit en français sous le titre : LE GUIDE DU COACHING et publié aux éditions: Maxima Laurent du Mesnil

Le guide du coaching au service de la performance

John Whitmore

Maxima Laurent du Mesnil

338 pages 25 Euros

Librairie

www.amazon.fr

Pour parfaire ses compétences en coaching

Bien évidemment, le coaching ne s'improvise pas. Pour bien maîtriser sa mission de "Manager coach" il est indispensable de prendre le temps de lire les meilleurs ouvrages sur le sujet. Commençons par un auteur de référence : Vincent Lenhardt , père putatif du coaching francophone.

Les responsables porteurs de sens: Culture et pratique du coaching et du team-building

Vincent Lenhardt

Eyrolles

428 pages 40 Euros

Librairie

www.amazon.fr

Coaching d'équipe

C'est surtout là le rôle du manager actuel : coach d'équipe, une tâche un poil plus ardu que le simple accompagnement des individus. À ce sujet, lire le livre éponyme d'Alain Cardon, ci-après présenté :

Coaching d'équipe

Alain Cardon

Eyrolles

260 pages 26 Euros

Librairie

www.amazon.fr

La prise de décision en équipe

Mais la vraie difficulté du management moderne est bien de parvenir à prendre des décisions en équipe . C'est-à-dire être en mesure d'adopter des plans d'actions qui satisfont tous les membres de l'équipe et qui bien entendu vont dans le sens des objectifs, en parfait accord avec la stratégie de l'entreprise.

Tout cet aspect du management d'équipe exige un travail de fond non seulement sur la question de la responsabilité (il s'agit d'accepter les risques de la décision), de la coopération (il faut aussi écouter les suggestions de ses compagnons du moment, quels que soient les atomes crochus partagés), mais aussi instaurer au préalable la confiance et lareconnaissance. C'est le thème de mon dernier ouvrage publié, un livre qui synthétise une bonne vingtaine d'années de travail et de pratique sur le thème de la décision en équipe pleinement acceptée.

Une démarche en 7 étapes pour faciliter la prise de décision en équipe, Les tableaux de bord du manager innovant

Alain Fernandez

Eyrolles

320 pages 26 Euros

Librairie

www.amazon.fr

Des livres ? On en lit jamais assez !

Le premier propose justement une technique pour des séances de coaching courtes et ponctuelles.

Le second est une reflexion sur la manière de parvenir à des solutions efficaces sans s'attarder trop longtemps sur les causes et les raisons du problème.

Les deux ouvrages ci-après présentés, sont particulièrement interessants pour le manager coach.

Coaching, les interventions rapides

Faire réussir les acteurs clés de l'entreprise avec les interventions brèves, un ouvrage coordonné par Grégory Le Roy (interEditions 2016) Le coaching est un travail d'accompagnement dans la durée d'un décideur individuel ou d'un groupe. C'est ainsi que l'on définit habituellement cette démarche d'amélioration personnelle et professionnelle accompagnée.

Pourtant, selon l'étude conduite et coordonnée par Grégory Le Roy et publiée aux éditions Interédition, il est tout à fait concevable de procéder à de brèves opérations de coaching bien ciblées et très ponctuelles.

Les objectifs soigneusement définis au préalable sont atteints en un nombre très limité de séances, et les résultats sont effectivement concrets et mesurables, comme il se doit pour une opération de coaching.

La technique du coaching bref est, en tout cas, tout à fait en phase avec les attentes des entreprises qui souhaitent des résultats rapides tout en limitant les investissements. Maîtrise budgétaire et réactivité obligent.

Analyse

La première partie présente plusieurs approches du coaching "bref", chacune rédigée par l'un des spécialistes de la question sélectionné pour cet ouvrage.

La seconde partie est une boîte à outils du coaching bref répertoriant les techniques et méthodes indispensables pour se composer sa propre pratique. Au programme : un point sur la préparation mentale des sportifs, les interventions orientées solutions, l'approche cognitivo-comportementale et les intuitions. On retrouvera les traditionnelles références à l'école de Palo Alto et à la PNL, mais ici déclinées spécifiquement aux opérations de coaching bref.

Cet ouvrage est structuré en deux parties complémentaires.Les chapitres sont assez courts mais, pour chacun d'entre eux, son auteur respectif propose une bibliographie complémentaire pour explorer plus avant le sujet. Les ouvrages collectifs pêchent généralement par un défaut de cohérence assez pénible pour le lecteur.

Pour cet ouvrage, la standardisation de la forme a été particulièrement soignée. Il évite ainsi l'écueil où la multiplicité des auteurs se traduit par d'inévitables changements de style et nuit à la limpidité du propos. La lecture de cet ouvrage reste assez fluide.

Mon avis : un livre qui intéressera autant les vrais professionnels du coaching, souhaitant ajuster au mieux leurs palettes de prestations aux attentes des entreprises, que les responsables de ces dernières. Ils pourront ainsi évaluer la pertinence de ce type d'opération d'accompagnement pour des situations bien précises et ponctuelles.



Faire réussir les acteurs clés de l'entreprise - 2e éd. - avec les interventions brèves

Pour aller à l'essentiel

Vers les transformations rapides et durables des acteurs clés de l'entreprise.

Ouvrage coordonné par Grégory Le Roy

Interédition

352 pages 29 Euros

www.amazon.fr

Coaching, les problèmes ou les solutions ?

Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. L'esprit de l'homme invente ensuite le problème.Cette citation d'André Gide, placée en exergue de l'ouvrage, résume assez bien l'approche adoptée par Hélène Blanchard pour cette étude.

La recherche de la cause d'une difficulté ou d'un mal-être n'est pas la meilleure technique pour accéder à un mieux vivre. La solution du problème n'est pas nécessairement inscrite dans le passé, et elle n'est pas non plus une composante de la cause.

Cet effort d'investigation à rebours n'est d'ailleurs pas exempt d'effets pervers. Il contraint le coaché à revivre des moments difficiles avec toutes les conséquences que l'on imagine sans pour autant apporter d'éléments pour solutionner le problème présent.

Analyse

Comme le démontre Hélène Blanchard, exemples à l'appui, il est nettement préférable de se focaliser sur les conditions d'obtention de la « solution » sans chercher à revivre le passé. En d'autres termes : remplacer le « pourquoi ça va mal » par « Comment faire pour cela aille mieux ». C'est là le principe fondamental du coaching centré solution.

Mais le coaching, ce n'est pas (que) de la théorie. Sur le plan pratique, une fois associé à la plus traditionnelle PNL (Programmation NeuroLinguistique) en une même démarche empirique, le coaching centré solution devient un parfait outil d'accompagnement du changement professionnel et personnel. C'est d'ailleurs ce que démontre l'auteur en ce livre riche en exemples concrets. L'ouvrage est structuré en trois parties distinctes :

1 ère Partie Les atouts du Coaching Centré sur la Solution Se focaliser sur les ressources plutôt que de rechercher les causes du problème. Les principes de la démarche, le contexte et les conditions de réussite.

Se focaliser sur les ressources plutôt que de rechercher les causes du problème. Les principes de la démarche, le contexte et les conditions de réussite. 2 ème Partie Pratiquer le Coaching Centré sur la Solution : le protocole La démarche en pratique, le protocole et les différentes phases de la mise en pratique, séance type, conseils et recommandations

La démarche en pratique, le protocole et les différentes phases de la mise en pratique, séance type, conseils et recommandations 3ème Partie 3 Cas de Coaching Centré sur la Solution Trois exemples d'utilisation de la démarche dont notamment une expérience de coaching d'équipe. Comme tout accompagnement de développement personnel, la qualité de la relation entre les deux acteurs, le coach et le coaché est fondamentale à la réussite de l'action.

Personnellement je préfère très nettement les approches "positives" de ce type qui privilégient la construction d'un état non pas "idéal" mais "satisfaisant" du point de vue du coaché en travaillant les atouts dont chacun dispose quel que soit son vécu.

Les méthodes fondées sur une recherche de normalité, comme le pratiquent bon nombre d'apprentis psy qui imaginent que la solution se loge dans le vécu et fouillent le passé avec de gros sabots dans un schéma aussi rationnel qu'artificiel du type cause effet, ne font qu'ajouter du trouble au trouble et perturbent les efforts d'identification de sa propre personnalité.

Ce livre bien illustré privilégie les exemples aux références théoriques. Il est donc tout à fait adapté aux futurs coachés qui seront ainsi mieux armés pour diriger en connaissance de cause le processus de sélection d'un prestataire, et sauront, entre autres, éliminer les multiples amateurs fraichement convertis à la profession.





Le Coaching Centré sur la Solution

La résolution du problème... sans le problème mais avec la synergie IOS/PNL

Hélène Blanchard

InterEditions

232 pages 26 Euros Librairie

www.amazon.fr

Les autres ouvrages recommandés

›

1. Cet ouvrage expose clairement la manière d'utiliser au mieux les ressources et les outils de l'analyse transactionnelle pour assurer une démarche de coaching. Centrée sur la relation entre le coaché et l'intervenant, la démarche proposée permet de mieux comprendre la personnalité du client et ses manières de fonctionner.

Coacher avec l'analyse transactionnelle

Daniel Chernet

Eyrolles

Avril 2009 174 pages

Prix : 20 Euros

Dispo chez :

www.amazon.fr

& Format Kindle

› 2. Pour mieux comprendre le principe du coaching et le déroulement des sessions, rien ne vaut une sélection de cas pratiques. C'est ce que propose cet ouvrage. Les deux auteurs développent 13 cas complets et concrets, depuis la problématique initiale, personnelle et professionnelle, jusqu'à l'expression des résultats. Concret et instructif.

Cas de coaching commentés

Sylviane Cannio, Viviane Launer

Eyrolles

2ème édition 2010 278 pages

Prix : 20 Euros

Dispo chez :

www.amazon.fr & Format Kindle

