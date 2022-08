Conduire un projet, ce n'est pas uniquement maîtriser méthodes et outils, établir des procédures et contrôler l'avancement et les dérives. Un projet, c'est avant tout des femmes et des hommes qui décident, interagissent et le vivent au quotidien. Être chef de projet, c'est comprendre la dimension humaine et surtout s'efforcer de développer le relationnel in et out, c'est-à-dire au sein de l'équipe ainsi qu'avec toutes les parties prenantes.