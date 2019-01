D éfinition:

La démarche stratégique peut être sommairement définie comme "l'art et la manière" de préciser la (moins mauvaise) route à suivre, à moyenne ou longue échéance, en tenant compte de l'environnement externe (risques et opportunités) et des capacités et possibilités disponibles en interne dans une optique de création de valeur durable.

Une bonne stratégie se doit non seulement d'être est durablement rentable mais aussi motivante. C'est là la condition de sa réussite.

La démarche stratégique

Pour éclairer le choix d'une solution acceptable et profitable il existe des techniques et outils dont la pratique ne s'improvise pas. Au fil de cette étude nous aborderons lesdites techniques et leurs usages comme la célèbre matrice SWOT ainsi que les solutions proposées par les experts les mieux avisés.

Construire et déployer la stratégie

Stratégie d'entreprise La stratégie, c'est l'acte de déterminer les finalités et les objectifs fondamentaux à long terme de l'entreprise, de mettre en place les actions et d'allouer les ressources nécessaires pour atteindre lesdites finalités. D'après Alfred Chandler. Une définition plus complète, quelques principes liés à la chaine de valeur et une méthode simple pour les PME. Voyons tout cela.

La stratégie, c'est l'acte de déterminer les finalités et les objectifs fondamentaux à long terme de l'entreprise, de mettre en place les actions et d'allouer les ressources nécessaires pour atteindre lesdites finalités. D'après Alfred Chandler. Une définition plus complète, quelques principes liés à la chaine de valeur et une méthode simple pour les PME. Voyons tout cela. Concevoir la stratégie d'entreprise Elaborer une stratégie gagnante c'est définir les moyens et préciser les solutions à mettre en oeuvre pour réduire l'écart entre ce que l'on fait le mieux de ce que souhaitent les clients. Voyons tout cela en pratique.

Concevoir la stratégie d'entreprise Elaborer une stratégie gagnante c'est définir les moyens et préciser les solutions à mettre en oeuvre pour réduire l'écart entre ce que l'on fait le mieux de ce que souhaitent les clients. Voyons tout cela en pratique.

Principes de stratégie en pratique Quels sont les principes d'élaboration d'une stratégie d'entreprise gagnante ? Passons en revue les 4 principaux, ce sont des bonnes pratiques incontournables. 1) Il n'existe pas de stratégie standard, 2) Il n'existe pas de stratégie durable, 3) L'analyse stratégique n'est pas réservée aux élites, 4) La stratégie ce n'est pas de la théorie

Comment choisir un objectif stratégique ? Comment choisir les objectifs stratégiques ? Lors de la conception de la stratégie gagnante d'une entreprise, la définition des objectifs n'est pas le moindre des aspects, loin s'en faut. Etudions les sept étapes d'une démarche rationnelle pour définir les objectifs les mieux adaptés au déploiement du plan stratégique de l'entreprise.

La théorie des parties prenantes, l'autre stratégie La stratégie ce n'est pas qu'un plan de guerre lancé tous azimuts, c'est aussi des alliances, des accords concertés avec tous les acteurs concernés directement et indirectement par la stratégie engagée. Une stratégie implique effectivement un grand nombre d'acteurs directs ou indirects. Ce sont les parties prenantes. Voyons comment construire une stratégie qui évite de les laisser sur la touche.

Analyse stratégique

Théoriciens de la stratégie

Les stratégies de l'entrepreneur selon Peter Drucker Peter Drucker définit les 4 types de stratégies que peut choisir un entrepreneur pour développer son entreprise. Pas une de plus. Elles partagent toutes quatre un point commun : Elles sont impérativement orientées client. 1) Faire au plus vite avec ce qu'il y a de mieux, 2) Frapper là où ils ne sont pas, 3) Trouver et occuper une niche, 4) Changer les caractéristiques économiques d'un produit, d'un marché ou d'une industrie. Voyons tout cela de plus près.

La stratégie selon Michael Porter Le modèle des cinq forces de Michael Porter a longtemps influencé les théories de la stratégie. Enseigné encore aujourd'hui, il est pourtant critiquable de le considerer comme l'unique modèle de déploiement de la stratégie en environnement concurrentiel. Voyons ce modèle avant d'apporter une critique complémentaire.

La stratégie selon Robert Kaplan et David Norton La stratégie selon Robert Kaplan et David Norton, alignement, le balanced scorecard et l'application et mise en oeuvre de la stratégie sur le terrain

Qu'est-ce que la stratégie Ocean Bleu ? La Stratégie Ocean Bleu de W. Chan Kim et Renée Mauborgne, nous explique et nous démontre comment dénicher des secteurs de marché vierge de toute concurrence sans que l'on soit obligé de batailler sur des secteurs saturés, les océans rouges...

Stratégie PME, la concevoir et la déployer Comment définir la stratégie de la PME et la déployer. Le tableau de bord joue le rôle essentiel lors de cette seconde phase de déploiement. En deuxième partie de l'article nous traiterons justement de la réalisation du tableau de bord qui va vous permettre de piloter la stratégie de la PME.

En pratique sur le terrain

Management stratégique et démarche coopérative Pour réussir le déploiement d'une stratégie gagnante, il n'existe d'autres solutions que de changer radicalement le mode de management et d'adopter le plus rapidement possible une structure organisationnelle favorisant la coopération à tous les niveaux de l'entreprise.

Management stratégique et démarche coopérative Pour réussir le déploiement d'une stratégie gagnante, il n'existe d'autres solutions que de changer radicalement le mode de management et d'adopter le plus rapidement possible une structure organisationnelle favorisant la coopération à tous les niveaux de l'entreprise.

La Gestion des stocks au coeur de la stratégie PME De l'importance d'établir une solide stratégie intégrant l'optimisation de la gestion des stocks à l'analyse de la valeur pour manager les projets complexes

De la Stratégie à la Tactique Q'est-ce que la Stratégie ? Qu'est-ce que la tactique ? Comment différencier ces deux notions ? Voyons le point de vue de Mario Benedetti, immense et éternel poète uruguayen... À savourer. C'est, de mon point de vue en tout cas, la meilleure explication de la différence entre ces deux notions essentielles...

La Stratégie militaire appliquée à la stratégie d'entreprise La large majorité des entreprises n'ont pas de stratégie bien arrêtée et c'est bien là l'origine de leurs principaux problèmes. Mais attention, ce n'est pas en s'inspirant des récits guerriers édulcorés que l'on parviendra à résoudre cette question. La stratégie d'entreprise n'a strictement rien à voir avec la stratégie militaire.

Les ressources

Les ressources

Meilleurs livres de stratégie d'entreprise Sélection de livres de références, à propos de la stratégie d'entreprise. Cette short list regroupe les ouvrages pour approfondir les thèmes développés dans ce dossier.

Formation management stratégique Les formations au management stratégique, les masters business management stratégique. Sélection de formations universitaires et masters dédiés à la stratégie d'entreprise





2019-01

