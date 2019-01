Répertoire des différentes méthodes de management et référentiels présentés et expliqués sur l'ensemble des sites de ce portail piloter.org. Répertoire des différentes méthodes de management et référentiels présentés et expliqués sur l'ensemble des sites de ce portail piloter.org. Les principales méthodes directement liées au thème de la performance, sont soigneusement développées et constituent un dossier complet.

Les autres méthodes et référentiels répertoriés et expliqués sur ce portail sont présentés à l'aide d'une fiche synthétique sur une page unique ou sur plusieurs pages le cas échéant. (IAS-IFRS, ABC-ABM, SCRUM, Prince 2...). Dans tous les cas, le descriptif de chacune des méthodes de management présente les références nécessaires pour pousser plus avant ses investigations : sites web et livres de référence.

Les méthodes et les référentiels d'entreprise Chacune s'intègre dans la démarche plus globale du management de la performance. Les méthodes sont donc expliquées en terme d'usage et complétées de conseils pratiques ou de récits d'expériences de terrain.

A titre de facilité de lecture et de recherche, les méthodes et référentiels sont ici organisés en 8 chapitres thématiques.

1) Approche stratégique et gouvernance

Stratégie d'entreprise La stratégie, c'est l'acte de déterminer les finalités et les objectifs fondamentaux à long terme de l'entreprise, de mettre en place les actions et d'allouer les ressources nécessaires pour atteindre lesdites finalités. D'après Alfred Chandler. Une définition plus complète, quelques principes liés à la chaine de valeur et une méthode simple pour les PME. Voyons tout cela.

Stratégie Océan bleu

Qu'est-ce que la stratégie Ocean Bleu ? La Stratégie Ocean Bleu de W. Chan Kim et Renée Mauborgne, nous explique et nous démontre comment dénicher des secteurs de marché vierge de toute concurrence sans que l'on soit obligé de batailler sur des secteurs saturés, les océans rouges...

SWOT

Analyse SWOT, l'outil stratégique La matrice SWOT est un puissant outil pour évaluer son positionnement stratégique. L'analyse SWOT permet en effet d'évaluer ses forces et ses faiblesses, de lister les menaces et de détecter les opportunités. C'est une démarche coopérative, Nous poursuivrons en seconde partie avec la méthode en 5 temps pour réaliser et réussir une étude SWOT express et pertinente.

Démarche stratégique selon Porter

La stratégie selon Michael Porter Le modèle des cinq forces de Michael Porter a longtemps influencé les théories de la stratégie. Enseigné encore aujourd'hui, il est pourtant critiquable de le considerer comme l'unique modèle de déploiement de la stratégie en environnement concurrentiel. Voyons ce modèle avant d'apporter une critique complémentaire.

Démarche stratégique selon Kaplan et Norton

La stratégie selon Robert Kaplan et David Norton La stratégie selon Robert Kaplan et David Norton, alignement, le balanced scorecard et l'application et mise en oeuvre de la stratégie sur le terrain

Strategy map, carte de stratégie



Strategy Maps Balanced Scorecard Les cartes de stratégie ou Strategy maps ou encore carte stratégique, les pro and con. Une Strategy Map, terme qui devrait être traduit en français par carte de stratégie de préférence à carte stratégique, est un diagramme de type cause à effet présentant les relations entre les différents objectifs stratégiques selon les 4 perspectives des BSC

2) Les méthodes de pilotage

GIMSI

La Méthode GIMSI Concevoir le tableau de bord de pilotage La Méthode Gimsi pour concevoir le nouveau tableau de bord de pilotage de l'entreprise orientée client. utiliser les outils de la business intelligence. Méthode,outils,gestion de projet,exemples et références

GIMSI Lite

La méthode Gimsi ® "Lite" Concevoir le tableau de bord de pilotage et de mesure de la performance de la PME avec Excel, la méthode Gimsi lite. uUne méthode parfaitement adaptée aux projets "légers" de conception de tableaux de bord de pilotage dans l'esprit Do It Yourself, rapidement et à moindres coûts.

Méthode décision en équipe