Le Management de la Performance

D éfinition: Toutes stratégies, toutes démarches de progrès visent à accéder à un objectif précis. En quelques mots, la notion de performance qualifie la manière dont on parvient à atteindre cet objectif. Le management de la performance est donc une approche d'amélioration globale des comportements et des manières d'agir. La performance se mesure. C'est ainsi que l'on évalue son progrès. Le management de la performance s'exprime dans une logique d'amélioration continue, il est prudent en entreprise d'adopter une réflexion globale centrée sur les processus métiers orientés client.

Les concepts du management de la Performance

Avec ce nouvel angle de perception, on peut recomposer et globaliser les divers concepts du management de la performance. Le système de mesure et de pilotage en est la composante clé. Il est bon d'intégrer à cette globalisation de la quête de rationalisation de l'amélioration de la performance, au coté des traditionnelles approches qualité , des méthodes plus radicales comme le 6 Sigma . Tous ces thèmes sont traités au sein de chapitre et sur l'ensemble du site.



BPM, schéma d'ensemble du chapitre

BPM. le management de la performance centré processus

Business Process management. Le management de la performance centré processus. Le BPM, Business Process management, ou gestion des processus métiers, est une démarche centrée sur les processus métiers de l'entreprise, orientée client.

Qu'est-ce que le BPM ? Business Process Management

Qu'est-ce que le BPM ? Business process management , gestion des processus métiers, Comment gérer le projet

La méthode Six Sigma, née il y a déjà quelques années au sein des usines Motorola, est aujourd'hui une démarche globale de management et de développement stratégique. Désormais, les apports de la méthode 6 Sigma concernent autant les entreprises industrielles que les entreprises des services. Les exigences en matière d'optimisation de la qualité ne sont guère différentes. Voyons tout cela.

Le lean management est un système d'organisation industrielle initié dans les usines japonaises du groupe Toyota au tout début des années 70. La démarche ne peut être réduite à sa traduction française de maigre. C'est bien là la principale erreur des concepteurs peu conscients de la complexité d'une véritable démarche de progrès. Il ne s'agit pas d'adopter une vision exclusivement globale centrée sur la réduction des coûts et des délais mais bien de développer une approche depuis le terrain au plus près des vraies difficultés des salariés et collaborateurs de l'entreprise. Mais cela c'est en effet bien plus difficile.

Le Lean Six Sigma

Le Lean Six Sigma est, comme son nom l'indique, une démarche combinant la méthode lean management et la méthode six sigma. Le but n'est autre que de parvenir à cumuler les avantages des deux méthodes pour une amélioration optimale des processus. Voyons le principe, la conduite du projet et son application dans le monde des services. En effet, la démarche n'est pas uniquement utilisable dans le secteur économique de la production industrielle, berceau des deux méthodes d'origine.

Un tableau de bord est un instrument de pilotage, c'est donc un instrument d'aide à la décision, on ne le répétera jamais assez. Aussi, gare à ne pas laisser l'arbitraire et l'inexpérience s'occuper de la conception et de la réalisation de cet outil essentiel pour tous les manager et toutes les équipes autonomes. Suivre une méthode n'est pas qu'une exigence, c'est la seule manière de réussir ce délicat projet. Voyons tout cela.

Pour mesurer la performance de l'entreprise dans une dynamique d'amélioration, on ne se contentera pas d'étudier la bottom line du rapport financier trimestriel. C'est bien en évaluant la performance de chacun des métiers de l'entreprise que l'on y parviendra. C'est en effet à ce niveau que se créer la valeur, se reporter notamment au modèle de la chaine de valeur. Voyons comment manager la performance de l'entreprise orientée métiers : RH, Logistique, marketing...

Le système qualité

Le système qualité en pratique, historique des normes ISO, le bon sens est la clé d'un système qualité réussi. plendeur et misère du système qualité. De la qualité totale aux normes ISO, en attente d'une redéfinition.

Un panorama des principaux outils et techniques qualité pour le manager. Ils sont utilisés au sein des entreprises qui ont bien compris l'importance d'une démarche collective pour résoudre les problèmes et dynamiser la créativité et l'innovation en groupe. . Nous nous intéresserons particulièrement aux outils de résolution de problèmes, aux concepts d'amélioration continue et aux instruments dynamisant la créativité collective. es 5 Pourquoi, les 5 S, le PDCA et la roue de Deming, le QQOQCCP

le Balanced Scorecard (BSC) n'est pas un simple instrument de mesure. C'est, selon les auteurs Robert Kaplan et David Norton, un système global de clarification et de formalisation de la stratégie des organisations afin de la déployer et de la mettre en oeuvre plus efficacement. Sa conception et son déploiement implique nécessairement une refonte organisationnelle globale se traduisant dans les faits par l'instauration d'un mode de management adapté au nouveau principe de pilotage.

Les tableaux de bord et les Key Performance Indicator ou indicateur clé de performance sont les instruments de mesure de la performance en entreprise en cohérence avec la stratégie choisie. indicateur clé de mesure de la performance, et tableau de bord de pilotage sont la clé de voûte du projet global de management de la performance.

Référence du site

À découvrir... Responsable qualité

Le responsable qualité intervient en tant qu'acteur privilégié dans l'élaboration de la politique qualité voulue par l'entreprise. Le responsable qualité aura en charge à part entière la mise en oeuvre de ladite politique et de son suivi au quotidien. Souvent réduit dans la pratique à l'élaboration des incontournables manuels et procédures, le rôle fondamental du responsable qualité est bien plus complexe que cela.

Le mot du jour

Santiago Rusiñol

