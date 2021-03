Le Management de la Performance

D éfinition : Toutes stratégies, toutes démarches de progrès visent à accéder à un objectif précis. En quelques mots, la notion de performance qualifie la manière dont on parvient à atteindre cet objectif. Le management de la performance est donc une approche d'amélioration globale des comportements et des manières d'agir. La performance se mesure. C'est ainsi que l'on évalue son progrès. Le management de la performance s'exprime dans une logique d'amélioration continue, il est prudent en entreprise d'adopter une réflexion globale centrée sur les processus métiers orientés client.

Les concepts du management de la performance

Avec ce nouvel angle de perception, on peut recomposer et globaliser les divers concepts du management de la performance. Le système de mesure et de pilotage en est la composante clé. Il est bon d'intégrer à cette globalisation de la quête de rationalisation de l'amélioration de la performance, au côté des traditionnelles approches qualité , des méthodes plus radicales comme le 6 Sigma . Tous ces thèmes sont traités au sein de chapitre et sur l'ensemble du site.



Les Tableaux de bord du Manager Innovant, Une démarche en 7 étapes pour faciliter la prise de décision en équipe

Alain Fernandez

Editeur : Eyrolles

Pages : 320 pages

Prix : 25 Euros

EAN : 978-2212569285

Disponible en librairie



L'eBook Gratuit du Management Perfonomique, Saison II est un guide pour mieux manager la performance en entreprise. Cet ouvrage est gratuit et disponible au format PDF, ePub et Kindle. Cliquez sur l'image pour en savoir plus... Perfonomique, Saison II est un guide pour mieux manager la performance en entreprise. Cet ouvrage est gratuit et disponible au format PDF, ePub et Kindle. Cliquez sur l'image pour en savoir plus... Perfonomique Saison II 8 verbes d'action et 32 recommandations illustrées pour un management de la performance assumé Auteur : Alain Fernandez

Editeur : Éditions Mimismo

Collection : Guide Pratique

6ème édition 2020

Pages : 200 pages

Prix : gratuit

À découvrir... Responsable qualité

Le responsable qualité intervient en tant qu'acteur privilégié dans l'élaboration de la politique qualité voulue par l'entreprise. Le responsable qualité aura en charge à part entière la mise en oeuvre de ladite politique et de son suivi au quotidien. Souvent réduit dans la pratique à l'élaboration des incontournables manuels et procédures, le rôle fondamental du responsable qualité est bien plus complexe que cela.

